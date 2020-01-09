Картина дня: соглашение об упрощении выдачи виз, рост ЗВР Беларуси и крушение украинского лайнера

ВЧЕРА

Картина дня. 8 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства.

Глава государства Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Президенту Ирана Хасану Роухани и генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт в связи с многочисленными жертвами в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вблизи Тегерана.

Украинский Boeing 737 разбился в Иране. На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. По предварительной информации, граждан Беларуси на борту разбившегося в Иране украинского самолета не было. Самолеты "Белавиа" из-за крушения украинского самолета в Тегеране планируют временно облетать Иран и Ирак.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас, представляя коллективу Министерства экономики нового руководителя Александра Червякова, обозначил основные задачи, которые ему предстоит решить.

Сергей Румас

Организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году в Гродно III Форума регионов Беларуси и Украины возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.

Золотовалютные резервы Беларуси по итогам 2019 года выросли на 31,2% до $9,4 млрд.

Беларусь и Европейский союз подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Фото МИД

Беларусь разработала биометрические паспорта для дипломатов, Европейский союз изучает их степень защиты. Об этом рассказал заместитель премьер-министра - министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович на церемонии подписания соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии между Беларусью и ЕС.

Беларусь рассчитывает в перспективе на заключение международных договоров в таможенной сфере с Египтом, Республикой Корея, Иорданией, Индией и Японией, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Белорусам рекомендовано воздержаться от посещения некоторых штатов Австралии из-за пожаров.

Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси определило топ-10 результатов деятельности ученых академии за 2019 год в области фундаментальных и прикладных исследований.

Виртуальные экскурсии по Кургану Славы запустят весной, сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

XXVI Республиканская благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" прошла в Минске. Проект объединил более 1,5 тыс. детей и подростков, проживающих в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах Беларуси и России, а также проходящих оздоровление в республиканских детских реабилитационно-оздоровительных центрах.

Во время рождественской елки

В эти рождественские дни Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси пожелал всем творить добрые дела. В Свято-Духовом кафедральном соборе он встретился с участниками XXVI Республиканской благотворительной акции "Рождественская елка - наши дети".

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси

ФОТОРЕПОРТАЖ: Открылся международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске".

Белорусам предлагают выбрать одного из трех претендентов на звание птицы 2021 года. Онлайн-голосование проводит общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Иранские военные нанесли авиаудар по военной базе США Айн аль-Асад, расположенной на западе Ирака. В связи с обострением ситуации в регионе некоторые международные авиакомпании приостановили полеты над Ираном и Ираком.

Фото ИРНА

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 января

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В минском отеле "Марриотт" состоится чествование лучших легкоатлетов Беларуси 2019 года. Начало в 18.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Предварительные итоги новогодней и рождественской торговли в г.Минске". Начало в 11.00.

Звезда украинской оперы Тарас Штонда и камерный оркестр Белорусской государственной академии музыки выступят на вечере-открытии XXXII Международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера" в Бресте.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 января

110 лет назад родился Голубович Василий Васильевич (г.п.Коханово Толочинского р-на Витебской обл.), белорусский театральный художник, заслуженный деятель искусств Казахстана (1955). В 1932 году окончил Киевский художественный институт. С 1933-го работал в театрах России и Казахстана. В 1958-1962 годах главный художник Белорусского театра им.Я.Купалы, в 1963-1973 годах - Государственного русского драматического театра Беларуси. Одновременно в 1959-1965 годах преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Оформил спектакли "Дни нашего рождения" И.Мележа, "Чтобы люди не журились" А.Макаенка, "Антоний и Клеопатра" У.Шекспира и др. Оформлял также спектакли в Брестском областном драматическом театре. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умер в 1991 году.

65 лет назад родился Цюпа Вячеслав Олегович (г.Душанбе), белорусский и российский режиссер. Учился в Минском музыкальном училище, в 1976-м окончил музыкальное училище им.Гнесиных, в 1981-м Государственный институт театрального искусства в Москве. В 1981-1984 годах работал режиссером-постановщиком Ростовского государственного театра музыкальной комедии, в 1984-1987 годах - главный режиссер Государственного театра музыкальной комедии Беларуси, в 1992-1998 годах - режиссер-постановщик Национального академического театра оперы и балета Беларуси. Лауреат Государственной премии Беларуси (1990). С 1998 года работает в России.

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