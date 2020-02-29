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29 февраля 2020, 09:00

Картина дня: съезд Федерации профсоюзов, испытания белорусской ракеты и Масленица в архивных фото БЕЛТА

ВЧЕРА

Картина дня. 28 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси. Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и в стране не раз убеждались в его разумности и перспективности, заявил глава государства. Нынешнее мероприятие Президент назвал значимым событием в общественной и политической жизни страны, которое выражает интересы и запросы всех трудоспособных граждан. Александр Лукашенко отметил, что в числе вопросов, которые относятся к компетенции профсоюзов, - рост и своевременная выплата заработной платы, обеспечение полной и продуктивной занятости, поддержка наиболее уязвимых категорий работников, улучшение условий труда, контроль исполнительской и трудовой дисциплины, повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции, контроль над ценообразованием в стране. Президент также высказался о пенсионной системе, отметив, что нынешняя пенсионная система в Беларуси себя изжила и ее надо переформатировать.

Александр Лукашенко на съезде ФПБ
Александр Лукашенко на съезде ФПБ

ФПБ предлагает разработать четкие механизмы по ограничению роста цен. Об этом на VIII съезде Федерации профсоюзов в Минске заявил ее председатель Михаил Орда. Профсоюзы предложили поднять базовую ставку у бюджетников до уровня бюджета прожиточного минимума. Механизмы начисления пенсии должны мотивировать людей работать лучше, расти в профессиональном плане. По данным Федерации профсоюзов Беларуси, основной причиной спорных ситуаций с начислением зарплат по новой системе выступает человеческий фактор.

Михаил Орда
Михаил Орда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по велоспорту Евгения Королька с завоеванием золотой медали в скретче на чемпионате мира по велогонкам в Берлине.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович считает необходимым минимизировать "разрывы" между решениями глав Евразийского экономического союза и их выполнением. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

Во время встречи
Во время встречи

Белорусские предприятия-экспортеры подписали более 30 соглашений и контрактов с узбекскими партнерами на полях Белорусско-узбекского аграрного форума, сообщили в пресс-службе правительства.

Правительство РФ одобрило протокол о ценах на поставляемый в 2020 году газ в Беларусь.

Продукции с белорусских НПЗ для внутреннего рынка поставляется в достаточном объеме, также обеспечивается критический объем экспорта, заявил вице-премьер Игорь Ляшенко.

Польские власти заинтересованы в поставках нефти в Беларусь, заявил полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" компания PERN сообщила о планах транспортировки сырой нефти в восточном направлении. Концерн "Белнефтехим" готов к предметным переговорам по поставкам нефти с использованием реверса, сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по маршрутному направлению Броды - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод".

"Белоруснефть" намерена наращивать присутствие на рынке сервисных услуг в России и Украине, сообщил заместитель генерального директора "Белоруснефти" Денис Воробьев. "Белоруснефть" в 2020 году планирует добыть 1 млн т нефтяного эквивалента в России. "Белоруснефть" в 2020 году планирует добыть в Эквадоре не менее 160 тыс. т нефти

Расход бензина в автомобилях зависит от многих факторов, качество белорусского топлива соответствует всем стандартам и требованиям, заявили в пресс-службе концерна "Белнефтехим", комментируя информацию о случаях увеличения расхода топлива.

Белорусские военные летчики совершили первые полеты на истребителях Су-30СМ, до этого они проходили теоретическую подготовку, сообщили в Министерстве обороны.

В Беларуси успешно завершился первый этап испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318 к ЗРК "Бук-МБ". Новая ракета для белорусского зенитного ракетного комплекса "Бук-МБ3К" может работать в условиях помех.

Старт экспериментальной зенитной управляемой ракеты
Старт экспериментальной зенитной управляемой ракеты

РЕПОРТАЖ: Ветеран войны Василий Евдокименко о жизни, любви и боях за Родину

Василий Евдокименко
Василий Евдокименко

Госатомнадзор проверил на БелАЭС выполнение операций с имитаторами ядерного топлива.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания с 2021 года.

