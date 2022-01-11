Картина дня: сессия СКБ ОДКБ, информационная безопасность и схема движения в объезд Немиги

ВЧЕРА

Картина дня. 10 января

Анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора. Накопилось слишком много желающих взорвать ситуации в постсоветских республиках. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Президент выступил за наращивание миротворческого потенциала организации и за ревизию в ОДКБ совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму. Ввод миротворцев ОДКБ нарушил планы заказчиков конфликта в Казахстане, отметил он. В ОДКБ необходимо повышать уровень политического взаимодействия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Лукашенко и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

Опыт реакции на события в Казахстане доказал, что миротворческий потенциал ОДКБ реально работает. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.

Контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ вернется из Казахстана в пункты постоянной дислокации на территории своих стран сразу после завершения контртеррористической операции, для которой они направлялись. Из событий в Казахстане нужно сделать соответствующие выводы и, помимо угрозы извне, четко видеть также и внутренние причины. Особое внимание необходимо уделять противодействию терроризму и экстремизму во всех проявлениях. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, комментируя итоги внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Рачков: ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан остановил развитие ситуации по негативному сценарию.

Кочанова проводит встречу с гражданами по обсуждению проекта Конституции. Люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного закона страны, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с гражданами по обсуждению проекта Конституции.

Беларусь и Ватикан обсудили совместные усилия по укреплению межконфессионального диалога.

Умение работать с информацией является основой безопасного поведения учащихся в интернете. Нужно формировать у обучающихся критическое отношение к информации в интернете. Об этом заявила во время круглого стола на тему "Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности" в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская.

Кухарев: в течение месяца планируем пустить движение по путепроводу на Немиге и при строительстве моста применим современные технические решения и новые подходы к внешнему облику.

В схему движения в объезд Немиги внесут изменения.

Белгидромет: 2021 год вошел в топ-20 самых теплых лет за всю историю метеонаблюдений.

ФОТОФАКТ: Люди несут цветы к посольству Казахстана в Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 640 пациентов с COVID-19, выписаны 372.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 января

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет по 14 января.

Специальную программу к зимним праздникам "Волшебные сказки дома песняра" проведут по 14 января в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа.

XXXIV Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" пройдет по 12 января в Бресте.

Выставка японского искусства осибана "Флористическая мистерия" пройдет по 12 января в Гостиной Владислава Голубка.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 января

200 лет назад родился Ленуар Этьен, французский изобретатель, создатель первого практически пригодного и коммерчески выгодного двигателя внутреннего сгорания. Умер в 1900 году.

115 лет назад родился Королев Сергей Павлович, российский конструктор, советский ученый и конструктор в области ракетной техники и космических исследований, академик АН СССР (1958), дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1961). Основоположник современного ракетостроения и практической космонавтики, главный конструктор первых отечественных ракетно-космических систем. Умер в 1966 году.

105 лет назад родился Спириденко Николай Кузьмич (быв. д.Березуха Шумилинского р-на Витебской обл.), Герой Советского Союза (1945), генерал-майор (1961). В период Великой Отечественной войны воевал на разных фронтах. Командир эскадрильи майор Спириденко совершил 337 боевых вылетов, участвовал в 85 воздушных боях, лично сбил 15 и в составе группы 6 самолетов противника. До 1970 года служил в Советской Армии. Умер в 1980 году.

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