Картина дня: сотрудничество с Брянской областью, качество медобразования и тестовая зона 5G

ВЧЕРА

Картина дня. 30 сентября

Межрегиональное взаимодействие Беларуси и России приносит ощутимый экономический эффект для обеих сторон. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Брянской области России Александром Богомазом. Глава государства отметил, что накануне завершил работу VII Форум регионов Беларуси и России, на котором были подведены итоги и намечены перспективы сотрудничества. По своим результатам этот форум превзошел все остальные, считает Президент.

Александр Лукашенко

Обсуждается создание в Брянской области России площадки по реализации белорусских калийных удобрений. Об этом рассказал журналистам губернатор этого российского региона Александр Богомаз после встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко считает решаемой задачей рост товарооборота с Брянской областью России до $1 млрд. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

Игорь Петришенко

Минский автомобильный завод и Псковская область заинтересованы в расширении сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия по итогам визита делегации из Псковской области России во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Только путем взвешенных перемен и реформ можно обеспечить эффективное развитие Беларуси, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей. Проекты КоАП и ПИКоАП находятся в высокой степени готовности, сообщил Владимир Андрейченко.

Белорусские депутаты готовят к рассмотрению на осенней сессии парламента более 30 законопроектов, заявил председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил о запуске совместной с Беларусью правительственной программы по механизации аграрного сектора африканской страны.

Для Беларуси и Китая важно продолжать углублять торгово-экономические связи. Об этом шла речь во время онлайн-конференции "Сотрудничество с Китаем как двигатель развития бизнеса Беларуси".

Фото из архива

Рекомендации экспертов Европейской экономической комиссии ООН будут использованы при разработке нормативного акта по созданию и развитию венчурной экосистемы в Беларуси. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на открытии семинара "Варианты предоставления рискового капитала инновационным предприятиям Беларуси".

Банку развития снова увеличили лимиты кредитования государственных программ и мероприятий в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров 29 сентября 2020 года №560 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Фото из архива

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания по итогам года может составить около $5,8 млрд. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на XXX Международной специализированной выставке "Белагро".

Тестовая зона 5G появилась в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Подготовка врачей в резидентуре будет проходить по 63 специальностям, сообщила начальник главного управления организационно-кадровой работы Минздрава Ольга Колюпанова во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА на тему "Повышение качества медицинского образования в Беларуси". Усиление практической составляющей обучения в медицинских вузах следует начинать с пересмотра типовых программ, заявил ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Анатолий Щастный. Новый симуляционный комплекс планируют построить в Белорусском государственном медицинском университете к 2025 году, сообщил ректор БГМУ Сергей Рубникович. Учебный корпус Гродненского государственного медицинского университета планируют построить рядом с университетской клиникой, сообщила ректор вуза Елена Кроткова.

В Витебской области начали создавать IT-классы.

РЕПОРТАЖ: И еще раз - учиться!

Военнослужащие подарили воспитанникам Андреевского детского дома интерактивную панель.

В Беларуси выздоровели и выписаны 74 525 пациентов с COVID-19.

Фото из архива

Авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск с 30 сентября.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 октября

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Выставка "Белагро-2020" пройдет по 4 октября на территории Футбольного манежа на пр.Победителей, 20/2 в Минске. Участие в мероприятии примут около 400 компаний из 15 стран.

Международный форум по внедрению умных технологий в реальный сектор экономики Smart Industry Expo (SIEx) пройдет по 2 октября в Минске на площадке Футбольного манежа, а также в онлайн-формате по 30 ноября.

РУП "Белпочта" проведет в некоторых отделениях связи акцию "Всемирный день почтовой карточки". В местах проведения акции клиенты смогут купить почтовые карточки, подписать их и бесплатно отправить своим близким, друзьям и партнерам по территории Беларуси.

Юбилейный, 300-й, показ балета "Сотворение мира" и презентация фотоальбома Алексея Казнадея состоятся в Большом театре Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 октября

Международный день ненасилия.

75 лет назад родилась Габрусь Тамара Викторовна (г.Минск), белорусский историк архитектуры, доктор искусствоведения (2003). В 1968 году окончила БПИ. Автор исследований по искусствоведческим проблемам белорусского каменного сакрального зодчества XI-XVIII веков. Один из авторов "Свода памятников истории и культуры Беларуси", "Истории белорусского искусства". Составитель и один из авторов книги "Утраченное наследие".

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