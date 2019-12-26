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08:01 Более 200 оздоровительных лагерей откроются в Брестской области на зимних каникулах Регионы
08:00 Картина дня: Рождество, учебник по истории белорусской государственности и зимние каникулы у школьников Общество
07:52 БЖД проведет единый день пассажира Общество
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25.12.19 23:30 Два мощных землетрясения произошло в Колумбии В мире
25.12.19 22:59 В Багдаде произошла серия терактов - пострадали 16 человек В мире
25.12.19 22:33 Новогодние представления проходят на зимних каникулах в Ботаническом саду Общество
25.12.19 22:04 Американец ограбил банк и разбросал деньги по улице В мире
25.12.19 21:17 Третьих и последующих детей с вводом семейного капитала родилось на 36% больше - Минтруда Общество
25.12.19 20:28 Более 150 человек стали участиками костюмированного шествия Дедов Морозов в Могилеве Регионы
25.12.19 20:05 Умер писатель Владимир Бушин В мире
25.12.19 19:28 Во Франции в храме 21 человек отравился угарным газом В мире
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25.12.19 18:27 Два вертолета за день совершили жесткую посадку в России В мире
25.12.19 17:40 Лукашенко выразил соболезнования Президенту Буркина-Фасо в связи с жертвами террористической атаки Президент
25.12.19 17:24 "Столица" и БЧ вышли в финал Кубка Беларуси по мини-футболу Спорт
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Общество
26 декабря 2019, 08:00

Картина дня: Рождество, учебник по истории белорусской государственности и зимние каникулы у школьников

ВЧЕРА

Картина дня. 25 декабря

Католики отметили один из важнейших христианских праздников - Рождество Христово. Глава государства Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Президент пожелал всем здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Буркина-Фасо Року Марку Кристиану Каборе в связи с многочисленными жертвами в результате террористического нападения на город Арбинда в провинции Сум.

Министерство здравоохранения Беларуси утвердило порядок использования средств семейного капитала на получение медицинской помощи.

Программа семейного капитала доказала свою эффективность: за четыре года третьих и последующих детей родилось почти на 36% больше, чем за предыдущий четырехлетний период, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

Учебник по истории белорусской государственности для вузов разработали ведущие ученые страны, сообщил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, руководитель рабочей группы по оптимизации содержания и структуры цикла социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования при Министерстве образования Игорь Марзалюк.

Игорь Марзалюк. Фото из архива
Игорь Марзалюк. Фото из архива

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила актуализированные перечни стандартов к техническому регламенту "О безопасности пищевой продукции".

Министерство финансов Беларуси утвердило Инструкцию о принципах проведения Аудиторской палатой внешней оценки качества работы аудиторских организаций и аудиторов, зарегистрированных ИП.

Белорусские школьники уходят на зимние каникулы.

Национальный парк "Беловежская пуща" отмечает 80-летие со дня своего основания.

Дождливый забег Дедов Морозов прошел в Могилеве.

Представителей восточных единоборств чествовали в Минспорта.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 декабря

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-брифинг "О проведении в Республике Узбекистан выборов в Законодательную палату и в областные, городские и районные Кенгаши. Особенности проведения реформ в общественно-политической жизни страны. Итоги двустороннего сотрудничества Республики Узбекистан и Республики Беларусь в 2019 году" (Юсупов Насирджан Сабирович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Взаимодействие Республики Казахстан и Республики Беларусь на современном этапе, подведение итогов 2019 года", посвященная Дню Независимости Республики Казахстан (Бейсенбаев Аскар Асанович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь). Начало в 12.30.

На базе РУП "Дом прессы" состоится обучающий семинар "Правовые аспекты деятельности редакций СМИ". Начало в 11.00.

Всебелорусская пионерская елка соберет в Минске 350 лучших представителей детско-юношеского движения из всех регионов страны.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь".По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

100 лет назад родилась Макарова Галина Климентьевна, актриса, народная артистка Беларуси (1967), СССР (1980). В 1938 году окончила студию Белорусского театра имени Янки Купалы, работала в нем. Создала галерею колоритных образов женщин из народа. Яркий самобытный талант актрисы наиболее полно раскрылся в национальном репертуаре. Снималась в кино- и телефильмах "Вдовы", "Поезд смерти взрывать нельзя", "Время выбрало нас". Умерла в 1993 году.

80 лет назад родился Эммануил Гедеонович Виторган, российский актер театра и кино, режиссер, народный артист России. Снимался в фильмах "И это все о нем", "Чародеи", "Благочестивая Марта", "Миссия в Кабуле" и др.

70 лет назад родилась Заболоцкая Людмила Васильевна, белорусская поэтесса. Работала в издательстве "БелСЭ", на Белорусском телевидении, заместителем главного редактора журнала "Пралеска", в издательстве "Полымя", в журнале "Адукацыя i выхаванне". Автор поэтических сборников "Март", "Свет полыни", "Струны памяти" и др. Перевела на белорусский язык роман В.Скотта "Айвенго".

70 лет назад родилась Лясун Светлана Лаврентьевна, белорусская баянистка, педагог, заслуженная артистка Беларуси (1987), народная артистка Беларуси (2001). Автор редакций для баяна с оркестром и первый исполнитель концертов Родиона Щедрина, Эдуарда Носко, произведений малых форм Евгения Глебова. Записала на Белорусском радио программы обработок для баяна белорусской и русской народной музыки, произведения музыкальной классики. Лауреат I Республиканского (Минск) и V Всесоюзного (Москва) конкурсов артистов эстрады (1974), призер "Золотого кубка" международного фестиваля "Апрельская весна" в Пхеньяне (КНДР, 2002).

35 лет назад создан биологический заказник республиканского значения "Лебяжий".

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