Картина дня: саммит СНГ, развитие отстающих регионов и планирование семьи

ВЧЕРА

Картина дня. 11 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите СНГ в Ашхабаде. Белорусский лидер отметил, что назрела объективная необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. Президент призвал поддержать белорусскую инициативу о формировании пояса цифрового добрососедства и совместно разрешать замороженные конфликты на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко на саммите СНГ также призвал поддержать действующую власть в Украине. Глава государства высказал обеспокоенность по поводу предстоящих масштабных военных учений НАТО у границ Беларуси. Принятие декларации ответственных стран о неразмещении РСМД в Европе стало бы важным шагом в снижении напряженности, заявил Президент. Он также отметил, что Победа советского народа в Великой Отечественной войне едина и неделима.

Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин на саммите в Ашхабаде заявил, что Москва приветствует предложение Минска о многосторонней декларации об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой по введению на территории стран СНГ общего визового режима и единой визы Содружества по типу Шенгенского соглашения, действующего в странах Евросоюза. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что Узбекистан в 2020 году проведет первый форум регионов стран - участниц СНГ.

Во время заседания

Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ принята в Ашхабаде на саммите Содружества. Обращение глав государств - участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов принято на саммите в Ашхабаде.

Срок полномочий действующего председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева продлен еще на три года.

Во время заседания

У Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Лукашенко

Беларусь и Туркменистан до нового года выработают дорожную карту по решению проблем вокруг Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Об этом в Ашхабаде заявил вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам прошедшей встречи лидеров двух стран.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с главой правления китайской корпорации Weichai Group Тан Сюйгуаном предложил создать в КНР точку опоры для производства карьерной техники ОАО "БелАЗ".

Тан Сюйгуан и Михаил Мясникович

В Китайско-белорусском парке "Великий камень" в октябре состоится официальное открытие производства на моторном заводе "МАЗ-Вейчай", сообщил председатель правления корпорации Weichai Group Тан Сюйгуан.

Швейцарская фармацевтическая компания Octapharma хочет создать в Беларуси новое производство лекарственных средств из плазмы крови человека. Об этом шла речь на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с представителями фармацевтической компании Octapharma AG.

Александр Турчин

Рабочая группа по разработке долгосрочного прогноза топливно-энергетического баланса создана распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса от 10 октября 2019 года №460р.

Беларусь намерена получить у Министерства торговли США статус страны с рыночной экономикой. Это следует из постановления Совета Министров №690 от 9 октября 2019 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Правительством утвержден план развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 9 октября 2019 года №689.

Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за сентябрь не индексируются, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Национальная стратегия планирования семьи разработана в Беларуси, скоро документ будет вынесен на общественное обсуждение.

Новое общежитие для студентов Белорусского национального технического университета официально открыли в Минске. В правительстве прорабатывается вопрос строительства нескольких студенческих общежитий в Минске, сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Во время открытия общежития. В центре - Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин и ректор БНТУ Сергей Харитончик

Эксперты рассказали, как выбрать качественные школьные товары.

РЕПОРТАЖ: Дважды два равно шесть - супруги Никитины из Гомельского района воспитывают две пары двойняшек

Столин принял эстафету акции "Во славу общей Победы!".

Крупный авиаперевозчик КНР компания Air China Limited признала Национальный аэропорт Минск лучшим агентом по наземному обслуживанию в Европе за 2018 год.

Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али.

AP Абий Ахмед Али. Фото

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова.

Алексей Леонов. Фото из архива

В ДТП в Калужской области погибли четверо граждан Беларуси, личность еще одного погибшего - водителя - устанавливается.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12-13 октября

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В Беларуси 12 октября впервые вручат престижную награду - Международную премию имени Лазаря Хидекеля за инновационные и экологические решения в архитектуре.

Городской кросс в честь Дня матери пройдет 12 октября в Минске.

Областные "Дажынкi" пройдут 12 октября в Борисове, мероприятие соберет около 15 тыс. человек.

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет 12-13 октября с 9.00 до 16.00 у спорткомплекса "Чижовка-Арена".

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Знаменательные даты

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13 октября

В Республике Беларусь - День работников культуры.

Международный день по уменьшению опасности бедствий.

Всемирный день воздушных змеев.

120 лет назад родился Курдин Дмитрий Иванович (Пензенская обл., Россия), белорусский писатель. В 1925 году окончил Саратовский ветеринарный институт. Работал ветеринарным врачом в Минске и Витебске, преподавал в Витебском ветеринарном институте. Автор пьес "Контратака", "Озеленение цеха", "Аллюр. Три креста" и др. В 1937 году репрессирован и расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

120 лет назад родился Сурков Алексей Александрович, русский поэт, общественный деятель, Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель культуры Армении. Автор сборников стихов "Ровесники", "Миру-мир", "Восток и Запад", "После войны" и др. Написал тексты многих популярных песен, в т.ч. "По военной дороге", "Песня смелых", "В землянке" ("Бьется в тесной печурке огонь"). Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1983 году.

85 лет назад родился Савелий Викторович Крамаров, российский комедийный актер, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Джентльмены удачи", "Афоня", "Большая перемена", "Неуловимые мстители" и др. Умер в 1995 году.

14 октября

В Республике Беларусь - День матери.

В Республике Беларусь - День стандартизации.

Всемирный день стандартизации.

85 лет назад родился Козаков Михаил Михайлович, российский артист театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Человек-амфибия", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и др. Режиссер фильмов "Покровские ворота", "Визит дамы". Умер в 2011 году.

75 лет назад родился Спиридонов Вадим Семенович, российский киноактер, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Любовь земная", "Судьба", "Юность Петра", "Вечный зов" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1989 году.

55 лет назад родился Пресман Александр Залманович (г.Минск), белорусский спортсмен (шашки-100), международный гроссмейстер. Чемпион Всемирной шашечной олимпиады (1992) в командном зачете. Серебряный призер Кубка Беларуси (1995). Многократный победитель и призер республиканских соревнований.

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