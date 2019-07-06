Картина дня: рост ЗВР, планы на урожай и новые ставки утильсбора на автомобили

ВЧЕРА

Картина дня. 5 июля

Благодарность Президента Республики Беларусь за отличные успехи в учебе и образцовое исполнение воинского долга объявлена ряду военнослужащих Вооруженных Сил, внутренних войск МВД, пограничной службы, органов государственной безопасности, сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Республиканская акция "Белая Русь" - с любовью к детям" проходит в Беларуси. В рамках акции глава Администрации Президента Наталья Кочанова посетила РНПЦ "Мать и дитя" и вручила подарки молодым мамам.

Строительство корпуса РНПЦ "Мать и дитя" и оснащение его современным оборудованием для оказания медицинской помощи новорожденным планируют начать в этом году, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,3 млрд.

Совет Министров утвердил план работы на II полугодие.

Правительство назначило представителей государства в органах управления ОАО "Нафтан".

Новые ставки утилизационного сбора на транспортные средства утверждены в Беларуси.

В Беларуси увеличен объем финансирования мероприятий по созданию безбарьерной среды. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 июня 2019 года №417.

Правительство уточнило порядок надзора за обеспечением безопасности Белорусской АЭС.

Беларусь предложила МАГАТЭ проект технического сотрудничества по эксплуатационной безопасности БелАЭС, сообщил заместитель генерального директора БелАЭС Валерий Сенють.

Беларусь и Казахстан по итогам 2019 года могут выйти на товарооборот в $1 млрд. Об этом шла речь во время белорусско-казахстанского делового совета. Казахстанский бизнес заинтересован увеличить в Беларусь поставки продуктов питания и техники.

В сельскохозяйственных организациях, крестьянских и фермерских хозяйствах Беларуси в этом году планируется получить свыше 1 млн т картофеля и более 560 тыс. т овощей. Об этом сообщила замначальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода Татьяна Карбанович. Валовой сбор зерна в текущем году ожидается на уровне 7,6 млн т.

Белорусские ученые по научно-техническим программам в текущем году выполняют около 500 заданий, из которых более 100 начаты в этом году, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА. В частности, разрабатывается высокоурожайный среднеспелый сорт картофеля, который позволит получать 55-65 т с гектара и будет устойчив к болезням, пригоден к промышленной переработке. Порядок формирования и реализации научно-технических программ в Беларуси изменится.

Поправки об одной отсрочке от призыва не окажут существенного влияния на поступление в магистратуру и аспирантуру тех, кто мотивирован к научно-педагогической деятельности, заявили в Министерстве образования.

ГАИ предлагает ввести разделение степеней опьянения водителей и назначать в связи с этим разные наказания, рассказал начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

Завершено расследование двойного убийства в столбцовской школе.

Сергей Ровнейко приговорен к 12 годам колонии за взятки.

Более 4 млн белорусских телезрителей посмотрели II Европейские игры.

Фильм "Хрусталь" Дарьи Жук на XXII международном кинофестивале в Шанхае стал победителем в секции The Belt and Road Film Week.

Белоруска Анастасия Шкурдай стала третьей на юниорском ЧЕ по плаванию в Казани.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6-7 июля

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Республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") пройдет по 7 июля в Шкловском районе Могилевской области.

Областной туристический слет, посвященный 75-летию освобождению Беларуси, пройдет по 7 июля на Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе.

Более 250 юных миротворцев Беларуси, России и Украины встретятся в XXVII Международном лагере мира детей и молодежи "Криничка", который пройдет по 7 июля в Рогачевском районе.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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7 июля

В Республике Беларусь - День работников водного транспорта.

95 лет назад родился Курто Евгений Иванович (Березинский р-н Минской обл.), белорусский писатель. Работал в газетах, издательствах "Беларусь", "Мастацкая літаратура". Писал для детей и юношества. Автор книг "Он был пионером", "Шесть коротких историй", "Навстречу жизни" и др. На белорусский язык перевел некоторые произведения К.Чапека, Ш.Бейшеналиева. Умер в 1993 году.

75 лет назад родилась Данчук Виктория Ефимовна (Украина), белорусский художник декоративно-прикладного искусства. Автор декоративной пластики "Прометей", "Силуэты времени", панно "Великая Отечественная война", "Древние ремесла" и др.

8 июля

Всемирный день борьбы с аллергией.

90 лет назад родился Тиханович Константин Георгиевич (Россия), белорусский график. Оформил книги "Витя Малеев в школе и дома" Н.Носова, "Ярославна" В.Вербы и др. Автор иллюстраций к произведениям белорусских и зарубежных авторов в белорусской периодической печати, а также памятных медалей, значков, экслибрисов.

45 лет назад родилась Арбенина Диана Сергеевна (г.Воложин Минской обл.), российская певица, поэт, автор песен. Наиболее известна как лидер российской рок-группы "Ночные снайперы".

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