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12 декабря 2019, 07:00

Картина дня: роль региональных медиа, ярмарка Smart Patent и кто возглавил профильные комиссии в парламенте

ВЧЕРА

Картина дня. 11 ноября

Михаил Русый освобожден от должности помощника Президента Республики Беларусь - инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко.

Роль региональных медиа в формировании информационной повестки постоянно возрастает. Такое мнение во время семинара "Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке" в Гродно высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Главная задача всех СМИ - отражать действительность со всеми ее проблемами, сложностями и противоречиями, заявил министр информации Александр Карлюкевич.

Александр Карлюкевич
Александр Карлюкевич

В Палате представителей избрали председателей 14 постоянных комиссий.

Во время заседания
Во время заседания

Законопроект о партиях будет внесен в парламент в ближайшие полгода.

Закон об оперативно-разыскной деятельности в Беларуси модернизируют с учетом развития IT. Поправки уже поступили в Палату представителей.

Участники проекта "Экспертная среда" во время очередного заседания в пресс-центре БЕЛТА обсудили, кто и почему пытается хайпануть в аналитике. В информационном поле Беларуси идет жесткая борьба между западными и российскими силами. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Валентин Стариченок. Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров обратил внимание на в основном пессимистичный тон аналитики о Беларуси. Малые и средние государства все более эффективны в международных отношениях, считает учредитель и директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман. Беларуси важно гармонизировать интересы геополитических центров сил, а не служить предметом борьбы между ними, отметил депутат Валерий Воронецкий.

Во время заседания
Во время заседания

Всемирный банк подготовит предложения по созданию кластеров в сфере АПК Беларуси.

Государственный таможенный комитет и China Merchants Group будут сотрудничать в сфере регулирования деятельности Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщили в пресс-службе ГТК по итогам встречи руководителя ведомства Юрия Сенько с главой представительства China Merchants Group в Беларуси Ху Чжэн.

Во время встречи. Фото ГТК
Во время встречи. Фото ГТК

Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак вручил верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Центральной темой беседы стало обсуждение вопросов реализации белорусско-турецких договоренностей, достигнутых на переговорах на высшем уровне во время официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Анкару в апреле 2019 года.

Виктор Рыбак и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото посольства Беларуси в Турции
Виктор Рыбак и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото посольства Беларуси в Турции

Почетное консульство Украины торжественно открыли по улице Суворова в Витебске. Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим отметил, что открытие консульства будет способствовать развитию отношений районов Витебской области с украинскими регионами.

Во время открытия. Фото Олега Климовича
Во время открытия. Фото Олега Климовича

Беларусь и Польша могут получить больше выгоды от своего соседства. Такое мнение высказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, сопредседатель белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству Владимир Колтович сегодня на XI Форуме польских инвесторов в Минске.

Владимир Колтович
Владимир Колтович

Ярмарка инновационных идей Smart Patent - 2019 торжественно открылась в Минске в Национальной библиотеке. Здесь презентованы инновационные проекты и стартапы, которые претендуют на получение государственной поддержки, привлечение частного капитала.

Антон Семашко с радиоэлектронным ружьем для борьбы с мультикоптером
Антон Семашко с радиоэлектронным ружьем для борьбы с мультикоптером

На первом энергоблоке Белорусской АЭС приступили к самому масштабному этапу пусконаладочных работ перед началом физического пуска - горячей обкатке реакторной установки, сообщили в управлении коммуникаций компании АСЭ, которая выступает генпроектировщиком и генподрядчиком строительства БелАЭС.

Беларусь рассчитывает сократить выбросы парниковых газов к 2030 году не менее чем на 35% по сравнению с 1990 годом. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык на 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Мадриде.

Выступает Андрей Худык. Фото Минприроды
Выступает Андрей Худык. Фото Минприроды

Лесхозы Беларуси планируют реализовать не менее 160 тыс. новогодних деревьев, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА. Первые елочные базары заработают в Беларуси 20 декабря.

Валентин Шатравко
Валентин Шатравко

Система звуковой навигации может появиться на двух троллейбусных маршрутах Минска.

Google подвел итоги 2019 года и назвал список тем и личностей, которые больше всего заинтересовали белорусов.

Белоруска Рина Литошик завоевала серебро юношеского ЧЕ по тяжелой атлетике.

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Анонсы на 12 декабря

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В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "Подростковая преступность в сети Интернет. Профилактика противоправного поведения".

Выставка "Новый год. Антология праздника" откроется в Национальном центре современных искусств. Выставочный проект включает в себя проведение тематических и обзорных экскурсий, мастер-классов, встречи с художниками-авторами для детей школьного возраста и взрослых. Выставка продлится по 19 января.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 декабря

100 лет назад родилась Жолток Валерьяна Константиновна, белорусская художница, заслуженный деятель искусств Беларуси (1999). Работала в различных жанрах станковой живописи. Автор сюжетно-тематических картин: "Разлив на Березине", "Вязынка", "Вяча", "Осенняя симфония", "Маки", "Красная рябина". Умерла в 2000 году.

115 лет назад родился Воронин Николай Николаевич, русский археолог и историк искусства, доктор исторических наук (1945), профессор (1946). В 1926 году окончил Ленинградский университет. Изучал историю культуры и зодчества городов Древней Руси. В 1949 году проводил раскопки на Замковой горе в Гродно. Исследовал строения и фрески Белыничского Борисоглебского монастыря в Полоцке, зодчество Смоленска 12-13 веков. Организатор издания, редактор и один из авторов "Истории культуры Древней Руси". Лауреат Государственной премии СССР (1952), Ленинской премии (1965). Умер в 1976 году.

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