По итогам 2019 года почти у 10% населения Беларуси (около 1 млн человек) были выявлены эндокринные патологии. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Наталия Карлович. Для лечения детей с сахарным диабетом планируют увеличить закупку инсулиновых помп с расходными материалами, сообщила главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Беларуси Анжелика Солнцева.

Анжелика Солнцева
Анжелика Солнцева

Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2020 году.

Коронавирус в Беларуси выявлен у студента БНТУ, вуз переводится на индивидуальное обучение. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Он отметил, что эпидситуация в Беларуси абсолютно контролируемая.

Владимир Караник
Владимир Караник

Никакой чрезвычайной ситуации в БНТУ нет, все находится под контролем, сообщил ректор университета Сергей Харитончик.

Занятия в учреждениях образования Беларуси проходят в обычном режиме, сообщил заместитель министра образования Сергей Рудый. Он отметил, что повода для беспокойства нет, выполняются все необходимые рекомендации Министерства здравоохранения.

"Масленица" в архивных фотографиях БЕЛТА

Праздник встречи весны в деревне Марковичи – центре колхоза "Красное знамя" Гомельского района, 1986 год
Праздник встречи весны в деревне Марковичи – центре колхоза "Красное знамя" Гомельского района, 1986 год

Белорусский фристайлист Павел Дик выиграл бронзу на этапе КМ в Казахстане.

Ник Меган, Примин Вернер, Кристофер Лиллис, Надежда Мохнацкая, Жанбота Алдабергенова и Павел Дик. Фото FIS
Ник Меган, Примин Вернер, Кристофер Лиллис, Надежда Мохнацкая, Жанбота Алдабергенова и Павел Дик. Фото FIS

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Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта проведет 29 февраля культурно-массовое мероприятие "Масленица".

Фестиваль еды и весны "Масленица" пройдет по 1 марта у Комаровского рынка в Минске.

В Могилеве во Дворце культуры области 1 марта пройдет фестиваль Межгалактической лиги КВН.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

1 марта

Всемирный день гражданской обороны (гражданской защиты).

Международный день "Ноль дискриминации"

140 лет назад родился Шонберг Исаак Юльевич (г.Пинск Брестской обл.), английский инженер-электрик, изобретатель, член Института инженеров-электриков (1920). Занимался разработкой и строительством первых радиостанций в России. С 1914 года в Великобритании. Изобрел телевизионную трубку - эмитрон, вместе с другими разработал суперэмитрон, с помощью которого впервые в Великобритании осуществлена внестудийная телепередача (1937). Под его руководством разработана первая система электронного телевидения высокого распознавания (1934). Умер в 1963 году.

130 лет назад родился Гумилевский Лев Иванович, русский писатель. Автор произведений для детей и юношества, романа "Эмигранты", работ в научно-художественных жанрах (книги "Рудольф Дизель", "Густав Лаваль", "Русские инженеры", "Вернадский"), воспоминаний "Судьба и жизнь". Умер в 1976 году.

2 марта

У православных верующих - начало Великого поста

120 лет назад родился Ничипорович Владимир Иванович (Россия), один из организаторов и руководителей партизанского движения на территории Минской и Могилевской областей в Великую Отечественную войну, генерал-майор (1943). В начале Великой Отечественной войны командир 208-й стрелковой дивизии на Западном фронте, полковник. С конца 1941 года командир 208-го партизанского отряда, действовавшего в Пуховичском и Червенском районах Минской области, затем в Кличевском районе Могилевской области. В сентябре 1942 года отозван в Москву и назначен заместителем командира 4-го гвардейского кавалерийского корпуса. В 1943 году репрессирован. Умер в 1945 году. Реабилитирован в 1952 году.

90 лет назад родился Пржиялковский Виктор Владимирович (Россия), белорусский и российский конструктор и ученый в области ЭВМ и вычислительных систем, доктор технических наук (1984), профессор (1985), Герой Социалистического Труда (1983). Работал в СКБ Минского завода ЭВМ, в Московском научно-исследовательском центре электронно-вычислительной техники, в НПО "Персей", в ООО "НИЦЭВТ". Лауреат Государственной премии СССР (1970). Умер в 2016 году.

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