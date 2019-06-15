Картина дня: саммит ШОС, Кочанова о формах работы с гражданами и профессии будущего в Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 14 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Глава государства, выступая на саммите, обратил внимание на наличие кризиса в сфере глобальной безопасности. Он подчеркнул, что без тесного взаимодействия в рамках многосторонних структур, без выработки согласованных шагов невозможно обеспечить мир как в региональном, так и глобальном масштабе. Президент также провел ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами. В беседе с президентом России были коротко обсуждены текущие вопросы взаимодействия. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры. В числе обсуждаемых на встрече с Си Цзиньпином вопросов было проведение в июле текущего года международного форума в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Поднималась также тема взаимодействия в рамках инвестиционных проектов.

Заседание в расширенном составе

ШОС призвана стать образцом поддержания общей безопасности, заявил в ходе саммита ШОС в Бишкеке председатель Китая Си Цзиньпин. Китай призывает формировать открытую мировую экономику. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости построения на евразийском пространстве взаимовыгодного партнерства без политического и экономического эгоизма. Создание Центра ШОС по информационной безопасности стало бы важным вкладом в дело защиты информационного пространства организации, отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Шанхайская организация сотрудничества может стать платформой для построения многополярного мира, заявил Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Заседание в расширенном составе

Главы стран ШОС по итогам саммита приняли Бишкекскую декларацию и подписали ряд документов. Страны ШОС договорились наращивать усилия для обеспечения безопасности и устойчивого развития региона.

Из 2,5 тыс. обращений, поступивших во время "Большого разговора с Президентом", осталось решить чуть более ста, сообщила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова. Администрация Президента начала использовать новые формы работы с обращениями граждан. О некоторых из них рассказала Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова

Минздрав рассказал о принимаемых мерах в ответ на вопросы граждан, которые поступили к "Большому разговору с Президентом". В Гродно уже в ближайшие месяцы начнется строительство областного онкологического диспансера. В Полоцком районе на месте долгостроя в деревне Ксты планируют создать лечебный корпус межрайонного онкологического центра.

Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании вместе с Белорусским телеграфным агентством 17 июня запускают в эфире телеканала "Беларусь 1" совместный проект - "Объективно. История белорусского спорта". Это специальный мультимедийный проект с рассказом о видах спорта, представленных в программе II Европейских игр.

Беларусь и Армения определили общность внешнеполитических подходов к сотрудничеству в интеграционных структурах. Данная тематика рассматривалась на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Беларуси Арменом Гевандяном.

Армен Гевандян и Андрей Дапкюнас. Фото МИД

Беларусь и Австрия выражают взаимную заинтересованность в развитии научно-технической и инновационной кооперации и заключении двустороннего соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Документ планируется подписать во второй половине 2019 года, об этом шла речь на встрече председателя ГКНТ Беларуси Александра Шумилина с послом Австрии Алоизией Вергеттер.

Алоизия Вергеттер. Фото ГКНТ

ИНТЕРВЬЮ: Визит Президента Египта в Беларусь станет историческим событием для двух стран

Правительство Беларуси определило порядок оценки рисков воздействий генно-инженерных организмов.

Пять перспективных кластерных инициатив отобрано для участия в программе поддержки развития частного сектора в Беларуси, которая реализуется Всемирным банком при финансировании Европейского союза.

Сфера торговли продовольственными товарами требует дополнительного регулирования, предложенные меры по противодействию монополизации поддержаны бизнес-сообществом, сообщил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода.

Новым генеральным директором "Белтелекома" стал Юрий Петрученя.

Фото "Белтелекома"

ИНТЕРВЬЮ: Беларусь и Республика Корея наращивают взаимодействие в IT-сфере и цифровой экономике

Не только IT-специалисты: эксперт назвал профессии будущего в Беларуси

Олег Токун

Практически все выпускники, обратившиеся в государственную службу занятости в 2018 году, трудоустроены по специальности. Об этом на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун. Высококвалифицированные рабочие, а также специалисты и служащие в Минске особенно востребованы, на их долю приходится наиболее широкий выбор вакансий, сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич. Профориентация должна проводиться с детского сада.

