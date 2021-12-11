Картина дня: саммит ЕАЭС, золото Анны Солы и как готовят юных звездочек цирка

ВЧЕРА

Картина дня. 10 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в режиме видеоконференции. Белорусский лидер высказался по ключевым вопросам в повестке дня интеграционного объединения. Глава государства отметил: несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировом рынке, в текущем году страны союза достигли достаточно хороших результатов во внешней и взаимной торговле. Запад будет душить страны Евразийского экономического союза, чтобы настроить против Беларуси, заявил Александр Лукашенко. Реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Западные санкции направлены не только на смену власти, но и всего государственного строя в Беларуси, считает Президент.

Сразу по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Разговор касался наиболее актуальных вопросов белорусско-российских отношений.

Лидеры ЕАЭС утвердили соглашение о навигационных пломбах для отслеживания перевозок. Страны ЕАЭС заключили соглашение в сфере таможенного транзита. Президенты подписали пакет поправок в Договор о ЕАЭС.

Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес выразил солидарность с Беларусью в противостоянии попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Экономика Беларуси демонстрирует устойчивость к постоянно возникающим экономическим вызовам, заявил премьер-министр Роман Головченко во время встречи c депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики в Овальном зале по обсуждению пакета бюджетных законопроектов. Рост ВВП Беларуси за 10 месяцев обеспечен преимущественно за счет экспорта. Беларусь планирует компенсировать потери от западных санкций наращиванием присутствия на рынках России, стран Азии и Африки. Беларусь в 2022 году планирует усилить бюджетную поддержку экспорта. С начала года Беларусь рассчиталась по внешним долгам практически на $2 млрд. Население и предприятия не почувствуют введения контрсанкций, заявил премьер-министр.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым. Наталья Кочанова обратила внимание, что в реализации программ, подписанных Александром Лукашенко и Владимиром Путиным на Высшем государственном совете Союзного государства, предстоит большая работа.

Минфин рассказал о поддержке борьбы с COVID-19 в 2022 году.

Приоритетными направлениями регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Могилеве определены цифровые решения в сферах промышленности, транспорта и строительства. Об этом сообщил директор РУП "Национальный центр обмена трафиком" Алексей Цымбалов на пресс-конференции в БЕЛТА.

"Германия, помоги нам!": дети беженцев в ТЛЦ вышли на стихийный митинг.

БРСМ трудоустроил в 2021 году в составе студенческих отрядов 33,5 тыс. молодых людей.

Через новые каналы коммуникации нужно проводить правдивую классическую журналистику. Такое мнение высказал министр информации Владимир Перцов на VIII Форуме молодых журналистов "Традиционные и новые медиа: вызовы и возможности" в Минске.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1801 пациент с COVID-19, выписаны 2072.

Минздрав сообщил о параллельном циркулировании в Беларуси коронавируса и гриппа.

РЕПОРТАЖ: Парад-алле: как в Орше юные звездочки становятся мастерами цирка

Белорусские боксеры выиграли три медали на Кубке мира среди нефтяных стран в Нижневартовске.

Антон Смольский выиграл бронзу на этапе КМ по биатлону в Австрии.

Белоруска Анна Сола стала победительницей спринтерской гонки на 3-м этапе Кубка мира, который стартовал в австрийском Хохфильцене.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11-12 декабря

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Фестиваль для абитуриентов "Моя дорога в БГУ - 2021" пройдет 11 декабря в онлайн-формате. Мероприятие проводится для знакомства старшеклассников с обучением, структурой, системой студенческого самоуправления БГУ.

В Дзержинском районе 11 декабря пройдет областной медиафорум "Молодежь оnline. Участниками медиафорума станут около 70 активных интернет-пользователей региона. Ребята обсудят проблемные вопросы работы в социальных сетях, а также пути развития работы в СМИ. В качестве спикеров выступят представители из медиа- и телесферы: преподаватель БГУ, корреспондент Белтелерадиокомпании Максим Тютеньков и ведущий корреспондент, редактор Белтелерадиокомпании Анастасия Рудзкая.

Праздничный концерт Национального академического народного оркестра Беларуси имени И.Жиновича, приуроченный к 130-летию со дня рождения Максима Богдановича, пройдет 11 декабря в Большом концертном зале Белгосфилармонии.

В ТЦ "Столица" 11-12 декабря пройдет большая рождественская выставка кошек и котят. В режиме "non-stop" зрителей ждут конкурсы, представления пород, шоу-ринги и мастер-классы, а также лотереи от представителей компании "Royal Canin".

Тематическая выставка "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги и перспективы", посвященная 30-летию создания СНГ, пройдет до 10 января 2022 года в Национальной библиотеке Беларуси.

Выставочный проект "Рафаэль. Эпоха Ренессанса" пройдет по 23 января 2022 года в Национальном центре современных искусств. Экспозиция представляет самую масштабную ретроспективу работ живописца Рафаэля Санти и впервые демонстрируется в Восточной Европе.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

12 декабря

Международный день нейтралитета.

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

80 лет назад родился Соломин Виталий Мефодьевич, российский актер и режиссер театра и кино, народный артист РСФСР (1992). С 1963 года артист Государственного академического Малого театра России. Снимался в фильмах "Женщины", "Старшая сестра", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Зимняя вишня", "Зимняя вишня-2" и др. Умер в 2002 году.

75 лет назад родилась Новикова Клара Борисовна, российская артистка эстрады, народная артистка Российской Федерации (1997).

13 декабря

80 лет назад родился Малявко Микола (Николай Александрович) (д.Николаевщина Столбцовского р-на Минской обл.), белорусский писатель. В 1965 году окончил БГУ. Автор поэтических сборников "Железо", "Едут морозы", "Круг" и др. Для детей написал книги "Дед и внучка" и "Как дом строили". Отдельные стихи поэта положены на музыку белорусскими композиторами.

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