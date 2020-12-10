Картина дня: сотрудничество с ЕАБР, Гранит науки и новогодние распродажи

ВЧЕРА

Картина дня. 9 декабря

Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков на встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым. Евразийский банк развития планирует до конца текущего года заключить кредитное соглашение с "Минскэнерго" на более чем 100 млн евро.

Во время встречи

Прирост расходов на социальную сферу в 2021 году составит более Br3 млрд, заявила по итогам выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики "О предлагаемых мерах по обеспечению сбалансированности республиканского и местных бюджетов в 2021 году" начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Татьяна Астрейко.

Фото из архива

Минфин: на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить Br50 млн.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1851 пациент с COVID-19, выписаны 2422.

Фото из архива

Беларусь предлагает африканским странам сотрудничество в сфере услуг, агропромышленном комплексе и машиностроении. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович после видеоконференции "Африка - Беларусь: текущая ситуация и новые ориентиры для совместных бизнес-проектов".

ММЗ в 2021 году выпустит новую линейку двигателей.

Фото po-mmz.minsk.by

Республиканская акция "Наши дети" еще до своего начала привлекла более Br17 тыс., заявила главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова.

Научно-производственный участок лазерных технологий и арт-объект "Гранит науки" открыли в Физико-техническом институте Национальной академии наук.

Во время открытия арт-объекта "Гранит науки"

Модернизация и производство новых видов продукции - как развиваются инновации в Полоцком районе.

О новогоднем ассортименте предприятий концерна "Беллегпром" рассказал на пресс-конференции "Новогодние распродажи. Расширение ассортимента белорусских производителей и торговых сетей" заместитель председателя концерна Вадим Ламков.

Фотозоны, елочный базар, скидки: что предложат в новогодние праздники универмаги Минска.

Фото из архива

Радиоуправляемые очки для животных разработали ученые БГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 декабря

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Национальный пресс-центр организует выездное пресс-мероприятие "Торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию Белорусского национального технического университета". Начало в 10.00. Место проведения: БНТУ (пр.Независимости, 65).

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Мова беларускіх класікаў і грамадства Web 4.0: узаемадзеянне і трансфармацыя, папулярызацыя ў СМІ". Начало в 11.00.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартует в Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 декабря

Международный день гор.

90 лет назад родился Светин Михаил Семенович, российский актер, народный артист Российской Федерации (1996). Снимался в фильмах "Двенадцать стульев", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" и др. Умер в 2015 году.

70 лет назад родился Татарский Александр Михайлович, режиссер, продюсер, художник- мультипликатор. Заслуженный деятель искусств России (2000). Поставил фильмы "Пластилиновая ворона", "Падал прошлогодний снег", "Крылья, ноги и хвосты", "Следствие ведут колобки". Умер в 2007 году.

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