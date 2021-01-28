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28 января 2021, 07:00

Картина дня: собрание участников ВНС в Могилеве, новшества государственных НТП и последствия "Ларса"

ВЧЕРА

Картина дня. 27 января

Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко представил нового председателя КГК Василия Герасимова коллективу ведомства. Роман Головченко отметил прекрасные аналитические способности нового руководителя КГК, а также "чувство высокой личной ответственности и принципиальность в отстаивании государственных интересов".

Роман Головченко и Василий Герасимов
Роман Головченко и Василий Герасимов

В основе социально-экономической политики Беларуси лежат интересы обычных людей. Таким мнением с корреспондентами поделился глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время областного собрания участников VI Всебелорусского народного собрания, которое прошло во Дворце культуры области в Могилеве.

Выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики, посвященное обсуждению вопросов формирования гражданственности и патриотизма у студенческой молодежи прошло на базе Минского государственного лингвистического университета.

ФПБ: за один день более 116 тыс. белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС.

Банк развития направит в 2021 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br946 млн.

Фото из архива
Фото из архива

Правительство РФ одобрило проект соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через порты РФ.

РЕПОРТАЖ: Что такое кластер и как он работает - разбираемся на примере первого нефтехимического

Более 12 тыс. рабочих мест планируют создать по результатам государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский.

Андрей Косовский. Фото ГКНТ
Андрей Косовский. Фото ГКНТ

Беларусь планирует принять миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по физической защите ядерных материалов (IPPAS) летом 2021 года. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Александр Докучаев на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

Грузовой электромобиль и национальная смарт-платформа - каких новшеств стоит ждать в ближайшие пять лет.

В белорусских вузах планируют создавать и модернизировать учебные лаборатории и STEM-центры, сообщила на пресс-конференции первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси зарегистрировали новую породу коров белголштин отечественной селекции, сообщил на пресс-конференции председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

Беларусь будет делать все возможное, чтобы противодействовать возрождению неонацизма, любых проявлений этнической, религиозной ненависти, нетерпимости и фанатизма. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время памятного мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв холокоста, которое состоялось у мемориала "Яма" в Минске. Израиль высоко ценит усилия, предпринимаемые в Беларуси, по сохранению памяти о жертвах холокоста, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман.

Персональные данные для выдачи ID-карт будут собираться в закрытой информационной системе. Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 2143.

Фото из архива
Фото из архива

Более 400 студентов БГМУ получили матпомощь от профсоюза в связи с COVID-19.

"Поток пациентов значительно снизился" - врач-инфекционист минской поликлиники.

В БГУ стартовал "Зимний университет - 2021".

КОММЕНТАРИЙ: Каково быть женой хоккеиста: dolce vita или жизнь на чемоданах?

Фото из архива
Фото из архива

ФОТОФАКТ: В Гродно устраняют последствия циклона "Ларс"

В Беларуси за сутки упавшими деревьями повреждены 11 автомобилей.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 января

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Национальный пресс-центр организует пресс-конференцию "Презентация новой модели автомобиля производства компании "БЕЛДЖИ" Geely GS". Место проведения: площадка КЗ "Минск" (ул. Октябрьская 5). Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Отечественное изобразительное искусство. Презентация проектов победителей международных фестивалей "Арт-Минск, "Триеннале живописи, графики и скульптуры" и выставочного проекта "Графика 2020 года". Начало в 11.00.

В НАН состоится круглый стол на тему "Беларусь интеллектуальная: образование, инновации и высокие технологии" в рамках общественного обсуждения проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Начало в 11.00.

В Брестской крепости пройдет пресс-конференция о проведении автопробега к юбилею мемориального комплекса. Начало в 14.30.

В Минске состоится финал республиканского конкурса "Студент года".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 января

90 лет назад родилась Шелег Ольга Михайловна, белорусский языковед. В 1955 году окончила БГУ. С 1957 года работала в Институте языкознания АН Беларуси. Исследовала белорусскую диалектологию. Принимала участие в комплексе работ по белорусской лингвогеографии. Одна из авторов "Инструкции по собиранию материалов для составления областных словарей белорусского языка", "Диалектологического атласа белорусского языка" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1971). Умерла в 1965 году.

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