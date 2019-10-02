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02 октября 2019, 07:00

Картина дня: саммит ЕАЭС, Белорусская транспортная неделя и лучшие фото БЕЛТА в сентябре

ВЧЕРА

Картина дня. 1 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване. Главы государств ЕАЭС на саммите утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка, сообщил белорусский лидер. Он также отметил, что для ликвидации барьеров на пространстве ЕАЭС необходимо принять политическое решение. Для расширения международной повестки Евразийского экономического союза нужно уделить особое внимание странам дальней дуги. Страны Евразийского экономического союза должны прежде всего думать, как найти счастье внутри объединения, а потом развивать торговлю с третьими странами, отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Беларусь подготовила для Казахстана предложения по вхождению в капитал своих крупнейших предприятий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в Ереване на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко
Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин подтвердил необходимость устранения барьеров в торговле внутри Евразийского экономического союза. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что необходимо активизировать переход к расчетам в национальных валютах между странами ЕАЭС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Евразийский экономический союз стал одним из важных звеньев в развитии мировой торговли, однако следует продолжать наращивать интеграцию, в том числе снимать барьеры во взаимной торговле. Кыргызстан призывает страны ЕАЭС принять меры для устранения препятствий во взаимной торговле, которые в настоящее время есть на внутренних рынках некоторых членов союза, заявил Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков

Евразийский экономический форум планируется провести в Минске в 2020 году. Такая договоренность достигнута в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета. На саммите также утвержден бюджет организации на 2020 год и обсуждены нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин. ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.

Во время заседания
Во время заседания

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина и дружественный народ этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения Китайской Народной Республики.

Беларусь проводит сбалансированную внешнюю политику и не собирается дружить с кем-то в ущерб или против России. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью информагентству РБК. Глава МИД рассказал подробности работы над программой углубленной интеграции Беларуси и России. Вопрос о размещении военной базы России на территории Беларуси не стоит на повестке дня в отношениях двух государств. Соединенные Штаты Америки планируют построить новое здание посольства в Беларуси, сообщил Владимир Макей. Министр иностранных дел также прокомментировал вероятность встречи президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко считает, что вопрос по цене российского газа для Беларуси в декабре будет решен. Беларусь до конца года получит из РФ запланированные на 2019 год объемы нефти.

Игорь Ляшенко
Игорь Ляшенко

Беларусь и Татарстан должны сохранить по итогам 2019 года товарооборот не ниже $1 млрд, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Татарстана. Беларусь и Татарстан к концу года представят совместно разработанный образец двигателя для тракторов на газу. Академии наук Беларуси и Татарстана будут сотрудничать в сфере электротранспорта.

Во время заседания
Во время заседания

Белорусская транспортная неделя открылась в Минске на площадке Футбольного манежа. Беларусь и Литва прорабатывают меры по предотвращению образования очередей на границе, сообщил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович на полях Белорусской транспортной недели. Латвия планирует к 2023 году завершить электрификацию железной дороги в направлении Беларуси, сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Во время работы выставки
Во время работы выставки

Европейский банк реконструкции и развития готов оказывать поддержку Беларуси в реализации интересных проектов в транспортной сфере. Соглашение о софинансировании ЕБРР реконструкции и модернизации 12 мостов в Беларуси и участка дороги М3 Минск - Витебск планируется подписать к концу года.

Банк развития передаст безвозмездно в госсобственность часть своих акций. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 сентября 2019 года №669 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Евразийский банк развития и Банк развития Республики Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки экспорта белорусских товаров.

В Беларуси начал работу единый оператор нефтепровода "Дружба".

С 1 октября начал работу колл-центр, в котором можно узнать всю интересующую информацию о проведении переписи населения Беларуси, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Первый этап репетиционного тестирования 2019/2020 учебного года начинается в Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

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Волонтеры БРСМ окажут адресную помощь пожилым людям, сообщила секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Елизавета Мисникова уверена, что ее выступление должно запомниться европейскому зрителю. При подготовке к детскому конкурсу песни "Евровидение-2019" Елизавета Мисникова делает упор на вокал и хореографию.

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Осенняя сессия белорусского парламента откроется в Минске.

Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2019 откроется в Минске.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Готовность жилищно-коммунальных служб к осенне-зимнему отопительному сезону 2019-2020". Начало в 11.00.

VII Международная выставка-конкурс современного искусства "Белорусская неделя искусств" откроется в Минске.

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120 лет назад родился Стебенев Федор Александрович (Вологодская обл., Россия), участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. С июня 1941 года на Западном, 3-м Белорусском фронтах. Во время Белорусской операции 1944 года стрелковый полк под командованием полковника Стебенева в числе первых ворвался в Оршу и овладел железнодорожной станцией, 1-3 июля 1944 года участвовал в освобождении Борисова и Минска. 14 июля 1944 года одним из первых в дивизии с ходу форсировал Неман севернее Гродно и захватил плацдарм. Участник боев в Восточной Пруссии и в Маньчжурии. После войны председатель и заместитель председателя Московского областного комитета ДОСААФ, инспектор ЦК ДОСААФ. Умер в 1971 году. Его именем названы улицы в Минске и Орше.

95 лет назад родился Демченко Петр Трофимович (Россия), Герой Социалистического Труда, заслуженный работник культуры Беларуси. Участник Великой Отечественной войны. Работал на Гомельском заводе измерительных приборов, был заместителем председателя Верховного Совета Беларуси. Умер в 1990 году.

70 лет назад родился Рогожкин Александр Владимирович, российский, режиссер и сценарист, народный артист России.

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