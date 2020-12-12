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12 декабря 2020, 09:00

Картина дня: саммит ЕАЭС, победа Алимбековой и зимний сезон в горнолыжных центрах

ВЧЕРА

Картина дня. 11 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Пандемия убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе страны Евразийского экономического союза могут быть сильнее, отметил белорусский лидер. Необходимо использовать потенциал Евразийского экономического союза для продвижения продукции на рынки третьих стран, заявил Президент. Александр Лукашенко считает, что полномочия Евразийской экономической комиссии необходимо усиливать.

"Этот год стал настоящим испытанием на прочность" - главное из выступления Лукашенко на саммите ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета пригласил страны ЕАЭС к совместному производству вакцины от коронавируса. Евразийский экономический союз продемонстрировал сплоченность в условиях современных вызовов и угроз, отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Формирование общего рынка газа является неотъемлемой частью экономической интеграции в Евразийском экономическом союзе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кыргызстан выступает за усиление промышленной кооперации в рамках ЕАЭС в настоящее время и посткризисный период, отметил исполняющий обязанности Президента Кыргызстана Талант Мамытов.

Фото КАБАР
Фото КАБАР

Узбекистан и Куба получили статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Соответствующее решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года принята на саммите ЕАЭС.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова выиграла спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Динару Алимбекову с уверенным началом сезона и яркой победой в спринтерской гонке.

Динара Алимбекова. Фото из архива
Динара Алимбекова. Фото из архива

На историю и настоящее нельзя смотреть через Telegram-каналы, заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время круглого стола "Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму" на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" единогласно принял решение о внесении изменений в состав правления банка.

Более 200 испытаний и исследований выполнено на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции на этапе энергетического пуска, который планируется завершить в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики. Первый энергоблок БелАЭС выработал 136,9 млн кВт.ч электроэнергии.

Фото из архива
Фото из архива

Масочный режим в Минске может сохраниться в ближайшие несколько месяцев, сообщила главный санитарный врач столицы Светлана Ермак. Санслужба Минска рекомендует провести новогодние праздники в кругу семьи.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1845.

РЕПОРТАЖ: "За провинцией будущее" - как австриец и белоруска возвращают интерес к глубинке Беларуси.

При поездках белорусов в Египет рассматривается возможность упрощения визовых процедур.

В пункте пропуска "Котловка" меняется организация движения.

Уголовное дело возбуждено по факту распространения личных данных военнослужащих.

Фото из архива
Фото из архива

Зимний сезон стартует в горнолыжных центрах Минской области. Об этом сообщил начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Евгений Булойчик.

ФОТОФАКТ: Автопробег с участием Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Гродно.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12-13 декабря

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Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация по 8 января проводят благотворительную акцию "Чудеса на Рождество", символом которой являются красные рукавички.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" по 10 января пройдет в Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

13 декабря

95 лет назад родился Кудряшова Клавдия Кузьминична, белорусская и российская певица, народная артистка СССР (1970) и Беларуси (1955). В 1952 году окончила Московскую консерваторию. В 1952-1960 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси, в 1960-1987 годах Пермского театра оперы и балета. Обладала сильным, сочным голосом, мастерством создания значительных монументальных образов. Среди партий: Любаша ("Царская невеста" Н.Римского-Корсакова), Марина ("Ясный рассвет" А.Туренкова), Марина Мнишек ("Борис Годунов" М.Мусоргского) и др. Умерла в 2012 году.

90 лет назад родился Рыбников Николай Николаевич, российский киноактер, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах: "Весна на Заречной улице", "Высота", "Девчата", "Освобождение" и др. Умер в 1990 году.

14 декабря

110 лет назад родился Юркевич Сергей Петрович, российский и белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1966). В 1930 году окончил музыкально-театральную студию в Харькове, в 1934-1937 годах учился в ГИТИСе. Работал в театрах Украины, России, с 1952 года в Брестском областном драматическом театре. Исполнил ряд драматических и характерных ролей классического и национального репертуара. Среди них: Дзержинский ("Брестский мир" К.Губаревича), Дед, Комендант ("Затюканный апостол", "Трибунал" А.Макаенка), Черноус ("Кто смеется последним" К.Крапивы) и др. Снимался в кинофильмах "Острова на далеких озерах" и "Наводнение". Умер в 1985 году.

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