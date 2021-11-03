Картина дня: Рома Когодовский в гостях у Президента, безопасность автоперевозок и порядок медосмотров

ВЧЕРА

Картина дня. 2 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды школьнику Роману Когодовскому и спасшим его медицинским работникам. Участники церемонии были приглашены на экскурсию во Дворец Независимости. Вместе с Ромой пришла и его мама Мария Стадольник, которая более 100 дней провела рядом с ним в больнице. Александр Лукашенко после церемонии награждения провел для Романа персональную экскурсию по своему рабочему кабинету во Дворце Независимости. Во время общения с мальчиком Александр Лукашенко в том числе наглядно показал Роме, с каким большим объемом информации Президенту приходится ежедневно работать, продемонстрировав ему толстую папку различных документов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №427 "О совершенствовании системы обращения с радиоактивными отходами".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №426 "О размещении (распространении) рекламы".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную сборную по художественной гимнастике с успешным выступлением на чемпионате мира в Японии.

Заседание экспертного совета при Совете Республики под председательством спикера Натальи Кочановой состоялось в Минске. Экспертный совет рассмотрел вопросы обеспечения безопасности при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Транспортный комплекс Беларуси устойчиво работает в непростых условиях. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Президиума Совета Министров на тему "О функционировании транспортного комплекса в 2021 году и планах на 2022 год".

Минтранс рассказал, какие виды разрешений на международные перевозки распределяет на 2022 год.

Беларусь по договору об оказании аварийной помощи поставит в Украину 500 МВт электроэнергии, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Экспорт белорусского продовольствия в январе-сентябре вырос на 12,6%. Об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Нагрузка на бизнес будет снижена посредством максимального сокращения и упрощения, цифровизации и перевода в "одно окно" административных процедур. Об этом рассказал заместитель министра экономики Сергей Митянский.

Министерство труда и социальной защиты в своем Telegram-канале напомнило о новшестве в пенсионном обеспечении многодетных матерей, по которому с этого года увеличена общая продолжительность времени по уходу за ребенком, включаемая в трудовой стаж, а также снижен требуемый пенсионный возраст. В процесс выплаты пенсий, назначенных органами по труду, занятости и социальной защите, вовлечено 13 банков, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Порядок проведения обязательных медосмотров работающих актуализирован в Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1927.

ГАИ дала рекомендации водителям по безопасному управлению автомобилем в тумане.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 ноября

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В Национальной киностудии "Беларусьфильм" состоится пресс-конференция, посвященная кинофестивалю "Лiстапад". Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Гражданская авиация. Новые вызовы и перспективы развития", посвященная Дню работников гражданской авиации. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Актуальные вопросы налогообложения недвижимости и земельных участков физических лиц". Начало в 11.00.

Концертную программу "Белы птах", посвященную жизни и творчеству заслуженного артиста Беларуси Анатолия Кашталапова, представят в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 ноября

115 лет назад родилась Николаева Александра Васильевна (г.Санкт-Петербург), белорусская артистка балета, педагог, народная артистка Беларуси (1944). В 1929 году окончила Ленинградское хореографическое училище. Работала в музыкальных театрах Ленинграда. В 1934-1960 годах ведущая балерина Государственного театра оперы и балета Беларуси, в 1949-1961 годах одновременно художественный руководитель, в 1961-1979 годах педагог Белорусского хореографического училища. Среди партий: Надейка ("Князь-озеро" В.Золотарева), Китри ("Дон Кихот" Л.Минкуса) и др. Исполнительница многих танцев в оперных спектаклях. Лауреат Государственной премии СССР (1950). Умерла в 1997 году.

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