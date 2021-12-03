Картина дня: российский день во Дворце Независимости, визит Макея в Швецию и Евразийский конгресс

ВЧЕРА

Картина дня. 2 декабря

Отношения Беларуси и России наконец-то развиваются открыто, принципиально и честно. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным. Президент Беларуси также отметил, что попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России.

Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным заявил о готовности развивать сотрудничество по широкому спектру направлений. Он также подчеркнул, что Беларусь и российские регионы связывают близкие отношения дружбы и сотрудничества.

Александр Лукашенко не исключает досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции. Об этом глава государства заявил в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Президент также сообщил, что Беларусь и Россия проведут военные учения на белорусско-украинской границе.

Фото из архива

Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена общественному объединению "Белорусский союз женщин".

Андрейченко: Cоюзное государство - реальный инструмент защиты интересов наших граждан.

Председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России переизбран Вячеслав Володин.

Петришенко: Беларусь научилась противостоять санкциям с помощью компенсационных и ответных мер.

Министр иностранных дел Беларуси Вадимир Макей в Стокгольме принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности. Владимир Макей в Стокгольме также провел встречу с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтеллой.

Владимир Макей и Роберто Монтелла. Фото из твиттер-аккаунта МИД Беларуси

Червяков: развитие регионов является одним из ключевых приоритетов на пятилетку.

Минэкономики: Беларусь нацелена на работу по устранению барьеров для товаров и услуг на рынке ЕАЭС.

Совет ЕЭК утвердил дорожную карту по созданию условий для беспрепятственного перемещения товаров.

Российская компания и "Полоцк-Стекловолокно" создадут совместное производство.

ОАО "Белорусский цементный завод" за октябрь произвел рекордные 220 тыс. т цемента.

Правительство утвердило концепцию развития системы образования Беларуси до 2030 года.

Фото из архива

МИД Беларуси и УВКБ ООН обменялись мнениями о ситуации с беженцами и мигрантами.

В Беларуси планируют развивать экотуризм на особо охраняемых природных территориях.

БЖД с 12 декабря введет новый график движения поездов.

ФОТОФАКТ: На Октябрьской площади в Минске украшают елку

Пиневич: очередная волна коронавируса идет на спад.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1818 пациентов с COVID-19, выписаны 2318.

Более 2,89 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Анна Сола выиграла бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Швеции.

Снег и до -10°С ожидается в Беларуси в выходные.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 декабря

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню волонтеров, на тему "Волонтерское движение в Беларуси: общественная деятельность и проекты". Начало в 11.00.

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоится открытие временной экспозиции "Битва за Москву. Бессмертие подвига", посвященной 80-летию битвы за Москву. После презентации экспозиции планируется проведение круглого стола, приуроченного к памятной дате, в онлайн- и офлайн-форматах.

В Национальной академии наук Беларуси наградят победителей конкурса на лучшую идею по предупреждению преступлений и коррупции. Соревнование проводилось по двум номинациям: "Лучшая публикация" и "Лучшее средство наглядной агитации". Лучшими были признаны 25 участников и авторских коллективов.

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 декабря

В Республике Беларусь - День страховых работников.

120 лет назад родился Симонов Николай Константинович, советский актер, народный артист СССР (1950), Герой Социалистического Труда (1971). С 1924 года в Ленинградском театре драмы им.А.С.Пушкина. Среди ролей: Сатин ("На дне" М.Горького), Протасов ("Живой труп" Л.Толстого) и др. Снимался в фильмах: "Чапаев", "Петр I", "Овод", "Человек-амфибия" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1947, 1950) и Государственной премии РСФСР (1973). Умер в 1973 году.

110 лет назад родился Давидович Исаак Аронович, белорусский художник. В 1930 году окончил Витебский художественный техникум. Автор полотен "Курловский расстрел", "Нарочанская быль", "Хоровод" и других, а также произведений монументально-декоративной живописи. Умер в 1993 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-