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29 ноября 2019, 07:00

Картина дня: саммит ОДКБ, сервис безналичной оплаты проезда и зимняя "одежда" для телят

ВЧЕРА

Картина дня. 28 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ, который прошел в Кыргызстане. Белорусский лидер в своем выступлении на саммите сделал акцент на мирных инициативах и глобальных угрозах безопасности. Александр Лукашенко видит в ОДКБ потенциал для содействия стабилизации ситуации в мире.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает готовность развивать сотрудничество с Кыргызстаном. Об этом он заявил в Бишкеке на встрече с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Александр Лукашенко и Сооронбай Жээнбеков
Александр Лукашенко и Сооронбай Жээнбеков

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия во время своего председательства в ОДКБ намерена предложить партнерам план военного сотрудничества на пять лет - до 2025 года. Российская сторона выступает за наращивание миротворческого потенциала ОДКБ. Россия инициирует разработку антинаркотической стратегии ОДКБ на 2021-2025 годы, заявил Владимир Путин. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на саммите ОДКБ отметил неопределенность в существующих механизмах контроля над вооружениями. Он констатировал, что ситуация, связанная с обеспечением безопасности в мире, остается напряженной. Армения намерена продолжать усилия, направленные на повышение эффективности ОДКБ и ее международного авторитета, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Владимир Путин
Владимир Путин

Лидеры ОДКБ утвердили Станислава Зася на должность генсека организации с 1 января 2020 года. По итогам заседания принято заявление о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности.

Станислав Зась
Станислав Зась

Станислав Зась: голос ОДКБ должен громче звучать с трибун международных организаций

ИНТЕРВЬЮ: Григорий Рапота о юбилее СГ, дорожных картах и периферии сознания чиновников

Глава государства дал Витебской области шанс доказать необходимость реформирования агропромышленного комплекса, им нужно воспользоваться. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Витебского облисполкома, комментируя итоги прошедшего с участием Президента Беларуси совещания по развитию данной отрасли.

Владимир Андрейченко. Фото из архива
Владимир Андрейченко. Фото из архива

Потери белорусских НПЗ ("Нафтана" и Мозырского НПЗ) от налогового маневра в нефтяной отрасли России за 2019 год составят $320 млн, за 2019-2024 годы - $5,8 млрд при мировой цене нефти $60 за баррель, заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.

Совмин утвердил новый список неблагоприятных для производства сельхозпродукции районов.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство финансов установило процентную ставку по депозитам семейного капитала. Соответствующее постановление Минфина от 16 ноября 2019 года №66 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Вступление Беларуси в ВТО будет способствовать диверсификации экспорта и повышению инвестиционной привлекательности страны. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Беларуси, руководитель переговорной делегации по присоединению Беларуси ко Всемирной торговой организации Владимир Серпиков во время круглого стола с бизнес-сообществом.

Фото из архива
Фото из архива

Всемирный банк планирует предоставить Беларуси около $100 млн для модернизации университетов, сообщил глава представительства ВБ в Беларуси Алекс Кремер. Всемирный банк презентует в декабре результаты исследования деловой среды и эффективности предприятий в Беларуси, который проводился ВБ и Европейским банком реконструкции и развития. Беларусь может сократить период низкого роста ВВП за счет мер структурного характера, заявил экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук.

Правительство предлагает к 2035 году выпускать не менее 40% напитков в стеклянной таре.

С 1 января 2021 года устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. Соответствующая информация размещена на сайте МАРТ.

РЕПОРТАЖ: Активист из Комарово учит строить бизнес на экологичной продукции.

В Беларуси за 3,5 года по госпрограммам выпустили научно-технической продукции на сумму Br15 млрд, в том числе экспортировано товаров на Br664 млн, сообщил председатель ГКНТ Александр Шумилин.

Александр Шумилин. Фото из архива
Александр Шумилин. Фото из архива

Необходимо проработать меры для реализации трудового потенциала всех категорий граждан, в том числе таких как мамы в отпуске по уходу за ребенком, люди с инвалидностью, а также трудоспособные люди, которые ухаживают за больными родственниками. Такое мнение высказала Елена Потапова, избранная депутатом Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва от Гродненского-Октябрьского избирательного округа №50.

В Беларуси трудоустроены более 65 тыс. людей с инвалидностью. Об этом сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун во время публичных слушаний социально ответственных компаний в Минске.

Презентация историко-документального фильма "Незабудки. Бессмертный авиаполк", посвященного фронтовой жизни женского 46-го авиационного полка, принимавшего участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, состоялась на аэродроме Липки Минского района. Российский актер и тележурналист Леонид Якубович признался журналистам, что планирует продолжать снимать историко-документальные фильмы о войне.

Леонид Якубович во время презентации
Леонид Якубович во время презентации

Сервис безналичной оплаты проезда в наземном транспорте Минска заработает в 2020 году, сообщила исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская на Минском транспортном форуме.

В Беларуси запустили чат-бот для пострадавших от домашнего насилия и свидетелей этого правонарушения.

Фото из архива
Фото из архива

Зимнюю "одежду" для телят создали в технопарке ВГТУ.

Белоруска Анастасия Лавринчук вошла в топ самых спортивных красавиц на конкурсе "Мисс мира", который проходит в Лондоне.

Анастасия Лавринчук. Фото Национальной школы красоты
Анастасия Лавринчук. Фото Национальной школы красоты

Оранжевый уровень опасности из-за гололеда и тумана объявлен в Беларуси.

У православных верующих начался Рождественский пост.

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В 14.00 в Национальной академии наук Беларуси (пр. Независимости, 66) состоится конкурсный отбор молодых ученых НАН Беларуси для участия в финальном этапе проекта "100 идей для Беларуси".

Белорусские нотариусы проведут бесплатные консультации. Республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к празднованию Дня юриста.

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День памяти всех жертв применения химического оружия.

120 лет назад родился Лыньков Михась (Михаил Тихонович) (д.Зазыбы Витебского р-на), народный писатель Беларуси (1962), академик НАН Беларуси (1953). В 1917 году окончил Рогачевскую учительскую семинарию. Работал учителем, ответственным секретарем, редактором бобруйской окружной газеты "Камунiст", заведовал отделом Белорусского государственного издательства, был главным редактором журнала "Полымя рэвалюцыi", организатором и руководителем Бобруйского филиала "Маладняка", одним из руководителей Белорусской ассоциации пролетарских писателей. В 1938-1948 годах председатель Союза писателей Беларуси. В 1943-1946 годах и 1949-1952 годах директор Института языка, литературы и искусства АН Беларуси. Автор книг прозы "Гой", "Андрей Летун", "За океаном", "Встречи" и др. За роман-эпопею "Незабываемые дни" удостоен Государственной премии Беларуси (1968). Умер в 1975 году.

145 лет назад родился Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, государственный деятель Великобритании, премьер-министр (1940-1945, 1951-1955). Лауреат Нобелевской премии по литературе за сочинения историко-мемуарного характера. Умер в 1965 году.

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