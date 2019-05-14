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Картина дня: саммит "Восточного партнерства", видеоролик о перемещении товаров через границу и васильковое мороженое

Общество 14.05.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 13 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром. Глава государства отметил вклад Германии и Петера Деттмара в нормализацию отношений Беларуси с Евросоюзом. Интерес германского бизнеса к Беларуси постоянно растет, заявил Петер Деттмар. Посол констатировал, что отношения между Германией и Беларусью за последние годы существенно улучшились во всех сферах - политической, экономической, культурной.

Петер Деттмар и Александр Лукашенко
Петер Деттмар и Александр Лукашенко

Беларусь намерена продолжать курс на развитие отношений с Европейским союзом. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС и "Восточного партнерства". Владимир Макей также рассказал, почему Президент Беларуси Александр Лукашенко не поехал в Брюссель на саммит "Восточного партнерства".

Беларусь готова поделиться с Латвией опытом по реализации Целей устойчивого развития. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина перед встречей с депутатами Сейма Латвии во главе с председателем комиссии по долгосрочному развитию Вячеславом Домбровскисом.

Беларусь на MILEX 2019 представит 100 образцов нового вооружения, выставку посетит рекордное за всю историю количество иностранных делегаций, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

Роман Головченко
Роман Головченко

Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан на полях мероприятий, приуроченных десятилетию "Восточного партнерства", рассказал о завершении переговоров Беларуси и Европейского союза по соглашению о реадмиссии.

В белорусскую армию поступили комплексы для борьбы с беспилотниками.

Оперативно-координационный центр II Европейских игр начал работать в Минске на пр. Победителей, 103. Возможности центра продемонстрировали премьер-министру Беларуси, председателю республиканского оргкомитета по подготовке и проведению II Европейских игр Сергею Румасу.

В преддверии II Европейских игр белорусская таможня создала видеоролик о правилах перемещения товаров через таможенную границу.

Концерн "Белнефтехим" рассчитывает на скорейшее урегулирование спорных вопросов для оперативного восстановления транзита по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении европейских стран.

Беларусь планирует получить право на поставки овощей и фруктов, муки и меда в Китай, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Успех Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" теперь зависит от его резидентов. Такое мнение высказал министр экономики Дмитрий Крутой на торжественном мероприятии, посвященном Дню парка.

Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты устанавливается с 13 мая.

В Беларуси на начало мая открыто почти 68 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму около $680 млн, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в Беларуси назначено более чем на 300 тыс. детей.

Белорусские ученые занимаются разработкой квантовых компьютеров, сообщил заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин.

Беларусь вступила в Евразийский альянс детских онкологов.

Менее 1% населения Беларуси имеет аллергические заболевания, сообщила доцент кафедры геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и профпатологии БелМАПО Татьяна Барановская на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Татьяна Барановская
Татьяна Барановская

Развитие геронтологической службы в Беларуси будет базироваться на подготовке врачей общей практики, сообщила член президиума ОО "Белорусский союз женщин", начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан.

В Беларуси создано 10 центров для родителей по обучению основам безопасности детей.

Минские поликлиники 16 мая переходят на летний режим работы, который будет действовать до 30 сентября.

Минские спасатели стали лучшими на соревнованиях Fire Fight Combat в Бельгии.

Белорусы изготовили первое в мире васильковое мороженое с рожью и льном.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральная репетиция первого полуфинала "Евровидения-2019"

ZENA
ZENA

Редкую для Беларуси утку-мандаринку отметили на территории Березинского биосферного заповедника.

Фото Березинского биосферного заповедника
Фото Березинского биосферного заповедника

Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Риме.

Белорусские спортсмены выиграли три медали на международном турнире по боксу класса "А" памяти Героя Советского Союза Константина Короткова в Хабаровске.

Белорусские дзюдоисты завоевали три награды на юниорском Кубке Европы в Каунасе (Литва).

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Анонсы на 14 мая

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Пресс-конференция "Организация летнего отдыха и оздоровления детей" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

В Национальном пресс-центре Беларуси в 10.00 пройдет пресс-конференция: "Лето - период высокой опасности кишечных инфекций. Сезонные и стихийные рынки, уличная торговля фаст-фудом и другие факторы риска".

Пресс-конференция "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий для жителей и гостей столицы в весенне-летний период. Дни национальных культур, музыкальные вечера, спортивные и гастрономические фестивали" с участием представителей Минского городского исполнительного комитета состоится в 12.00 в Национальном пресс-центре.

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 пройдет пресс-конференция, приуроченная к Международному дню семьи, на тему: "Государственная политика в области социальной защиты семьи и популяризации семейных ценностей".

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Знаменательные даты 15 мая

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В Республике Беларусь - День семьи.

Международный день семей.

105 лет назад родился Гурло Николай Васильевич (г.Днепропетровск, Украина), белорусский художник-график. Работал в жанре плаката, станковой, сатирической и книжной графики. Автор многочисленных сатирических рисунков для издания "Раздавім фашысцкую гадзіну!", юмористических и сатирических рисунков для журналов "Вожык", "Полымя", "Работніца і сялянка", "Беларусь". Оформил книги "Мушка-зеленушка" М.Богдановича, "Приключения деда Михеда" А.Астрейко, "На веселой войне" Э.Волосевича и др. Умер в 1980 году.

85 лет назад родился Коршунов Федор Павлович (д.Травна Краснопольского р-на Могилевской обл.), белорусский ученый в области радиационной физики твердого тела, физики полупроводников и микроэлектроники, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор. Автор более 460 научных работ по радиационной физике твердого тела, физике полупроводников, микроэлектронике и радиационной технологии полупроводниковых приборов. Лауреат Государственной премии Беларуси (1980).

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