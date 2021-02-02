Картина дня: решение на охрану госграницы, перспективы "АМКОДОРа" и изменения в работе больниц

ВЧЕРА

Картина дня. 1 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2021 году.

Александр Лукашенко и Анатолий Лаппо

Беларусь хочет быть страной, от которой идут только мирные инициативы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо. Армия и пограничные войска почувствовали, что страну надо защищать более основательно, заявил глава государства.

Беларусь продолжит уделять серьезное внимание охране окружающей среды. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка.

Александр Лукашенко и Андрей Худык

Миротворчество - один из способов реализации мирных инициатив. Беларусь сегодня участвует в этом процессе, направив офицеров в две миссии - миротворческую в Ливане (под эгидой ООН) и мониторинговую в Украине (в рамках ОБСЕ). Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Фото из архива

Более 3,5 млн кв.м жилья планируется ввести в Беларуси в этом году после капремонта.

Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Гендиректор "АМКОДОРа" о достижениях и перспективах холдинга.

Американская компания Ivy Global рассматривает возможность открытия в "Великом камне" фармзавода.

Фото industrialpark.by

МБРР направит на модернизацию Витебской академии ветеринарной медицины 1,5 млн евро.

Минздрав расширит плановую помощь в поликлиниках и активизирует вакцинацию от COVID-19. Такие задачи поставил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на рабочем совещании по вопросам COVID-19. Некоторые больницы с 1 февраля возвращаются к обычному режиму работы.

В городской клинической больнице №1

За сутки в Беларуси зарегистрированы 959 пациентов с COVID-19, выписаны 678.

Более 1,2 тыс. обращений поступило в профсоюз работников здравоохранения в 2020 году.

"Белавиа" открывает новое направление Минск - Дубай - Минск.

Фото из архива

Коммунальники Минска готовятся к морозам, введен запрет на раскопки.

Связь 4G в Беларуси доступна почти 90% населения.

Фото из архива

ФОТОФАКТ: Дикие животные в заказнике "Озеры".

Екатерина Боровок и Владислав Руклецов стали чемпионами Беларуси по настольному теннису.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 февраля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Система борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Беларусь. Особенности профилактики, диагностики и лечения рака". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню водно-болотных угодий: "Экология Беларуси. Сохранение водно-болотных угодий и их значение для республики". Начало в 11.00.

В НИИ труда Министерства труда и социальной защиты (пр-т Победителей, 23, корп.2, каб 106) состоится круглый стол "Улучшение качества жизни населения: счастливая семья, эффективная занятость, достойные доходы и активное долголетие". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 февраля

65 лет назад родился Петров Владимир Геннадьевич (г.Челябинск, Россия), белорусский певец, народный артист Беларуси (2006). В 1985 году окончил Уральскую консерваторию. С 1992 года в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь, одновременно в 1992-1995 годах в Государственном театре музыкальной комедии Беларуси. Среди партий: Фигаро ("Севильский цирюльник" Дж.Россини), Родриго ("Дон Карлос" Дж.Верди), Мистер Икс ("Принцесса цирка" И.Кальмана) и др.

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