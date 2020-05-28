Картина дня: соглашение по визам с ЕС, самосвал на батареях и подготовка зон отдыха

ВЧЕРА

Картина дня. 27 мая

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства РФ Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудили ход строительства Белорусской АЭС и готовность к подписанию межправительственного соглашения об изменении процентной ставки по кредиту на сооружение атомной электростанции.

Фото из архива

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по проблематике оказания взаимной поддержки в возвращении граждан двух стран на родину в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и график двусторонних контактов, а также взаимодействие в сфере региональной и международной безопасности.

Страны - члены Евросоюза утвердили соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Беларусью. Соглашения между Беларусью и Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии могут вступить в силу с 1 июля, если ЕС успеет до конца мая уведомить белорусскую сторону о завершении процедур по ратификации документов, сообщил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк.

Фото из архива

Совет Республики предлагает провести мониторинг того, как на местах реализуют указ №143 о мерах поддержки экономики в условиях неблагоприятного воздействия мировой эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

В Беларуси завершают работу по подготовке новых КоАП и ПИКоАП. Предложения в кодексы заняли более 5 тыс. листов. Об этом сообщил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко по итогам очередного заседания межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию законодательства об административной ответственности. В проектах КоАП и ПИКоАП смягчена ответственность по 236 составам правонарушений. Во время общественного обсуждения проектов КоАП и ПИКоАП больше всего предложений поступило по безопасности дорожного движения.

Условия реализации совместных проектов и возможности развития сотрудничества Беларуси и ООН обсудили заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий и членами страновой команды ООН в Беларуси.

Фото Совета Республики

Беларусь входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Украины. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков во время онлайн-встречи "Украина - Беларусь: экономическое сотрудничество во время глобальных вызовов". Украина заинтересована в присоединении Беларуси к ВТО. Третий Форум регионов Беларуси и Украины планируется провести в октябре.

Белорусские предприятия полностью обеспечивают внутренний рынок мясо-молочной продукцией, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

БЕЛАЗ планирует изготовить 90-тонный самосвал на электрических батареях.

Фото из архива

Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

В Беларуси расширяются возможности использования банковских карт и усиливается защита интересов их держателей.

Беларусь на фоне пандемии не стала останавливать предприятия и закрывать границы. И это в итоге благоприятно сказалось ситуации. Такое мнение высказал директор Института экономики НАН Беларуси Василий Гурский.

Многие врачи полностью поддерживают тот подход, который демонстрирует Беларусь в борьбе с новой коронаварусной инфекцией. Такое мнение высказала российский эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии Российского университета дружбы народов Светлана Калинченко.

В Беларуси выздоровели и выписаны 15 923 пациента с COVID-19.

Фото из архива

Изменения сроков отмены роуминга между Беларусью и Россией не планируется, несмотря на замедление документального оформления соглашений из-за COVID-19, сообщили в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

Навигационные пломбы будут накладывать на авто транзитных перевозчиков-нарушителей.

МЧС утвердило нормы и правила безопасности при вводе АЭС в эксплуатацию.

Продажу новых товаров в одном магазине с б/у одеждой и обувью предлагают запретить в Беларуси.

Инклюзивный пляж, новые беседки и песок высшего класса: зоны отдыха в Минске готовы к сезону.

Александр Проминский

Принят типовой учебный план для учреждений общего среднего образования на 2020/2021 учебный год.

Магистрантка факультета международных отношений БГУ Дарья Пономарева признана лучшим молодым ученым 2020 года в СНГ.

БЖД продлила до 1 июля действие схемы рассадки в вагонах с учетом социальной дистанции.

Реестр адресов Беларуси пополнился более чем на 9 тыс. объектов.

ФОТОФАКТ: Благотворительная акция по поддержке нуждающихся граждан в сельской местности проходит в Беларуси.

ФОТОФАКТ: Цветение яблоневого сада в музее-усадьбе Ильи Репина "Здравнево".

ФОТОФАКТ: Музей-дача Янки Купалы в Левках.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 мая

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Круглый стол "Поддержка молодых ученых в Беларуси: создание условий для раскрытия научного потенциала" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация по тел. 80445838404 (Telegram и Viber). Адрес: 220030, г.Минск, ул.Энгельса, д.30, к.303.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О работе органов опеки и попечительства, Национального центра усыновления Республики Беларусь по реализации права детей на жизнь и воспитание в семье", приуроченная к Международному дню защиты детей. Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 мая

Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций.

185 лет назад родился Морозов Александр Иванович, русский художник-живописец, передвижник, академик Петербургской академии художеств. Работал главным образом как жанрист, правдиво запечатлевая события народной жизни и народные типы. Среди картин: "Отдых на сенокосе", "Сельская бесплатная школа", "Выход из церкви в Пскове" и др. Лучшие картины художника находятся в Третьяковской галерее в Москве. Умер в 1904 году.

110 лет назад родился Лактионов Александр Иванович, российский живописец и график, народный художник России (1969), действительный член Академии художеств СССР (1958). Лауреат Государственной премии СССР (1948), Государственной премии России им.И.Репина (1971). Работал преимущественно в жанровой картине и портрете. Среди произведений: автопортрет, "Письмо с фронта", "Подвиг ученого" и др. Умер в 1972 году.

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