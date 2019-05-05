Картина дня: рост ЗВР, знак о запрете курения и первые репетиции "Евровидения-2019"

ВЧЕРА

Картина дня. 4 мая

Белорусы сохранились как народ именно потому, что в наших сердцах живет память о подвиге предков, павших в сражениях. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время празднования 75-й годовщины прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны на территории Ушачского района в годы Великой Отечественной войны и 45-летия со дня открытия мемориального комплекса "Прорыв".

Забота о ветеранах Великой Отечественной войны, создание всех условий для их комфортного проживания - задача постоянная, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время посещения Республиканского интерната ветеранов войны и труда.

Министр иностранных дел Владимир Макей будет представлять Беларусь на мероприятиях "Восточного партнерства", которые состоятся в Брюсселе 13-14 мая.

Владимир Макей. Фото из архива

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до почти $7,6 млрд.

Фото из архива

Мозырский НПЗ приступит к переработке партии качественной нефти из России с 6 мая, сообщили в концерне "Белнефтехим".

В Беларуси увеличена доля государства в уставных фондах ряда предприятий строительной и деревообрабатывающей отраслей.

Министерство экономики постановлением №9 от 1 апреля 2019 года утвердило инструкцию о порядке организации и проведения электронных торгов по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротства).

Организации "Белнефтехима" в I квартале освоили Br379 млн инвестиций.

БВФБ и Шанхайская фондовая биржа подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в сфере биржевой торговли.

Корейский опыт организации цифровой трансформации экономики представили в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики по итогам состоявшегося накануне итогового семинара по проекту программы обмена знаниями с Республикой Корея.

Фото Минэкономики

Страховое общество "Пенсионные гарантии" будет ликвидировано, сообщили в Минфине.

Дом на ул. Широкой, реконструкция площади Победы и ремонт переходов - председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак провел прямую линию.

Министерство здравоохранения постановлением от 19 апреля 2019 года №35 установило образец знака о запрете курения, использования электронных сигарет, систем для потребления табака.

Бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин задержан при получении взятки в $148,6 тыс., сообщили в КГБ.

Генеральный директор РУП "Белтелеком" задержан за взятку в 15 тыс. евро, сообщили в КГБ.

Для удобства жителей приграничных территорий на Радуницу и в период майских выходных будут функционировать пункты упрощенного пропуска, сообщили в Госпогранкомитете.

Министерство лесного хозяйства инициирует снятие запрета на посещение лесов в большинстве районов Беларуси.

Фото из архива

Апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сборная Беларуси по хоккею вышла в топ-дивизион.

Фото IIHF

Развитая спортивная инфраструктура позволила Беларуси принять 11-й чемпионат Европы по спочану, заявил президент Международной федерации спочана Тэцундо Танабэ на церемонии открытия ЧЕ, которое состоялось в Республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки".

Стартовала продажа билетов на легкоатлетический матч Европа - США в Минске, их цена составила Br12-25. Об этом в Национальном пресс-центре рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Белорусские спортсменки завоевали четыре награды в отдельных упражнениях на тестовых состязаниях к II Европейским играм по художественной гимнастике в "Минск-Арене".

В Тель-Авиве стартовали первые репетиции участников "Евровидение-2019".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5-9 мая

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ХIX Международный фестиваль славянских боевых искусств "Неманский рубеж" продет по 6 мая в Гродно.

Во Дворце Республики 8 мая состоится торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств Беларуси "Поезд Победы". В программу мероприятия включены песни военных лет, а также произведения о войне современных авторов.

В крипте Храма-памятника 9 мая пройдет торжественная церемония закладки капсул, посвященная Дню Победы, начало в 9.30. В 11.00 состоится возложение венков и цветов к монументу Победы. В 13.00 состоится памятный митинг у мемориального комплекса "Яма".

Центральный ботанический сад НАН Беларуси 9 мая приглашает минчан на праздник "Май Победы" и тематические экскурсии "Памятная весна".

По 10 мая в Бресте пройдет международный хоровой фестиваль "Берестейские хоровые ассамблеи". Выступления коллективов состоятся в Брестском музыкальном колледже, мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", парке культуры и отдыха, учреждениях культуры, храмах города.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

6 мая

115 лет назад родился Трус Павлюк (Павел Адамович) (д.Низок Узденского р-на Минской обл.), белорусский поэт. Автор сборников "Стихотворения", "Ветры буйные", поэм "Острожник", "Юный борец" и др. Писал сатирические стихи, юмористические стихотворные рассказы. Поэзии Труса свойственны сочетание публицистических гражданских мотивов с мягким лиризмом, романтическая приподнятость, творческое использование народно-песенных средств, ритмико-мелодичная напевность. Умер в 1929 году.

110 лет назад родился Кох Александр Николаевич (г.Гродно), белорусский художник. Работал в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта. Среди произведений: лирические пейзажи "Поздняя осень", "Ранняя весна", "Ветреный день", портреты и др. Умер в 1972 году.

80 лет назад родился Евдокимов Владимир Никитович (г.Обь, Россия), белорусский архитектор, заслуженный архитектор Беларуси. Основные работы в Гродно: Дом пионеров и школьников, гостиница "Гродно", кинотеатр "Октябрь", аэровокзал и др. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2018 году.

