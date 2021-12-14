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14 декабря 2021, 07:00

Картина дня: резонансные кадровые назначения, подробности интервью Лукашенко TRT и прощание с маэстро

ВЧЕРА

Картина дня. 13 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел резонансные кадровые назначения. Два новых губернатора возглавят Витебскую и Могилевскую области, а в Центризбирком назначен новый председатель и еще пять членов комиссии.

В работе руководителя региона нет приоритетных сфер, каждая из них по-своему важна. Таким мнением поделился с журналистами Александр Субботин, назначенный губернатором Витебской области.

Анатолий Исаченко, назначенный губернатором Могилевской области, рассказал журналистам, как воспринял новую должность. По его мнению, отношение к государственной службе должно быть сродни восприятию военной службы.

Игорь Карпенко, назначенный председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, намерен в новой должности сохранить тот же стиль работы, который был свойственен ему при руководстве Министерством образования, - быть открытым и публичным. Об этом он заявил журналистам.

Союз Беларуси и России будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский союз. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT. Работа по углублению белорусско-российской интеграции приведет к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве. Турция является одним из самых дружественных для Беларуси государств, заявил Александр Лукашенко. Европейский союз не желает вести переговоры с Беларусью по кризису с беженцами, отметил Президент. В Беларуси никого из беженцев не заставляют и не вынуждают возвращаться на родину, сказал глава государства. Президент рассказал, в каком случае Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу.

Расширенное заседание Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам на тему "О ключевых подходах к формированию бюджета и налоговой политики на 2022 год в условиях новых экономических вызовов" состоялось в верхней палате парламента в режиме видеоконференции.

В МИД обсудили подходы к разрешению ситуации с беженцами.

Беларусь привержена обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Об этом заявил руководитель пост-миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS) - представитель Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI) Джордж Шварц.

Рекомендации пост-миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS) будут выполнены в полном объеме. Об этом заявила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская. Белорусская сторона предоставляет Литве беспрецедентный объем информации по АЭС.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на совместной коллегии минздравов России и Беларуси, назвал техническим вопросом взаимное признание сертификатов о вакцинации граждан Беларуси и России против COVID-19.

Госпитализация с ковид-пневмониями в Беларуси сейчас составляет 30% от пика волны. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. Омикрон-штамм коронавируса в Беларуси пока не выявлен. Дмитрий Пиневич рассчитывает на достижение уровня вакцинации от COVID-19 в стране в 50% до конца текущего года.

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Новые модели одежды для всей семьи подготовили белорусские предприятия легкой промышленности. Об этом рассказал заместитель председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Вадим Ламков во время пресс-конференции в Минске.

Почти 2 млн сладких подарков произведут в Беларуси к новогодним праздникам. Об этом рассказал начальник управления по производству продуктов питания Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" Андрей Мешков.

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Анонсы на 14 декабря

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Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет по 14 января 2022 года.

Юбилейные торжества в Белорусском государственном медицинском университете пройдут по 17 декабря. К 100-летию медуниверситета подготовлена большая программа: состоится торжественное открытие экспозиции Музея истории БГМУ, пройдет выставка производителей фармацевтической продукции, медицинских изделий и услуг.

Минский международный Рождественский оперный форум - 2021 пройдет по 22 декабря в Большом театре Беларуси.

Белорусский Красный Крест проводит по 15 января 2022 года благотворительную кампанию "Елка желаний".

Выставочный проект "Рафаэль. Эпоха Ренессанса" пройдет по 23 января 2022 года в Национальном центре современных искусств. Экспозиция представляет самую масштабную ретроспективу работ живописца Рафаэля Санти и впервые демонстрируется в Восточной Европе.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 декабря

85 лет назад родилась Осмоловская Галина Викторовна (г.Горки Могилевской обл.), белорусская домристка, педагог, профессор (2003), заслуженная артистка Беларуси (1983). В 1962 году окончила Белорусскую консерваторию. Руководила студенческими музыкально-исполнительскими коллективами - ансамблем домристов и ансамблем народных инструментов "Эстафета".

85 лет назад родился Шелег Георгий Константинович (г.Минск), белорусский живописец. В 1962 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в станковой живописи (портрет, пейзаж) и книжной графике. Среди работ картины "Осенние пейзажи", "Послевоенный Минск, Слепянка", "Старый Таллин" и др. Автор иллюстраций к книгам "В мире зеленых растений", "По зову сердца", "Красный поезд" и др. Умер в 2015 году.

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