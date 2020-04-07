Картина дня: рекомендации школьникам, лауреаты премии в области качества и акция "Спасибо, доктор!"

ВЧЕРА

Картина дня. 6 апреля

Андрей Мательский назначен директором Национального центра правовой информации. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Министерство образования рекомендует школьникам на каникулах ограничить контакты и заняться самообразованием, сообщила пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая.

Фото из архива

Совет Министров постановлением от 3 апреля 2020 года №203 определил лауреатов премии правительства за достижения в области качества 2019 года.

Брестская и Гомельская области завершили сев ранних яровых.

"Белнефтехим" подтвердил начало поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ по маршрутным поручениям.

Фото из архива

На первом блоке БелАЭС завершены испытания систем безопасности. Во время испытаний проверен автоматический запуск всех четырех дизель-генераторных установок системы аварийного и одной установки системы нормального электроснабжения.

В Беларуси проведено более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействовано 13 лабораторий, сообщили в пресс-службе Минздрава. На стационарном лечении находятся 634 человека.

Белорусские больницы, в частности Городская клиническая инфекционная больница Минска, имеют все необходимое для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил заместитель главного врача по медицинской части этого учреждения Святослав Вельгин.

Фото из архива

МВД рассказало об основных схемах обмана вокруг информации с коронавирусом.

Все организованные туристы, которые покупали путевки в турфирмах, вернулись в Беларусь, сообщила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли разъяснили порядок продажи дезинфицирующих средств.

Товарные запасы, прежде всего продукты питания, в том числе импортные, имеются в розничной торговле Минска и на складах в достаточном количестве, сообщила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Фото из архива

Руководители структурных подразделений Министерства жилищно-коммунального хозяйства начали проводить личный прием граждан в дистанционной форме по телефону.

Принять участие в биржевых торгах промышленными и потребительскими товарами на Белорусской универсальной товарной бирже можно с любого мобильного устройства, подключенного к интернету.

Начинаются тренировки роты почетного караула к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая в Минске.

Военнослужащие внутренних войск МВД заступили на боевое дежурство по охране БелАЭС.

Высокий класс пожарной опасности установился в лесах Брестской области.

Фото из архива

Более 20 тыс. листовок "Важно знать" распространили волонтеры БРСМ.

В Витебске на светодиодных экранах стартовала акция "Спасибо, доктор!", посвященная сотрудникам медицинских учреждений, которые в круглосуточном режиме спасают человеческие жизни.

Светодиодный экран на площади Победы

"Дзякуй" - витебские десантники поблагодарили медиков за работу

Во время акции поддержки

К 75-летию Великой Победы. На передовой. Архивные фото БЕЛТА

Герои форсирования Западной Двины, июнь 1944 года

Чемпионат Беларуси по мини-футболу приостановлен до 25 апреля.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 апреля

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В Национальном пресс-центре Республике Беларусь пройдет пресс-конференция "Деятельность государственных служб по поддержке пожилых людей и инвалидов в Республике Беларусь и г.Минске" (представители Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета). Начало в 11.00.

Третий онлайн-фестиваль белорусского документального кино BelarusDocs пройдет по 13 апреля. Любители кино увидят фильм "Тренер" (режиссер Ольга Абрамчик). Картина будет доступна для онлайн-просмотра в течение 24 часов с английскими субтитрами на сайте belarusdocs.com.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 апреля

Международный день цыган.

70 лет назад родилась Санько Галина Григорьевна, белорусский ученый-экономист, доктор экономических наук (2001), профессор (2005). В 1972 г. окончила БГУ. С 1972 г. работает в Белорусском экономическом университете. Автор научных работ по проблемам конкуренции, антимонопольного регулирования, транснационализации производства и капитала, международных экономических отношений.

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