Во время круглого стола

РЕПОРТАЖ: В новую квартиру - с новыми мечтами

Пандус и дополнительный вход в квартиру: как решили проблему Ирины Макейчик и ее супруга.

Белорусские ученые дали рекомендации аграриям, как ухаживать за посевами в жару и засуху.

Трехлетний воспитанник детсада выпал из окна второго этажа в Лунинецком районе.

В Беларуси в период проведения II Европейских игр ограничивается использование воздушного пространства. Зоны, где действуют ограничения, нанесены на публичную кадастровую карту.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15-16 июня

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Фестиваль "День Польши в Минске" пройдет 15 июня в историческом центре столицы.

Праздник "Книжные встречи в Мирском замке" соберет 15 июня более 20 ведущих издательств страны, которые познакомят читателей с новинками книгоиздания.

В Бресте 16 июня состоится "Бацькаўскі фэст - 2019", посвященный Международному дню отца и тысячелетию областного центра.

"Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" пройдут по 16 июня в Несвижском замке.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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16 июня

В Республике Беларусь - День медицинских работников.

День защиты детей Африки.

185 лет назад родился Ельский Александр Карлович (д.Дудичи Пуховичского р-на Минской обл.), белорусский историк, этнограф, краевед, писатель. Исследовал экономическую историю Беларуси, белорусский фольклор и литературу, народные обычаи. Писал на белорусском, польском и русском языках. Автор более 10 тыс. историко-краеведческих статей о Беларуси. Основные фундаментальные труды: "О белорусском говоре", "Адам Мицкевич в Беларуси", "Белорусская литература и библиография" и др. Первый биограф В.Дунина-Марцинкевича. В "Географическом словаре земель польских и других краёв славянских" написал около 10 тыс. краеведческих статей о почти всех белорусских уездах. Автор стихотворных и прозаических произведений на белорусском языке. В 1864 году в д.Замостье Пуховичского района создал литературно-краеведческий музей. На белорусский язык переводил произведения А.Мицкевича и других писателей. Издал сборник "100 пословиц, загадок, придумок и гавенд для пользы белорусского народа". Рукописные и книжные собрания Ельского находятся в Кракове, Варшаве, частично в Минске и Вильнюсе. Умер в 1916 году.

130 лет назад родился Зенкевич Лев Александрович (Россия), океанолог, гидробиолог, академик АН СССР. Заложил основы комплексных экспедиционных исследований водоемов Беларуси, по его инициативе создана Нарочанская биологическая станция в 1946 году. Автор научных трудов по изучению морской и океанической фауны, морфологии и сравнительной анатомии беспозвоночных, зоогеографии и др. Лауреат Государственной премии СССР, Ленинской премии. Умер в 1970 году.

80 лет назад родился Волков Виталий Васильевич (г.Екатеринбург, Россия), исполнитель на трубе, заслуженный артист Беларуси. В 1968-1988 годах солист и концертмейстер группы труб Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь, с 1990 года солист минского духового оркестра "Немига". Выступал как трубач-солист. Первый исполнитель многих произведений для трубы белорусских композиторов Н.Аладова, А.Туренкова, А.Мдивани и др. Автор обработок белорусских народных мелодий, аранжировок и транскрипций для духового оркестра, солирующих инструментов и ансамблей разного состава. Член Всемирной гильдии трубачей. Умер в 2005 году.

17 июня

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

65 лет назад родился Федосюк Валерий Михайлович (г.Марьина Горка Минской обл.), белорусский ученый-физик, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки Беларуси. С 2008 года генеральный директор Государственного научно-производственного объединения "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению". Автор научных работ по физике конденсированного состояния, разработке методов получения и исследованию тонкопленочных магнитных покрытий с широким спектром физических свойств. Лауреат Государственной премии Беларуси.

80 лет назад родился Кшиштоф Занусси, польский режиссер театра и кино. Снял фильмы "Жизнь, как смертельная болезнь, передающаяся половым путем", "Персона нон грата" и др.

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