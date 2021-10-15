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15 октября 2021, 07:00

Картина дня: саммит ЕАЭС, День матери и самый эффективный способ профилактики болезней

ВЧЕРА

Картина дня. 14 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Интеграционная повестка Евразийского экономического союза заметно оживилась, отметил Президент. При создании общего рынка энергоресурсов необходимо учитывать интересы всех стран - членов Евразийского экономического союза, заявил Александр Лукашенко. Страны - члены ЕАЭС должны серьезно задуматься о своей продовольственной безопасности и принять ряд решений в этом направлении, считает глава государства. В Евразийском экономическом союзе надо опережающими темпами выходить на использование национальных валют, заявил Президент. Александр Лукашенко предложил создать в ЕАЭС наднациональные компании для развития промкооперации.

Во время заседания
Во время заседания

Несмотря на известные трудности, интеграционное сотрудничество в ЕАЭС продолжает углубляться, заявил Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко о важности продвижения цифровой повестки в ЕАЭС. Формирование общего рынка газа и нефти напрямую влияет на энергобезопасность стран Евразийского экономического союза, отметил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

В ЕАЭС выработано шесть мер по реагированию на санкционное давление. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко по итогам прошедшего в видеорежиме заседания Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры стран ЕАЭС одобрили заявление об экономическом сотрудничестве государств-членов в рамках климатической повестки. Цена на газ на создаваемом общем рынке Евразийского экономического союза не будет подвержена тем колебаниям, которые наблюдаются сейчас в Европе.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге. Следующую неделю в Беларуси посвятят детальному анализу ситуации в связи с коронавирусом, заявил Президент. Вакцины от COVID-19 должны стать достоянием всего человечества, считает Александр Лукашенко. Во Всемирной организации здравоохранения видят возможность поднять отношения с Беларусью на качественно новый уровень, заявил Ханс Клюге. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения рассчитывает на присоединение Беларуси к COVAX - всемирной инициативе, направленной на обеспечение равного доступа к вакцинам от COVID-19. Ханс Клюге рассказал о самом дешевом и эффективном способе профилактики болезней.

Во время встречи
Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери. "Мы преклоняемся перед самоотверженным трудом многодетных матерей, созидающих будущее нации. Гордимся белорусскими женщинами, которые, показывая пример осознанного и ответственного материнства, успешно реализуют себя в профессии и общественных инициативах. Восхищаемся мамами, воспитавшими истинных патриотов. Вы все - опора нашего государства и всегда будете под его защитой", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Самые нежные, милые и родные - эти трогательные фотографии мам с их детьми растопят ваши сердца!

В НОК поздравили знаменитых спортсменок с Днем матери.

Внешние усилия по дестабилизации обстановки в Беларуси становятся все более изощренными, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время пленарного заседания третьего Евразийского женского форума на тему "Женщины: глобальная миссия в новой реальности" в Санкт-Петербурге. Глобальная миссия женщины в том, чтобы не допускать конфликтов, примирять страны и народы, заявила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова. Фото из архива
Наталья Кочанова. Фото из архива

Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ озабочены постоянно расширяющейся практикой санкционного прессинга извне. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Беларусь была и остается активным участником региональных интеграционных объединений.

КОММЕНТАРИЙ: Модели обеспечения прав человека: парадоксы и неожиданности

РНПЦ "Кардиология" получит Br20,2 млн из республиканского инновационного фонда.

РНПЦ "Кардиология". Фото из архива
РНПЦ "Кардиология". Фото из архива

В Беларуси могут появиться новые виды вакцин от COVID-19, но и существующих предложений достаточно для удовлетворения спроса. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Количество вакцинированных от COVID-19 в Беларуси увеличивается хорошими темпами.

Более 850 пунктов вакцинации против COVID-19 открыты в Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2052 пациента с COVID-19, выписаны 1725.

В столичном пассажирском транспорте контролеры теперь следят и за соблюдением масочного режима.

Фото из архива
Фото из архива

Прием ко Дню матери прошел в Центральном доме офицеров в Минске.

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В День матери милиционеры порадовали дам необычным флешмобом.

Белорусский анимационный фильм "263 ночи" стал лучшим на Московском еврейском кинофестивале.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 октября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню продовольствия, на тему "Обеспечение потребительского рынка отечественной плодоовощной продукцией. Экспорт свежих овощей, фруктов, ягод и продуктов их переработки". Начало в 11.00.

В столичном планетарии по 17 октября пройдет III Минский международный фестиваль полнокупольных фильмов (MIFF-2021).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 октября

Всемирный день анестезиолога.

Всемирный день продовольствия.

75 лет назад родился Зименко Александр Иванович (г.Минск), белорусский художник. В 1970 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Среди произведений в керамике: композиции "Злые короли", "Песня травы", рельефы "Напалм", "Белорусские спортивные игры" и др.

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