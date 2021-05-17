Картина дня: результаты расследования о геноциде, акция БСЖ "Дарим радость!" и спортивные достижения

ВЧЕРА

Картина дня. 16 мая

Спрос на международные перевозки, особенно в российском направлении, сейчас очень большой - и наметился позитивный диалог с зарубежными коллегами в решении этого вопроса. Об этом заявил Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Опытные следователи содрогнулись: Швед рассказал о шокирующих находках по делу о геноциде белорусов.

Фото Генпрокуратуры

Один из выходов станции метро "Фрунзенская" в Минске будет временно закрыт из-за ремонта, сообщили в столичном метрополитене.

ФОТОФАКТ: БСЖ проводит акцию по наведению порядка на детских площадках и дворовых территориях

В Беларуси утвержден порядок проведения медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения.

Конференция e-Health в Минске привлечет мировых экспертов в электронном здравоохранении.

Лучшим фельдшером скорой медпомощи Минска стала Елена Камылевич.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1627 пациентов с COVID-19, выписаны 1842.

Белорусы выиграли пять медалей на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии.

Белорусские пятиборцы выиграли серебро финала КМ в командной смешанной эстафете.

Илья Полозков. Фото Международной федерации современного пятиборья

Белорусские волейболисты выиграли у норвежцев в заключительном матче отбора на ЧЕ-2021.

Женская сборная Беларуси выиграла бронзу на командном ЧЕ по спортивной ходьбе в Чехии.

Татьяна Климович завоевала олимпийскую лицензию на квалификационной регате по академической гребле.

Стал известен состав сборной Беларуси на ЧМ по хоккею в Латвии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 мая

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню музеев (18 мая) и проведению Ночи музеев в Беларуси (22-23 мая), "Будущее музеев страны: реставрация и переосмысление. Ночь музеев в Беларуси: культурная бессонница". Начало в 15.00. Организаторы мероприятия обеспечат прямую трансляцию пресс-конференции на YouTube-канале РУП "Дом прессы".

В Республиканском театре белорусской драматургии по 23 мая пройдет Неделя современной белорусской драматургии.

Белорусский союз женщин к Международному дню защиты детей по 1 июня проводит республиканскую акцию "Дарим радость!" по наведению порядка на детских площадках и дворовых территориях.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 мая

Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 года.

110 лет назад родился Крайко Алексей Иванович (д.Равнополье Пуховичского р-на Минской обл.), Герой Советского Союза (1943). В Великую Отечественную войну на фронте с 1941 года. Рядовой Крайко отличился при отбивании многочисленных атак пехоты врага 2-6.03.1943 года на Юго-Западном фронте около железнодорожной станции Тарановка Харьковской области (Украина) в составе взвода под командованием лейтенанта П.Широнина. Погиб в бою в 1943 году.

80 лет назад родился Корсак Юрий Федорович (г.Вилейка Минской обл.), пианист, педагог, заслуженный артист Беларуси (1990). В 1963 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1964 года преподавал в Белорусской академии музыки (с 1993 г. профессор). В репертуаре произведения мировой классической и современной музыки, белорусских композиторов. Выступал как солист и ансамблист. Умер в 2003 году.

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