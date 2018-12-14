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Картина дня: союзный Совмин в Бресте, гибридная операция на сердце и бренд олимпийской сборной

Общество 14.12.2018 | 07:00

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Картина дня. 13 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность поддержания взаимовыгодных и партнерских отношений в вопросе взаимной торговли с Россией. Об этом он заявил на встрече с главой Республики Карелия Российской Федерации Артуром Парфенчиковым. Глава государства заявил о готовности белорусской стороны поставлять в этот российский регион необходимую в различных отраслях технику, продукты питания, а также развивать взаимодействие в агропромышленном комплексе.

Медленное решение важных для Беларуси проблемных вопросов ведет к дисбалансу в торговле с РФ, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета Министров Союзного государства в Бресте. Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Подводя итоги заседания, Сергей Румас отметил, что Беларусь и Россия продолжат снятие барьеров во взаимной торговле и создание условий для равного доступа на рынки друг друга.

Беларусь рассчитывает получить последний транш кредита ЕФСР в январе 2019 года, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович на полях Совета Министров Союзного государства. Беларусь будет привлекать российский кредит на $630 млн под выплаты по долгам, но не факт, что это будет в 2019 году. Бюджетные потери из-за налогового маневра в РФ в 2019 году Беларусь оценивает в Br630 млн.

Совмин Беларуси одобрил проект концепции программы Союзного государства по дистанционному зондированию Земли.

НАТО и Беларусь ведут диалог и обмениваются видением проблем в вопросах безопасности, заявила представитель Департамента по политическим вопросам и политике безопасности НАТО Таня Хартман на международном семинаре "Международная безопасность и НАТО в 2018 году". Беларусь выступает за разрешение всех спорных вопросов в сфере безопасности исключительно путем переговоров, заявил председатель правления Центра изучения внешней политики и безопасности Андрей Русакович.

Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Представители российских СМИ посетили спортивные объекты II Европейских игр. Журналистам подробно рассказали о работе главных комплексов предстоящих в июне 2019 года состязаний - "Минск-Арены" и стадиона "Динамо".

В Беларуси провели первую гибридную операцию в области кардиохирургии, сообщил директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек. Комбинированные операции женщинам с гинекологической патологией будут выполнять в 3-й городской клинической больнице имени Е.В.Клумова в Минске. Высокий профессионализм белорусских врачей отметил кардиохирург Лон Аннест из США.

Генпрокуратура внесла представление МВД из-за волокиты при проверках заявлений о преступлениях.

Представитель Беларуси победил в международном конкурсе антикоррупционной рекламы.

В Беларуси зарегистрировано первое сетевое издание - портал sb.by, редакция которого входит в состав Издательского дома "Беларусь сегодня".

БРСМ дает старт областным турам республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", сообщил второй секретарь ЦК ОО "БРСМ" Олег Дикун.

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Более 100 ученых из семи стран примут участие в международной научной конференции "Беларусь-2030: государство, бизнес, наука, образование", которая пройдет в Белгосуниверситете. Участниками научного мероприятия станут ученые, исследователи и экономисты из Беларуси, России, Казахстана, Украины, Китая, Ливана и Нидерландов.

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100 лет назад родился Порохня Даниил Михайлович (Россия), белорусский живописец. Работал в сюжетно-тематической картине, жанрах портрета, пейзажа. Среди работ: "Вышивальщицы", "Янка Купала у Максима Горького", "Подвиг Ольги Соломовой". Автор серии портретов передовых доярок Гродненщины, лирических пейзажей, натюрмортов и др. Умер в 1980 году.

90 лет назад родился Исаенко Владимир Федорович (г.Горки Могилевской обл.), белорусский археолог, кандидат исторических наук. В 1964-1992 гг. работал в Институте истории АН Беларуси. Открыл на территории Белорусского Полесья более 300 стоянок каменного и бронзового веков. Один из авторов книг "Белорусская археология", "Археология Беларуси (т.1) и др. Умер в 2010 году.

115 лет назад родился Райзман Юлий Яковлевич (1903-1994), российский режиссер, сценарист, народный артист СССР. Поставил фильмы "Каторга", "Машенька", "Время желаний" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1994 году.

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