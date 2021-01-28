Картина дня: собрание участников ВНС в Могилеве, новшества государственных НТП и последствия "Ларса"

ВЧЕРА
Картина дня. 27 января
Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко представил нового председателя КГК Василия Герасимова коллективу ведомства. Роман Головченко отметил прекрасные аналитические способности нового руководителя КГК, а также "чувство высокой личной ответственности и принципиальность в отстаивании государственных интересов".
В основе социально-экономической политики Беларуси лежат интересы обычных людей. Таким мнением с корреспондентами поделился глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время областного собрания участников VI Всебелорусского народного собрания, которое прошло во Дворце культуры области в Могилеве.
Выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики, посвященное обсуждению вопросов формирования гражданственности и патриотизма у студенческой молодежи прошло на базе Минского государственного лингвистического университета.
ФПБ: за один день более 116 тыс. белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС.
Банк развития направит в 2021 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br946 млн.
Правительство РФ одобрило проект соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через порты РФ.
РЕПОРТАЖ: Что такое кластер и как он работает - разбираемся на примере первого нефтехимического
Более 12 тыс. рабочих мест планируют создать по результатам государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский.
Беларусь планирует принять миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по физической защите ядерных материалов (IPPAS) летом 2021 года. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Александр Докучаев на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.
Грузовой электромобиль и национальная смарт-платформа - каких новшеств стоит ждать в ближайшие пять лет.
В белорусских вузах планируют создавать и модернизировать учебные лаборатории и STEM-центры, сообщила на пресс-конференции первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.
В Беларуси зарегистрировали новую породу коров белголштин отечественной селекции, сообщил на пресс-конференции председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.
Беларусь будет делать все возможное, чтобы противодействовать возрождению неонацизма, любых проявлений этнической, религиозной ненависти, нетерпимости и фанатизма. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время памятного мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв холокоста, которое состоялось у мемориала "Яма" в Минске. Израиль высоко ценит усилия, предпринимаемые в Беларуси, по сохранению памяти о жертвах холокоста, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман.
Персональные данные для выдачи ID-карт будут собираться в закрытой информационной системе. Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун.
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 2143.
Более 400 студентов БГМУ получили матпомощь от профсоюза в связи с COVID-19.
"Поток пациентов значительно снизился" - врач-инфекционист минской поликлиники.
В БГУ стартовал "Зимний университет - 2021".
КОММЕНТАРИЙ: Каково быть женой хоккеиста: dolce vita или жизнь на чемоданах?
ФОТОФАКТ: В Гродно устраняют последствия циклона "Ларс"
В Беларуси за сутки упавшими деревьями повреждены 11 автомобилей.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 28 января
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Национальный пресс-центр организует пресс-конференцию "Презентация новой модели автомобиля производства компании "БЕЛДЖИ" Geely GS". Место проведения: площадка КЗ "Минск" (ул. Октябрьская 5). Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Отечественное изобразительное искусство. Презентация проектов победителей международных фестивалей "Арт-Минск, "Триеннале живописи, графики и скульптуры" и выставочного проекта "Графика 2020 года". Начало в 11.00.
В НАН состоится круглый стол на тему "Беларусь интеллектуальная: образование, инновации и высокие технологии" в рамках общественного обсуждения проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Начало в 11.00.
В Брестской крепости пройдет пресс-конференция о проведении автопробега к юбилею мемориального комплекса. Начало в 14.30.
В Минске состоится финал республиканского конкурса "Студент года".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 29 января
90 лет назад родилась Шелег Ольга Михайловна, белорусский языковед. В 1955 году окончила БГУ. С 1957 года работала в Институте языкознания АН Беларуси. Исследовала белорусскую диалектологию. Принимала участие в комплексе работ по белорусской лингвогеографии. Одна из авторов "Инструкции по собиранию материалов для составления областных словарей белорусского языка", "Диалектологического атласа белорусского языка" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1971). Умерла в 1965 году.
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