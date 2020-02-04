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07:00 Картина дня: роль судебного эксперта, самая технологичная райбольница Гродненщины и предкастинги X-Factor Общество
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04 февраля 2020, 07:00

Картина дня: роль судебного эксперта, самая технологичная райбольница Гродненщины и предкастинги X-Factor

ВЧЕРА

Картина дня. 3 февраля

Рабочий визит министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса в Беларусь проходит в позитивной атмосфере, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей. Беларусь и Литва живут в добрососедстве, хотя есть политические разногласия, отметил Владимир Макей. Линас Линкявичюс отметил наличие политических разногласий в отношениях с Беларусью, но выразил уверенность, что это не является препятствием для продолжения диалога между странами.

Владимир Макей и Линас Линкявичюс во время посещения школы в Рымдюнах
Владимир Макей и Линас Линкявичюс во время посещения школы в Рымдюнах

Белорусско-американские отношения имеют конкретную прагматичную повестку, они получат ровное, спокойное продолжение. Такое мнение высказал директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров, комментируя итоги визита в Беларусь государственного секретаря США Майкла Помпео.

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти посетит Беларусь с официальным визитом 6-7 февраля.

Вячеслав Хоронеко назначен новым руководителем Национального аэропорта Минск.

План государственной стандартизации на 2020 год утвержден в Беларуси, сообщили в пресс-службе Госстандарта.

ИНТЕРВЬЮ: Заключение судэксперта, права физлиц, реестры - о правовых новеллах в отрасли

Жилищные вопросы и сфера ЖКХ - Леонид Заяц провел выездной прием граждан.

На приеме Алеся Барановская
На приеме Алеся Барановская

Новым председателем Витебского горисполкома на очередной сессии горсовета депутаты утвердили Вадима Зарянкина.

Выступает Вадим Зарянкин
Выступает Вадим Зарянкин

Беларусь и Китай обменялись информацией о национальных мерах по противодействию распространения коронавируса.

Признаков коронавируса нового типа у белорусов, эвакуированных в Казахстан из Уханя, не выявлено, сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. Белорусские медики отрабатывают действия на случай выявления пациентов с подозрением на коронавирус.

Казахская сторона поможет эвакуированным из Уханя белорусам наладить связь с родными.

Более 500 мероприятий пройдут во время XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщил министр информации Александр Карлюкевич.

БРСМ и Европейская ассоциация молодежных карт подписали договор о сотрудничестве.

Директор EYCA Манель Санчес и первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк. Фото БРСМ - БЕЛТА
Директор EYCA Манель Санчес и первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк. Фото БРСМ - БЕЛТА

Самая технологичная в регионе: в Островце новоселье справила районная больница.

Рентген-лаборант Андрей Козич
Рентген-лаборант Андрей Козич

Районный центр гигиены и эпидемиологии в Шклове переехал в новое здание. Объект введен в эксплуатацию по инвестиционной программе Могилевской области на 2018-2019 годы взамен здания 1918 года постройки.

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Фото shklovinfo.by

В БГУ открылась китайская библиотека.

Фото БГУ
Фото БГУ

Смены для ребят из школьных бизнес-компаний и юных книголюбов пройдут в феврале в "Зубренке".

Первый предкастинг X-Factor состоится в Гродно 14 и 15 марта.

Тестирование сервиса безналичной оплаты проезда в наземном транспорте Минска прекращается из-за выявленных недостатков, внедрение системы откладывается на неопределенный срок, сообщили в ГП "Минсктранс".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 февраля

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В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-брифинг: "Въездной туризм в Республику Беларусь: новые и перспективные направления, привлечение новых туристических потоков в Беларусь в 2020 году".

В 13.00 состоится выездная пресс-презентация книги игумении Гавриилы (Глуховой) "Всерадостное заступление Белой Руси" на территории Свято-Успенского Жировичского монастыря. Место сбора - Минское епархиальное управление.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 февраля

90 лет назад родился Янковский Ростислав Иванович (г.Одесса, Украина), народный артист Беларуси (1967), народный артист СССР (1978), артист Национального академического драматического театра им.М.Горького. Его творчество отличается психологической глубиной, эмоциональной наполненностью, острым драматизмом. Среди ролей: Арбенин ("Маскарад" М.Лермонтова), Егор Булычов ("Егор Булычов и другие" М.Горького), Вершинин ("Три сестры" А.Чехова) и др. Снялся в фильмах: "Кафедра", "Любить по-русски-3", "Три женщины и мужчина" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1998), премии "За духовное возрождение" (2003). Награжден орденом Отечества III и II степени (2004). Умер в 2016 году.

85 лет назад родился Политыко Афанасий Павлович (д.Бродок Кричевского р-на Могилевской обл.), белорусский писатель. Автор книг "Молчание наперегонки", "Свой парень", "Проверка". Отдельные сатирические и юмористические произведения печатались в журналах "Нёман", "Маладосць", "Родная прырода", в газете "Літаратура і мастацтва" и др.

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