Картина дня: саммит ЕАЭС, отчет МАГАТЭ и место, где отдыхает душа

ВЧЕРА

Картина дня. 19 мая

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в режиме видеоконференции под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусский лидер в начале заседания отметил, что пока неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. Текущая ситуация в мире и на постсоветском пространстве находится в постоянной динамике. Несмотря на это, очевидно, что ее восприятие в большинстве стран начинает кардинально меняться, заявил Президент.

Александр Лукашенко

Лидеры ЕАЭС в целом одобрили стратегические направления развития интеграции, но окончательно не приняли. Правительствам стран ЕАЭС поручено обеспечить реализацию программы либерализации каботажных автоперевозок. Заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести осенью в Минске.

Фото из архива

Министры сельского хозяйства государств Евразийского экономического союза и профильные министры Евразийской экономической комиссии 18 мая в режиме видеоконференции провели экстренное заседание Совета по агропромышленной политике ЕАЭС. Обсуждались общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности, а также принимаемые в союзных странах меры, в том числе по сдерживанию роста цен на продовольственные товары в условиях пандемии COVID-19.

Высший Евразийский экономический совет утвердил основные ориентиры макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза на 2020-2021 годы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №172 "О продлении срока действия документов". Согласно документу, выданные физическим и юридическим лицам (в том числе и индивидуальным предпринимателям) справки и документы, срок действия которых истекает в период с 30 апреля по 31 июля 2020 года, останутся действительны еще три месяца.

Жилье, благоустройство, поддержка пожилых - с какими вопросами обращались на прямую линию к Кочановой.

Наталья Кочанова

"Белнефтехим" ожидает прибытия танкера с американской нефтью в Клайпеду до 5 июня.

В Беларуси разрешили снимать наличные с карты через кассу магазина. Соответствующее постановление Совета Министров и Национального банка от 15 мая 2020 года №290/11 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Фото из архива

Правительство утвердило порядок создания внештатных пожарных формирований.

Госкомимущество пояснило новшества по учету и управлению государственным имуществом.

Белорусская милиция внедряет в практику предъявление гражданских исков о защите чести и достоинства своих сотрудников.

В Беларуси выздоровели и выписаны 10 620 пациентов с COVID-19.

Фото из архива

Белорусская торгово-промышленная палата приняла решение оказать помощь и поддержку медицинским учреждениям, работающим с инфекционными заболеваниями, сообщили в БелТПП.

МНЕНИЕ: Владимир Котович: Специалист: белорусские врачи применяют четкий алгоритм действий в условиях распространения COVID-19

МАГАТЭ опубликовало отчет с результатами миссии по рассмотрению вопросов предэксплуатационной безопасности PreOSART, которая проходила на Белорусской АЭС с 5 по 22 августа 2019 года, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси. По результатам своей работы команда МАГАТЭ сформулировала 11 рекомендаций и 8 предложений для совершенствования эксплуатационной безопасности. Были определены 4 хорошие практики.

Мобильные контейнерные площадки, онлайн-карта - как будет развиваться система сбора отходов в Минске.

Фото из архива

Новый полигон для ТКО появится рядом с полигоном "Тростенецкий" до его закрытия.

По данным соцопроса, 80% населения Беларуси считают актуальной проблему сбора и переработки отходов. Такие данные из итогов оценки общественного мнения населения по вопросам обращения с отходами привела главный специалист по информационной работе ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Нина Кульбеда-Камшилова.

На сайте Республиканского института контроля знаний предоставлена возможность поучаствовать в третьем этапе репетиционного тестирования в электронном формате. РИКЗ обращает внимание абитуриентов на то, что предварительной регистрации для тестирования в режиме онлайн не требуется.

Фото из архива

"Место, где отдыхает душа": Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей.

Онлайн-проекты Купаловского театра увидели около 100 тыс. зрителей.

Фото из архива

ФОТОФАКТ: Яблони цветут в Витебске

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 мая

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Школьные каникулы. Занятость в летний период. Профилактика детского травматизма". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция "Обеспечение населения Беларуси качественной питьевой водой. Расширение сети станций обезжелезивания воды во всех регионах страны". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 мая

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

60 лет назад родилась Хлопцева Елена Ивановна (г.Минск), белорусская спортсменка (гребля академическая), заслуженный мастер спорта СССР по гребле академической (1980), мастер спорта СССР по плаванию (1973). Чемпионка Олимпийских игр (1980). Бронзовый призер Олимпийских игр (1992). Чемпионка мира среди юниоров (1978). Чемпионка мира (1981, 1982, 1983). Серебряный призер чемпионатов мира (1985, 1990, 1991). Бронзовый призер чемпионата мира (1978). 15-кратная чемпионка СССР.

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