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12 октября 2019, 09:00

Картина дня: саммит СНГ, развитие отстающих регионов и планирование семьи

ВЧЕРА

Картина дня. 11 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите СНГ в Ашхабаде. Белорусский лидер отметил, что назрела объективная необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. Президент призвал поддержать белорусскую инициативу о формировании пояса цифрового добрососедства и совместно разрешать замороженные конфликты на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко на саммите СНГ также призвал поддержать действующую власть в Украине. Глава государства высказал обеспокоенность по поводу предстоящих масштабных военных учений НАТО у границ Беларуси. Принятие декларации ответственных стран о неразмещении РСМД в Европе стало бы важным шагом в снижении напряженности, заявил Президент. Он также отметил, что Победа советского народа в Великой Отечественной войне едина и неделима.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин на саммите в Ашхабаде заявил, что Москва приветствует предложение Минска о многосторонней декларации об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой по введению на территории стран СНГ общего визового режима и единой визы Содружества по типу Шенгенского соглашения, действующего в странах Евросоюза. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что Узбекистан в 2020 году проведет первый форум регионов стран - участниц СНГ.

Во время заседания
Во время заседания

Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ принята в Ашхабаде на саммите Содружества. Обращение глав государств - участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов принято на саммите в Ашхабаде.

Срок полномочий действующего председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева продлен еще на три года.

Во время заседания
Во время заседания

У Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Лукашенко
Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Лукашенко

Беларусь и Туркменистан до нового года выработают дорожную карту по решению проблем вокруг Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Об этом в Ашхабаде заявил вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам прошедшей встречи лидеров двух стран.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с главой правления китайской корпорации Weichai Group Тан Сюйгуаном предложил создать в КНР точку опоры для производства карьерной техники ОАО "БелАЗ".

Тан Сюйгуан и Михаил Мясникович
Тан Сюйгуан и Михаил Мясникович

В Китайско-белорусском парке "Великий камень" в октябре состоится официальное открытие производства на моторном заводе "МАЗ-Вейчай", сообщил председатель правления корпорации Weichai Group Тан Сюйгуан.

Швейцарская фармацевтическая компания Octapharma хочет создать в Беларуси новое производство лекарственных средств из плазмы крови человека. Об этом шла речь на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с представителями фармацевтической компании Octapharma AG.

Александр Турчин
Александр Турчин

Рабочая группа по разработке долгосрочного прогноза топливно-энергетического баланса создана распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса от 10 октября 2019 года №460р.

Беларусь намерена получить у Министерства торговли США статус страны с рыночной экономикой. Это следует из постановления Совета Министров №690 от 9 октября 2019 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Правительством утвержден план развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 9 октября 2019 года №689.

Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за сентябрь не индексируются, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Национальная стратегия планирования семьи разработана в Беларуси, скоро документ будет вынесен на общественное обсуждение.

Новое общежитие для студентов Белорусского национального технического университета официально открыли в Минске. В правительстве прорабатывается вопрос строительства нескольких студенческих общежитий в Минске, сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Во время открытия общежития. В центре - Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин и ректор БНТУ Сергей Харитончик
Во время открытия общежития. В центре - Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин и ректор БНТУ Сергей Харитончик

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Абий Ахмед Али. Фото <noindex><a href="https://www.ap.org/en-gb/" target="_blank" rel="nofollow">AP</a></noindex>
Абий Ахмед Али. Фото AP

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова.

Алексей Леонов. Фото из архива
Алексей Леонов. Фото из архива

В ДТП в Калужской области погибли четверо граждан Беларуси, личность еще одного погибшего - водителя - устанавливается.

Фото <noindex><a href="https://gp.by/" target="_blank" rel="nofollow">"Гомельская правда"</a></noindex>
Фото "Гомельская правда"

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В Беларуси 12 октября впервые вручат престижную награду - Международную премию имени Лазаря Хидекеля за инновационные и экологические решения в архитектуре.

Городской кросс в честь Дня матери пройдет 12 октября в Минске.

Областные "Дажынкi" пройдут 12 октября в Борисове, мероприятие соберет около 15 тыс. человек.

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет 12-13 октября с 9.00 до 16.00 у спорткомплекса "Чижовка-Арена".

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13 октября

В Республике Беларусь - День работников культуры.

Международный день по уменьшению опасности бедствий.

Всемирный день воздушных змеев.

120 лет назад родился Курдин Дмитрий Иванович (Пензенская обл., Россия), белорусский писатель. В 1925 году окончил Саратовский ветеринарный институт. Работал ветеринарным врачом в Минске и Витебске, преподавал в Витебском ветеринарном институте. Автор пьес "Контратака", "Озеленение цеха", "Аллюр. Три креста" и др. В 1937 году репрессирован и расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

120 лет назад родился Сурков Алексей Александрович, русский поэт, общественный деятель, Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель культуры Армении. Автор сборников стихов "Ровесники", "Миру-мир", "Восток и Запад", "После войны" и др. Написал тексты многих популярных песен, в т.ч. "По военной дороге", "Песня смелых", "В землянке" ("Бьется в тесной печурке огонь"). Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1983 году.

85 лет назад родился Савелий Викторович Крамаров, российский комедийный актер, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Джентльмены удачи", "Афоня", "Большая перемена", "Неуловимые мстители" и др. Умер в 1995 году.

14 октября

В Республике Беларусь - День матери.

В Республике Беларусь - День стандартизации.

Всемирный день стандартизации.

85 лет назад родился Козаков Михаил Михайлович, российский артист театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Человек-амфибия", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и др. Режиссер фильмов "Покровские ворота", "Визит дамы". Умер в 2011 году.

75 лет назад родился Спиридонов Вадим Семенович, российский киноактер, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Любовь земная", "Судьба", "Юность Петра", "Вечный зов" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1989 году.

55 лет назад родился Пресман Александр Залманович (г.Минск), белорусский спортсмен (шашки-100), международный гроссмейстер. Чемпион Всемирной шашечной олимпиады (1992) в командном зачете. Серебряный призер Кубка Беларуси (1995). Многократный победитель и призер республиканских соревнований.

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