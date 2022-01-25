Картина дня: решение по охране госграницы, чем опасен сваттинг и какие изменения ждут самозанятых

ВЧЕРА

Картина дня. 24 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение по охране государственной границы органами пограничной службы в 2022 году. В 2021 году впервые за четверть века пограничные войска оказались на острие и не подвели, заявил Александр Лукашенко. Обстановка на южных границах Беларуси все время усложняется, отметил Президент. Глава государства ответил на угрозы и менторский тон представителей Госдепа США в адрес Беларуси. Нынешнее руководство Беларуси никогда не допустит оккупации страны, заявил Александр Лукашенко.

Безопасность государственных границ Беларуси будет обеспечена любым способом, силы и средства для этого имеются. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

От борьбы с преступностью до фактов геноцида и ситуации в АПК. Александр Лукашенко принял с докладом генерального прокурора.

По делам экстремистской направленности в 2021 году в Беларуси осуждено более 1,6 тыс. человек. Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Швед.

Число жертв среди мирного населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны существенно больше, чем официально заявлялось ранее. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед, отвечая на вопрос о ходе расследования дела о геноциде белорусов во время Великой Отечественной войны. Беларусь организует международную конференцию на тему геноцида населения БССР в годы ВОВ.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич в торжественной обстановке вручил государственные награды и погоны полковника военнослужащим Вооруженных Сил.

Минэкономики и Корейский институт развития обсудили вопросы цифровой трансформации промышленности.

Рекомендации по обработке персональных данных в связи с трудовой (служебной) деятельностью подготовлены в Беларуси, сообщили в Национальном центре защиты персональных данных.

Миссия созидания: женщины Беларуси и России начинают реализацию нового проекта.

КОММЕНТАРИЙ: Кто относится к самозанятым и какие изменения в налогообложении их ждут

Беларусь поддерживает решение Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) о запуске межправительственного процесса по разработке рамочной конвенции по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и принятию мер реагирования. Об этом рассказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, выступая сегодня на 150-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1944 пациента с COVID-19, выписаны 1640.

Сорвать урок и на 7 лет лишиться свободы. Чем опасен сваттинг?

В Беларуси стартовала акция "Безопасность - в каждый дом".

Ученый БГУ в составе международной коллаборации изучает бозонные звезды во Вселенной.

Атмосферные фронты принесут в Беларусь осадки на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Белорусские паралимпийцы завоевали 10 наград на ЧМ по лыжным видам спорта.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 января

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Беларускія пісьменнікі разам з "Народнай асветай" - дзецям". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится брифинг на тему "О республиканском референдуме и Основном законе белорусского государства - Конституции Республики Беларусь". Начало в 15.00.

В Барановичском государственном университете по 28 января пройдет научный марафон, приуроченный ко Дню белорусской науки.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 января

Международный день таможенника.

115 лет назад родился Шаповалов Иван Евдокимович (Сумская обл., Украина), белорусский писатель. С 1923 года был в Красной Армии. В 1925-1939 годах служил в Беларуси в погранвойсках. Печататься начал с 20-х годов прошедшего столетия. Автор сборников песен "Товарищ", "Дзержинцы", повести "Большевики границы" и др. Автор либретто оперы "Пограничники" (муз. А.Туренкова). В начале Великой Отечественной войны был в командировке в погранвойсках Беларуси, погиб в 1941 году при бомбардировке около г.Борисова.

75 лет назад родилась Окружная Светлана Артемовна (г.Черновцы, Украина), народная артистка Беларуси (1991). Актриса Национального академического драматического театра им.Я.Коласа. Среди ролей: Анютка ("Власть тьмы" Л.Толстого), Таня ("Прощание в июне" А.Вампилова), Ольга ("Старый дом" А.Казанцева) и др. Автор книги "Жизнь прожить - и чтобы сердце не разбилось".

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