Картина дня: саммит СНГ, отмена виз с ОАЭ и как организована предновогодняя торговля

ВЧЕРА

Картина дня. 18 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое проходило в формате видеоконференции. Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве - неизбежная необходимость, отметил глава государства. Страны СНГ могут стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности, заявил Президент.

Серьезным вызовом для СНГ стали попытки вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества, заявил Президент России Владимир Путин. Экономические интересы СНГ важно продвигать за географические пределы Содружества, заявил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Узбекистан предлагает усилить промкооперацию в СНГ и взаимно признать документы трудовых мигрантов. Казахстан предложил странам СНГ объединить усилия для противостояния пандемии COVID-19.

Беларусь будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств в 2021 году. Соответствующее решение принято на заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры СНГ утвердили новую Концепцию дальнейшего развития Содружества. Главы государств СНГ приняли совместное заявление в связи с 75-летием создания ООН.

Совет Республики одобрил проекты новых КоАП и ПИКоАП.

Депутаты приняли проект обновленного Налогового кодекса в двух чтениях.

Депутаты приняли проект бюджета на 2021 год в двух чтениях.

Минфин обнародовал проект бюджета-2021: какие планируются доходы и расходы.

Бюджет фонда соцзащиты населения на 2021 год сформирован с превышением доходов над расходами, рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Юлия Мурина. Пособия на детей в 2021 году планируется поднять более чем на 8%.

Правительство расширило перечень товаров, цены на которые регулирует МАРТ.

Беларусь подготовила ответные меры на новые санкции Европейского союза.

Беларусь и Китай создали комиссию по таможенному и карантинному сотрудничеству.

Беларусь и Венгрия обсудили сотрудничество в фармацевтической отрасли.

Белорусы с 16 января 2021 года смогут без виз ездить в ОАЭ.

МАРТ о предновогодней торговле: создан запас продуктов повышенного спроса, ведется мониторинг цен.

Ярмарки, елочные базары и акции в торговых центрах - как организована предновогодняя торговля в Минске.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 1919.

Культура бортничества Беларуси и Польши внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Победителей конкурса "Золотая Литера" наградили в Минске.

От умного двора до мобильного диагноста - более 20 ноу-хау представила молодежь Гомельской области.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19-20 декабря

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В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 19 декабря пройдет для детей и взрослых "Зимний новогодний праздник".

Республиканский патриотический проект "Память сердца" пройдет во всех регионах Беларуси по 24 декабря.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

20 декабря

В Республике Беларусь - День сотрудника органов государственной безопасности.

Международный день солидарности людей.

130 лет назад родился Марикс Оскар Петрович, белорусский художник театра, график, народный художник Беларуси (1961). Один из основателей белорусского профессионального декорационного искусства. Окончил Академию художеств в Праге, учился в Варшавской школе изящных искусств, в Вене и Львове. С 1920 года жил в Минске. В 1922-1929 годах и 1934-1939 годах главный художник БГТ-1, в 1940-1946 годах - Белорусского театра им.Я.Коласа. В 1949-1962 годах преподавал в Белорусском театрально-художественном институте, оформлял спектакли в разных театрах. Декорации Марикса отличались образностью, глубоким знанием эпохи, стилевым разнообразием. Наиболее значительные работы в театрах: "Разоренное гнездо" Я.Купалы, "Машека", "Кастусь Калиновский" Е.Мировича, "Мещанин во дворянстве" Мольера и др. Автор графических серий "Памятники зодчества Беларуси", "Белорусская одежда", панно "Владимир Полоцкий", "Переправа Владимира Полоцкого через Двину", витражей, чеканок. Писал портреты, пейзажи, натюрморты. Умер в 1976 году.

80 лет назад родился Резников Анатолий Израилевич, российский режиссер мультипликационных фильмов, постановщик серии мультфильмов о приключениях кота Леопольда. Лауреат Государственной премии СССР (1985). Умер в 2018 году.

21 декабря

130 лет назад родился Аладов Николай Ильич, композитор, педагог, народный артист Беларуси (1955). В 1910 году окончил экстерном Санкт-Петербургскую консерваторию. Работал в Восточной консерватории (Казань), Государственном институте музыкальной науки (Москва), входил в Белорусскую песенную комиссию. С 1924 года в Минске. Один из организаторов и первых преподавателей Белорусской консерватории и Белорусского музыкального техникума. В 1944-1948 годах директор Белгосконсерватории. В 1932 году участвовал в создании Белорусского союза композиторов. Заложил основы жанров белорусской профессиональной музыки (кантаты, вокально-симфонические поэмы, камерно-инструментальные ансамбли), создал первые в белорусской музыке примеры драматических и лирико-психологических симфоний. Автор более 260 музыкальных произведений разных жанров. Среди них: опера "Андрей Костеня", музыкальная комедия "Тарас на Парнасе", вокально-симфоническая поэма "Над рекой Орессой" и др. Редактор многих музыкальных произведений, собиратель и исследователь белорусского, марийского, чувашского, якутского фольклора, автор обработок народных песен. Умер в 1972 году.

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