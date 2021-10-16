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Общество
16 октября 2021, 07:00

Картина дня: саммит СНГ, программа кредитования Geely и закладка капсулы во Всехсвятском храме

ВЧЕРА

Картина дня. 15 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Мероприятие проходило в формате видеоконференции под председательством Беларуси. Президент уверен, что создание Содружества Независимых Государств после развала Советского Союза было верным решением. Александр Лукашенко подчеркивает важность кооперации экономик государств Содружества. Странам СНГ необходимо объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке. Союзное государство может предложить Евразийскому экономическому союзу и Содружеству Независимых Государств лучшие наработки, отметил белорусский лидер. Президент поддержал инициативу о направлении в Афганистан гуманитарной помощи под эгидой СНГ.

О пройденном пути, защите интересов и локомотиве интеграции. Главное из речи Лукашенко на саммите СНГ.

Главы государств СНГ приняли Заявление в связи с 30-летием Содружества. Лидеры стран СНГ приняли решение создать Совет председателей верховных судов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил роль Беларуси в продвижении сотрудничества в СНГ в период председательства в Содружестве в текущем году.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №391 "О стабилизации финансового состояния организаций".

Благодарность Президента объявлена коллективу Республиканского клинического медцентра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником. Александр Лукашенко выразил убежденность, что развитая техническая база и интеллектуальный потенциал трудовых коллективов позволят отрасли уже в ближайшей перспективе стать одним из ведущих секторов экономики страны.

Программа кредитования отечественных автомобилей Geely для физических лиц будет продолжена в следующем году. Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал журналистам во время рабочей поездки в Борисовский район.

"БЕЛДЖИ" в следующем году расширит модельный ряд авто.

Каждый белорус должен иметь комфортные условия проживания и в крупном городе, и в небольшом поселке. На этом акцентировал внимание национальный координатор по достижению ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время Регионального форума по устойчивому развитию Гомельской области.

Республиканское офицерское собрание МЧС прошло в Минске.

Капсулу с землей мест гибели и захоронения спасателей заложили в крипте Всехсвятского храма.

В Минске чествовали 60 лучших солдат-срочников.

Весь мир убедился, что белорусская модель борьбы с COVID-19 оказалась правильной. Об этом журналистам заявила председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2073 пациента с COVID-19, выписаны 1903.

В Минске в День матери родились 14 девочек и 36 мальчиков.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16-17 октября

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Музыкальная программа "О том, что дорого и свято", посвященная Дню матери, пройдет 16 октября в рамках проекта "Музыкальный салон в Лошицкой усадьбе".

В Минске 16 октября пройдет субботник осеннего месячника. Во всех районах города только на объектах "Минскзеленстроя" планируют высадить более 10 тыс. кустарников и около 300 деревьев.

Литературно-музыкальный фестиваль "Восень у Завоссі" пройдет 16 октября в музее-усадьбе Мицкевичей "Заосье" - филиале Государственного музея истории белорусской литературы. Гостей праздника ждут экскурсии по усадьбе, музыкальная программа, интермедии кукольного театра "Батлейка", историческая анимация и литературно-театральное действие.

В столичном планетарии по 17 октября пройдет III Минский международный фестиваль полнокупольных фильмов (MIFF-2021).

Во всех районах Минска по 17 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки, где будут продавать плодоовощную, мясную и молочную продукцию, рыбу озерно-речную, прудовую и продукцию ее переработки, мед и продукцию пчеловодства, саженцы, посадочные материалы и другие товары отечественного производства.

III Республиканский слет студенческих педагогических отрядов пройдет по 17 октября в Мозыре.

Заключительный этап фестиваля первокурсников БГУ "YFM. #ТЫНАВОЛНЕ", пройдет по 17 октября на турбазе "Браславские озера".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

17 октября

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

120 лет назад родился Школьников Семен Пейсахович (г.Могилев), художник-гример, заслуженный деятель культуры Беларуси (1966). Работал в Государственном русском драматическом театре Беларуси им.М.Горького, преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Автор книг "Искусство грима", "Основы сценического грима". Умер в 1977 году.

90 лет назад родился Приставкин Анатолий Игнатьевич, российский писатель и общественный деятель. Автор повестей "Ночевала тучка золотая", "Кукушата", романа "Рязанка (Человек из предместья"). Лауреат Государственной премии СССР (1988). Умер в 2008 году.

18 октября

115 лет назад родился Сологуб Алесь (Александр) Феофилович (д.Зарудичи Сморгонского р-на Гродненской обл.), белорусский поэт, литературовед, публицист. В 1931 году окончил БГУ. Автор сборника стихов "Лукишки", драмы "Свадьба". Собирал фольклор, народную лексику, использовал их в своих произведениях. В 1933 году репрессирован, в 1934 году приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован в 1956 году.

105 лет назад родился Таран Павел Андреевич, украинский военный летчик, дважды Герой Советского Союза (1942, 1944), генерал-лейтенант авиации (1967). В 1938 году окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков, в 1958 году Военную академию Генштаба. В 1939 году был участником похода в Западную Украину, советско-финляндской войны (1939-1940). В Великую Отечественную войну командир звена, эскадрильи, бомбардировочного авиаполка. Воевал на Украине, в Прибалтике и Беларуси (делал рейсы к белорусским партизанам, участвовал в освобождении Минска, ликвидации минского "котла"). Умер в 2005 году.

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