Картина дня: семинар для дипломатов, торжественное закрытие "Славянского базара" и раритетный Jaguar ГАИ

ВЧЕРА

Картина дня. 15 июля

Президент Беларуси 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. Александр Лукашенко и Владимир Путин посетят Валаамский монастырь.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подчеркивает приоритет внешнеэкономического вектора в работе посольств в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках. Об этом он заявил на открытии ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Владимир Макей констатировал наличие в мире фактов торговых войн, протекционизма, продвижения собственных интересов в ущерб многосторонним обязательствам.

Владимир Макей. Фото МИД

Авторитет минской площадки для проведения переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины очень велик, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. В Украине, по его словам, даже в период проведения избирательной кампании и после выборов "не было и тени сомнения, что Беларусь останется одним из наиважнейших торгово-экономических партнеров".

Мировой гигант по продаже мебели и товаров для дома - шведская торгово-производственная группа компаний IKEA планирует вдвое увеличить закупки в Беларуси в ближайший год. За счет этого отечественные предприятия намерены реализовать через эту сеть продукции на сумму примерно 200 млн евро, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.

Беларусь предлагает Испании организовать на территории республики совместные предприятия по переработке овощей и фруктов, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой.

Фото из архива

Беларусь и Венесуэла продолжают сотрудничество, хотя его темпы и замедлились в связи со сложной внутриполитической обстановкой в Венесуэле и последовавшими санкциями, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Олег Паферов. По словам посла, реализация многих проектов в Венесуэле временно приостановлена.

В Беларуси появились новые тарифные группы юрлиц и ИП для расчетов за электроэнергию.

Министерством здравоохранения Беларуси проводится работа по возможному снижению стоимости некоторых лекарств, сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун.

В Витебске состоялся гала-концерт торжественного закрытия XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Трогательное прощание артистов и зрителей с фестивалем было наполнено предвкушением новой встречи в 2020 году, когда можно будет снова увидеть друзей и окунуться в ту неповторимую атмосферу, которая царит в Витебске каждый июль.

Обладателем Гран-при конкурса "Славянского базара" стал представитель Казахстана Адильхан Макин. Победитель удостоен заветной награды "Лиры" и денежной премии в размере $20 тыс.

Адильхан Макин

Белтелерадиокомпания объявила прием заявок для участия в нацотборе на детское "Евровидение-2019".

РЕПОРТАЖ: Реабилитация тех, кто "сломался", но кого не сломить

Белорусский детский фонд открывает реабилитационные смены для детей с онкологией и болезнями сердца.

Уголовное дело возбуждено по факту ложного сообщения о минировании комитетов БРСМ.

"Белавиа" открыла регулярный рейс из Минска в Мюнхен.

"Белавиа" совместно с лизинговыми компаниями прорабатывает механизм финансовой компенсации потерь, которые авиакомпания понесла из-за срыва сроков поставки двух самолетов Boeing 737 MAX, сообщил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Раритетное авто британской марки Jaguar Daimler Double Six было представлено в Витебске во время акции "За безопасность вместе!" милицией региона.

ИНФОГРАФИКА: Реконструкция площади Победы

Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA.

Арина Соболенко. Фото Getty Images

Белорусские атлеты взяли 5 наград на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 июля

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VI Форум регионов Беларуси и России откроется в Санкт-Петербурге.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Перспективы расширения сети детских и комплексных спортивных площадок в Минске. Требования к безопасности оборудования, правила использования спортивного инвентаря и профилактика травматизма". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 июля

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100 лет назад родился Чернышев Виктор Павлович (г.Луганск, Украина), архитектор, заслуженный строитель Беларуси. Работал главным архитектором Орши, Гомеля, Минска. Был директором Минского филиала Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроительства, заместителем директора БелНИИгипросельстроя, работал в Государственной вневедомственной экспертизе проектов и смет Мингорисполкома. Основные работы: проекты застройки кварталов по улицам Советской, Крестьянской, Первомайской в Гомеле, улице Фрунзе в Витебске и др. За планировку и застройку Новополоцка получил Государственную премию Беларуси. Представлял Беларусь в европейской Комиссии ООН в Женеве. Умер в 2008 году.

60 лет назад родился Петрович Борис (наст. Саченко Борис Петрович) (д.Великий Бор Хойникского р-на Гомельской обл.), белорусский писатель. Работал в газете "Гомельская праўда", еженедельнике "Лiтаратура i мастацтва", в журнале "Полымя". Главный редактор журнала "Дзеяслоў" ("Глагол"), председатель Союза белорусских писателей (с 2011 года). Автор сборников прозы "Ловы", "Фрески", рассказов "Мрои", "Ненужные вещи", повести "Ожидание" и др.

65 лет назад родилась Меркель Ангела, немецкий политический и государственный деятель, председатель Христианско-демократического союза, федеральный канцлер Германии с 2005 года.

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