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05 августа 2021, 07:00

Картина дня: рост сотрудничества с Китаем, будни студотрядовцев и встреча Максима Недосекова

ВЧЕРА

Картина дня. 4 августа

При разработке стратегий развития предприятий необходимо опираться на существующие реалии. Таким мнением поделился премьер-министр Роман Головченко во время посещения ОАО "Белшина".

Роман Головченко во время совещания на предприятии
Роман Головченко во время совещания на предприятии

Госпогранкомитет сообщил о гибели мигранта на белорусско-литовской границе. О шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, немедленно доложено Президенту Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

В Европейском союзе к мигрантам относятся как к скотам, избивая их и лишая нормальных общечеловеческих условий. На этих фактах в беседе с журналистами акцентировал внимание государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Александр Вольфович. Фото из архива
Александр Вольфович. Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Оценка действий правительства и доверие к оппозиции - Мусиенко прокомментировал итоги соцопроса

ИНТЕРВЬЮ: Беларусь и Китай: рост делового сотрудничества и взаимодействие в выпуске лекарств при лечении коронавируса

В Узбекистане пришлись по вкусу белорусские говядина, сыры и масло.

Фото из архива
Фото из архива

Биржевая площадка открывает широкие перспективы для развития взаимной торговли между Беларусью и Пакистаном. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Беларуси Саджад Хайдер Хан в ходе посещения центрального офиса Белорусской универсальной товарной биржи.

Белорусские аграрии намолотили более 3,7 млн т зерна.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 967 пациентов с COVID-19, выписаны 1037.

Фото из архива
Фото из архива

Вакцинация является единственным эффективным способом профилактики бешенства у людей, заявила заведующая отделением особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анастасия Лешкевич.

Ветеринары призывают вакцинировать домашних животных от бешенства.

КОММЕНТАРИЙ: Столичные студотрядовцы - об освоении профессии, ценном опыте и заработках

ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе

"Белавиа" выполнила первый регулярный рейс в Кутаиси. Это третий город Грузии в маршрутной сети авиакомпании - перевозчик осуществляет регулярные рейсы в Тбилиси и Батуми.

ФОТОФАКТ: Бронзовый призер Олимпиады в Токио Максим Недосеков вернулся в Минск

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 августа

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Читаем белорусские книги!". Начало в 11.00.

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" пройдет в Жодино по 7 августа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 августа

В Республике Беларусь - День железнодорожных войск.

Международный день "Врачи мира за мир".

День Хиросимы.

165 лет назад родился Васнецов Аполлинарий Михайлович, русский живописец и график, академик Петербургской АН (1841). С 1889 года член Товарищества передвижников. В 1903 году возглавил "Союз русских художников". В основном писал виды старой Москвы ("Улица в Китай-городе. Начало XVII века", серии картин "Московский Кремль", "Красная площадь"), эпические пейзажи Подмосковья. Известен также как археолог, педагог и теоретик искусства. Умер в 1933 году.

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