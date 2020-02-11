Картина дня: меры соцзащиты срочников, роль национальных СМИ и шторм "Сиара"

ВЧЕРА

Картина дня. 10 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №44 "Об инвестиционном проекте", который подготовлен по результатам рабочей поездки главы государства в Добруш Гомельской области и посещения филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №48 "О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве".

Благодаря национальным СМИ укрепляется имидж Беларуси в мире. Такое мнение на заседании итоговой коллегии Министерства информации высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко

Издателям и книжной торговле нужно активнее сокращать дистанцию до покупателей. Об этом сообщил министр информации Александр Карлюкевич на заседании итоговой коллегии ведомства. Телеканалам необходимо активизировать работу по созданию собственных информационных продуктов. Клевете и лжи необходимо противопоставить объективную и правдивую журналистику, заявил Александр Карлюкевич.

Александр Карлюкевич

Министр иностранных дел Владимир Макей принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирана в Беларуси Саида Яри. Дипломаты обсудили основные вопросы двусторонней повестки дня, отметив существенные перспективы для развития взаимодействия во многих сферах.

Во время встречи. Фото МИД

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Таджикистан в 2019 году составил $6,8 млн, что на 2,5% больше, чем в 2018 году. Об этом шла речь во время белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько.

Губернатор Приморья о качестве белорусской продукции и дисциплинированности белорусов.

Беларусь и Венгрия будут обмениваться опытом в области оздоровительного туризма. Об этом сообщил заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Александр Кильчевский во время белорусско-венгерского семинара "Оздоровительный туризм".

ИНТЕРВЬЮ: Дмитрий Крутой: По какой "мировой цене" Беларусь будет покупать в России нефть

Концерн "Белнефтехим" продолжает вести переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти, сообщили в пресс-службе "Белнефтехима".

Фото из архива

БМЗ увеличил поставки в Африку на 80%.

Инфляция в Беларуси в январе составила 0,9%.

Порядок согласования предпроектной документации при строительстве энергоисточников уточнен в Беларуси.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия определило размеры надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2020 году. Это предусмотрено постановлением Минсельхозпрода от 30 января 2020 года №6, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Более $1 млн инвестирует в создание производства упаковки новый резидент СЭЗ "Гродноинвест", сообщили в администрации свободной экономической зоны.

В Столинском районе планируют создать логистический центр для обеспечения сбыта сельскохозяйственной продукции, выращиваемой субъектами малого бизнеса и жителями района, сообщил заместитель председателя райисполкома Михаил Нестерович.

В Белорусском государственном экономическом университете открылась совместная IT-лаборатория факультета цифровой экономики и компании - резидента ПВТ Easybrain.

Фото БГЭУ

Предприятие "Унитехпром БГУ" стало единственной площадкой в мире по производству оригинального противоопухолевого препарата "Темодекс". Регистрационное удостоверение на выпуск лекарственного средства выдано Минздравом Беларуси.

В Минске в прошлом году зарегистрировали брак более 15,5 тыс. пар, что на одну тысячу больше по сравнению с 2018-м, сообщили в отделе нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг Главного управления юстиции Мингорисполкома.

К 75-летию Великой Победы. "Суражские ворота" - Видео БЕЛТА

Алмазы, янтарь, раритетный пистолет: гродненские таможенники рассказали о самых ярких задержаниях.

Фото Гродненской региональной таможни

РЕПОРТАЖ из необычного музея в Гродно: каждый экспонат - история о трагическом случае или преступлении

Беларусь находится в орбите шторма "Сиара", но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова ветер будет ослабевать. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Шторм "Сиара" накрыл Европу.

Белорусские пловцы завоевали семь медалей на турнире в Ницце.

Белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода вышел в финал ЧЕ в Риме.

Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо и команда фильма "Паразиты". Фото Синьхуа - БЕЛТА

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 февраля

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Пресс-конференция о перспективах строительства объектов социального назначения в Минске и Минской области пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Белорусская республиканская пионерская организация совместно с Российским движением школьников проведет по 14 февраля международную акцию "Подари книгу".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 февраля

90 лет назад родился Аладов Вальмен Николаевич (г.Минск), заслуженный архитектор Беларуси (1969), доктор архитектуры (1999), профессор (1993). Работал в институтах "Белгоспроект", "Белгипроторг". Основные работы: главный корпус Центрального НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства, библиотека в Молодечно, крытый рынок "Комаровский" в Минске, республиканский спортивный комплекс "Раубичи", серии типовых проектов жилых домов. В 1966-1970 годах был председателем правления Союза архитекторов Беларуси. Автор исследований в области архитектуры жилых и общественных зданий. Лауреат Государственной премии Беларуси (2001).

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