7 мая

В Республике Беларусь - День работников радио, телевидения и связи.

100 лет назад родился Щербатов Георгий Михайлович (д.Ректа Горецкого р-на Могилевской обл.), белорусский писатель. Работал учителем, в газетах "Камунар Магілёўшчыны", "Советская Белоруссия". С 1942 г. в тылу врага - корреспондент газеты "Савецкая Беларусь", с 1943 в газетах "Звязда", "Известия" по Беларуси, был заведующим отделом, заместителем главного редактора журнала "Маладосць". Автор записок "Партизанские огни", повести "Шумели пущи", очерков "Комсомол Белоруссии в боях за Родину", "Неспокойные сердца", рассказов. Умер в 1957 году.

75 лет назад родилась Телькова Елена Сергеевна (г.Пинск Брестской обл.), белорусская певица, народная артистка Беларуси. С 1966 г. солистка женского вокального квартета "Купалинка", с 1988 одна из создателей, художественный руководитель и солистка одноименной фольклорной группы. Возрождает традиции белорусского музыкально-песенного искусства, собирает белорусский народный песенный фольклор, который в репертуаре группы исполняется в региональных традициях пения (преимущественно Минского, Брестского и Гомельского районов). Автор музыкальных композиций "Купалье", "Приди, весна", обработок белорусских народных песен.

8 мая

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

100 лет назад родился Пушкарь Николай Никитич (Россия), белорусский художник-керамист, заслуженный деятель искусств Беларуси. Работал в области скульптурной пластики, преимущественно композиции на бытовые темы. Произведения отличаются мягкими округлыми формами, выявлением естественной красоты материалов (терракота, шамот), лиричностью, нередко юмористической трактовкой сюжетов и персонажей. Среди работ: "Полесские напевы", "Музыка", "Нестерка" и др. Умер в 1993 году.

85 лет назад родился Гончаров Микола (Николай Иванович) (д.Заполье Витебского р-на), белорусский писатель, график, искусствовед. Работал на радио, был художником Госиздательства Беларуси. Автор поэтических сборников, сказок для детей "Весенняя завязь", "Карусель", "Космолет" и др. Оформил альбомы "Савецкая Беларусь", "Жывапіс Беларусі XII-XVIII стст.". Умер в 1991 году.

9 мая

В Республике Беларусь - День Победы.

День Европы.

95 лет назад родился Мицуль Эдуард Леонардович (Брянская обл., Россия), белорусский эстрадный певец, заслуженный артист Беларуси. С 1952 г. артист хора Белорусского телевидения и радио, с 1953 - Государственной академической хоровой капеллы Беларуси. В 1955-1981 гг. солист эстрады Белорусской государственной филармонии. В 1990-е г. выступал в составе мужского вокального ансамбля "Память сердца" Республиканского Дворца ветеранов. Был постоянным участником международного музыкального фестиваля "Золотой шлягер" в Могилеве. Владел голосом широкого диапазона, его исполнительской манере были характерны глубина и эмоциональность. В репертуаре были эстрадные песни современных, в т.ч. белорусских композиторов, обработки народных песен. Умер в 2002 году.

90 лет назад родился Асецкий Людвиг Петрович (д.Продвино Бобруйского р-на Могилевской обл.), белорусский график, заслуженный деятель искусств Беларуси. Работал в области станковой и книжной графики. Работы отличаются выразительностью композиций, строгим отбором деталей. Автор станковых серий "Октябрьские дни в Белоруссии", "Город строится", "Подполье Минска", графических серий "От родных нив", "БелАЗ", "Замкнутость круга", "Квадрат Чернобыля", пейзажей "Мелодии Родины", портретов "Солдаты Минского подполья" и др. Выполнил иллюстрации к книгам "Мы расскажем о Минске", "Люди на болоте", "Дыхание грозы" И.Мележа, "Атланты и кариатиды" И.Шамякина и др. Умер в 2005 году.

105 лет назад родился Макаров Николай Федорович, российский конструктор-оружейник, Герой Социалистического Труда. Сконструировал автоматический пистолет под названием "ПМ" (пистолет Макарова). Участвовал в разработке некоторых образцов ракетной техники. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1988 году.

95 лет назад родился Окуджава Булат Шалвович, российский писатель и поэт, один из создателей жанра авторской песни. Умер в 1997 году.

10 мая

110 лет назад родился Ерофеев Борис Васильевич (Пензенская обл., Россия), белорусский ученый в области физикохимии, член-корреспондент, академик НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор более 600 научных работ и 87 изобретений. Работы по химической кинетике, катализу, топохимическим реакциям, автоокислению органических соединений. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1995 году.

85 лет назад родилась Беганская Галина Александровна (г.Минск), белорусский архитектор, заслуженный архитектор Беларуси. Среди работ: конно-спортивная школа в д.Ратомка Минского района, жилые дома, гостиница, Дом культуры в д.Ленино Горецкого района, торговые центры в д.Рясно Каменецкого района и д.Вертелишки Гродненского района и др.

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