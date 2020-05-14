Картина дня: снижение ставки рефинансирования, прогноз по инфляции и культурная столица-2021

ВЧЕРА

Картина дня. 13 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утвержден отчет Национального банка за 2019 год.

Ставка рефинансирования с 20 мая снижается с 8,75% до 8% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 9,75% до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 7,75% до 7% годовых.

Беларусь и Международный валютный фонд продолжают диалог по привлечению быстрого финансирования, сообщил на брифинге председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур. Белорусские банки рассмотрели около 3 тыс. обращений по поводу предоставления кредитных каникул. Нацбанк прогнозирует рост кредитования населения в 2020 году на 15%. Национальный банк выступает за ограничение рисков, связанных с валютными привязками в договорах.

Павел Каллаур. Фото из архива

Национальный банк Беларуси прогнозирует инфляцию по итогам 2020 года в диапазоне 5-6%.

МАРТ об инфляции: внешние факторы удалось нивелировать за счет мер по ограничению роста цен.

Европарламент одобрил соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Министр иностранных дел Владимир Макей провел телефонный разговор со специальным представителем Европейского союза по правам человека Эймоном Гилмором. Собеседники обсудили тематику белорусско-европейского взаимодействия в сфере прав человека и меры, предпринимаемые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Владимир Макей. Фото из архива

Важность сохранения и дальнейшего развития, несмотря на пандемию, торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном подчеркнули министры иностранных дел двух стран Владимир Макей и Эльмар Мамедъяров во время телефонного разговора.

Новый резидент "Великого камня" будет выпускать продукцию для деревообработки.

Беларусь присоединилась к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими.

Платежную систему БЕЛКАРТ присоединят к Банковскому процессинговому центру.

Вопросы поддержки трудовых коллективов и занятости преобладают во время прямых телефонных линий. Граждан интересует возможность получения материальной помощи, и они имеют на это право, сообщил член Совета Республики, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов.

Самолет с гуманитарной помощью из Китая приземлился на аэродроме в Мачулищах под Минском. В составе груза автоматическая линия по производству масок и защитные средства.

В Беларуси на 13 мая выздоровели и выписаны 7711 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Количество пациентов с пневмониями в стационарах Витебской области снизилось с конца апреля на 20%.

Минздрав установил порядок продления и сокращения сроков пребывания граждан в самоизоляции.

ИНТЕРВЬЮ: Тест на COVID-19 за 15 минут: зачем, кому и какова эффективность

Чартерным рейсом "Белавиа" из Египта эвакуированы 97 граждан разных стран.

Культурной столицей Беларуси в 2021 году станет Борисов. Такое решение принято на коллегии Министерства культуры, которая прошла в формате видеоконференции.

При благоприятном развитии эпидситуации загрузка белорусских здравниц в третьем квартале может составить даже 90%. Массовой отмены летнего бронирования со стороны россиян нет, есть предпосылки для роста спроса на внутреннем рынке. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. В Беларуси немного корректируется программа летнего оздоровления школьников. Направлять их в стационарные лагеря, скорее всего, начнут не ранее 15 июня.

ФОТОФАКТ: В Минске цветут тюльпаны.

Виктория Азаренко вошла в топ-5 лучших теннисисток мира с 2010 года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 мая

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В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "Вопросы приближения купального сезона и безопасного поведения на воде". Начало в 11.00.

Пресс-центр Дома прессы проведет выездную пресс-конференцию "Никто не забыт, ничто не забыто! Презентация энциклопедического издания "Линия Сталина". Начало в 13.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 мая

В Республике Беларусь - День семьи.

Международный день семей.

75 лет назад родился Щербина Владимир Иванович, заслуженный архитектор Беларуси (1998). В 1968 году окончил БПИ. Работал в Брестском инженерно-строительном институте, в институте "Белгоспроект" и "Минскпроект" в Минске. Среди основных работ: кинотеатр "Москва", проект Дворца Республики в Минске, археологический музей "Берестье" в Бресте. Автор мемориальных комплексов над братскими могилами воинов-бронебойщиков в Слуцке и жертвам чернобыльской трагедии по ул.Орловской в Минске и др.

80 лет назад родилась Светличная Светлана Афанасьевна, российская артистка кино, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Мне двадцать лет", "Бриллиантовая рука", "Им покоряется небо", "Чистые пруды", "Держись за облака" и др.

95 лет назад родилась Касаткина Людмила Ивановна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1975). С 1947 года актриса Центрального академического театра Российской Армии. Создала более 60 разнохарактерных образов. Среди них - Марья Антоновна ("Ревизор" Н.Гоголя), Ковалева ("Ковалева из провинции" И.Дворецкого), Кручинина ("Без вины виноватые" А.Островского) и др. Снялась в кино- и телефильмах "Вызываем огонь на себя", "Помни имя свое", "Мать Мария".

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