Картина дня: сотрудничество с Архангельской областью, актуальные тенденции в образовании и Лида - культурная столица

ВЧЕРА

Картина дня. 21 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на встрече с губернатором Архангельской области Российской Федерации Игорем Орловым. В центре внимания глав государств были вопросы поставок энергоресурсов. В ходе разговора Владимир Путин озвучил новые предложения по урегулированию ситуации в нефтяной сфере. Главы государств также обсудили вопрос процентных ставок по кредиту на БелАЭС. Александр Лукашенко рассказал о возможности совместного с Россией строительства АЭС в Египте. Беларусь готова помочь России завершить строительство космодрома "Восточный".

Александр Лукашенко

Беларусь сохраняет большой интерес к прямым контактам с российскими регионами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Архангельской области России Игорем Орловым. Архангельская область заинтересована, чтобы в крупных городах региона появились белорусские кварталы, заявил Игорь Орлов.

Александр Лукашенко и Игорь Орлов

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Беларуси должен стоить порядка $90 за 1 тыс. куб.м. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Беларуси в России Владимиром Семашко. Глава государства оценил потери Беларуси в 2020 году от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть в $420-430 млн.

Александр Лукашенко и Владимир Семашко

Концерн "Белнефтехим" предложил российской компании "Газпром нефть" давальческую схему работы для поставок нефти в Беларусь. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко по итогам переговоров "Белнефтехима" с представителями дочерней компании ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт".

Беларусь заинтересована увеличить поставки продукции машиностроения в Кыргызстан, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с первым вице-премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым. Кыргызстан предлагает Беларуси создать совместный агрокластер по переработке молока.

Во время встречи

Экспортные контракты на поставку техники в Египет подписаны во время визита белорусской делегации в Каир, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности.

Двусторонние переговоры по вступлению Беларуси в ВТО должны завершиться к июню, присоединение к организации возможно в конце 2020 года - начале 2021-го, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Фото из архива

Беларусь выступает за укрепление экономико-экологического измерения на пространстве ОБСЕ, заявил глава белорусской парламентской делегации в ПА ОБСЕ, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных на 19-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

Эстония планирует в 2020 году увеличить товарооборот с Беларусью до 300 млн евро. Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Беларуси Мерике Кокаев перед началом бизнес-встречи белорусских представителей бизнеса с эстонской делегацией.

В Беларуси предлагают запретить вознаграждения за продвижение социально значимых товаров. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

Положение о контроле радиоактивного загрязнения утверждено постановлением Совета Министров от 20 февраля 2020 года №102.

Верховный суд и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали план сотрудничества на 2020 год. Подписи под документом поставили председатель Верховного суда Валентин Сукало и представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.

Фото Верховного суда

Новые учебники для 9 класса положительно оценили учителя, ученики и родители, сообщила заместитель директора по методической работе Национального института образования Министерства образования Людмила Романовская во время круглого стола "Общее среднее образование в Беларуси: актуальные тенденции" в пресс-центре БЕЛТА. Более 150 специалистов задействованы в педагогической экспертизе новых учебников для 10-х и 11-х классов. Более 45% школ в системе Министерства образования - белорусскоязычные.

Людмила Романовская

Белорусские ученые создали уникальную базу данных "ДНК-внешность-Бел". Об этом сообщил заместитель председателя Президиума НАН, научный руководитель союзной программы "ДНК-идентификация" с белорусской стороны Александр Кильчевский. Белорусские ученые занимаются установлением генетических механизмов риска возникновения широко распространенных заболеваний, а также разработкой ДНК-технологии определения психоэмоционального статуса человека. Ученые Беларуси и России рассчитывают реализовать союзную программу "ДНК-идентификация-2" в 2022-2026 годах.

Госпогранкомитет Беларуси продолжит в 2020 году наращивание пограничной инфраструктуры и создание "интеллектуальной границы", сообщили в пограничном ведомстве.

Лида стала культурной столицей Беларуси.

Концерт

Дипломаты призывают белорусов наполнять Википедию информацией на родном языке.

ФОТОФАКТ: В Витебске началась продажа билетов на концерты "Славянского базара"

Елена Кожеко и Эдуард Пронченко из Смоленска приехали в Витебск приобрести билеты

"Белпочта" прокомментировала изменения при получении посылки дороже 22 евро и тяжелее 10 кг.

Белорусские спортсмены выиграли 19 медалей различного достоинства на завершившемся в Минске международном турнире памяти заслуженных тренеров Беларуси.

Денис Санувонг. Фото Белорусской ассоциации гимнастики

Белорусские самбисты завоевали 14 медалей в первый день международного турнира в Минске.

Иван Голяченко (Украина) и Евгений Алексиевич (Беларусь)

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22-23 февраля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Этап Кубка мира по фристайлу пройдет 22-23 февраля в Раубичах.

В Гродненской областной филармонии 22 февраля будет представлена новая программа Национального академического концертного оркестра Беларуси под руководством Михаила Финберга. Начало в 18.00.

Цикл мероприятий, посвященных Международному дню родного языка, пройдет в БГУ по 27 февраля. Площадкой для всех акций станет филологический факультет.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

23 февраля

День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

80 лет назад родился Питер Фонда, американский актер, режиссер, продюсер. Снимался в фильмах "Дикие ангелы", "Путешествие" и др. Поставил фильмы "Наемный убийца", "Пересадка в Айдахо" и др.

24 февраля

85 лет назад родился Бородулин Рыгор (Григорий Иванович), народный поэт Беларуси (1992). Для его творчества характерны разнообразие жанров, образно-стилевых средств, яркая метафоричность, богатство языковой палитры. Автор многих книг лирики, сатиры, сборников для детей. Поэт нередко обращался к жанру молитвы, молитвы за постчернобыльское выживание и возрождение белорусской нации. Многие стихи поэта положены на музыку. За поэму "Баллада Брестской крепости" удостоен премии Ленинского комсомола Беларуси (1976), за сборник "Рум" и книгу переводов лирики Ф.Гарсиа Лорки "Голубой звон Гранады" - Государственной премии Беларуси (1976). Умер в 2014 году.

60 лет назад родился Джобс Стив, американский предприниматель, получивший широкое признание в качестве пионера эры IT-технологий. Один из основателей, председатель совета директоров корпорации Apple. Умер в 2011 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-