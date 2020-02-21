Картина дня: сотрудничество с Египтом, первые данные переписи и счастливая дата для свадьбы

ВЧЕРА

Картина дня. 20 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ознакомился с ходом строительства новой административной столицы Египта, которая возводится в 45 км к востоку от Каира. Как рассказали главе белорусского государства, проект реализуется по принципу "умный город будущего".

Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси во время посещения новой административной столицы Египта

Беларусь и Египет подписали контракт на $1 млн на создание совместного производства беспилотников. Об этом рассказал председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

Исполнительная программа между правительствами Беларуси и Египта о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования подписана во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Каир.

Таможенные службы Беларуси и Египта будут обмениваться информацией для предотвращения преступлений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Гродненского государственного университета имени Янки Купалы с 80-летием со дня основания вуза.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направил благодарственное письмо казахстанскому коллеге Аскару Мамину в связи с помощью Казахстана в эвакуации граждан Беларуси из Китая. Сергей Румас также поблагодарил Россию за эвакуацию из Китая 10 белорусских граждан.

Межведомственная рабочая группа для подготовки предложений о совершенствовании системы поддержки развития территорий создана распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса от 18 февраля 2020 года №59р.

Белстат озвучил первые данные переписи: нас более 9,4 млн. Городское население Беларуси составляет почти 7,3 млн человек, или 77,5%. Во время переписи 2019 года были опрошены 95% населения, еще 2% отказались отвечать на вопросы. Опросники по сельскому хозяйству во время переписи населения в 2019 году заполнили 2 млн белорусов. Перепись населения 2019 года оказалась дешевле, чем десять лет назад: на одного человека было потрачено почти в три раза меньше средств. В 2021 году будет запущен геостатистический портал с полными данными переписи населения.

Фото из архива

Были четыре Аллы Пугачевых, десятки 120-летних - Белстат исключил ошибки в переписи.

Совет Министров определил порядок расчета и возмещения в местный бюджет средств, затраченных государством на обучение моделей в Национальной школе красоты.

Беларусь - один из важнейших партнеров Эстонии в регионе, заявила глава эстонской дипмиссии в Беларуси Мерике Кокаев на мероприятии по случаю Дня независимости Эстонии.

Мерике Кокаев и Олег Кравченко

Беларусь, Латвия и Швеция прорабатывают развитие мультимодальных грузоперевозок, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Беларусь ожидает два танкера нефти с перевалкой в Литве, подтвердили в пресс-службе концерна "Белнефтехим". Беларусь купила через трейдеров 160 тыс. т российской нефти без премии с перевалкой в Литве.

МАРТ повысил тариф на транспортировку нефти по маршруту Унеча-Полоцк-Невель.

Фермерские хозяйства Минской области в среднесрочной перспективе могут стать одной из точек роста экономики региона. Это может повлиять на улучшение качества жизни и комфорта населения. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время заседания по вопросу развития фермерских хозяйств области.

Национальный аэропорт Минск и венгерская лоукост-компания WizzAir по основным позициям договорились, решение о дате начала полетов в Беларусь за авиакомпанией, сообщил директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский.

Фото из архива

Авиакомпания "Белавиа" приобретает три самолета нового поколения Embraer E195-Е2. Лизинговый договор на поставку подписали в Минске генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров и президент лизинговой компании AerCap Филип Скраггс. "Белавиа" может открыть лоукост-направления из областных центров с 2021 года, сообщил Анатолий Гусаров.

Белорусская железная дорога планирует в 2021-2025 годах купить 10 поездов Stadler.

На Белорусской АЭС началась целевая проверка готовности к завозу свежего ядерного топлива, сообщили в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Фото из архива

В Беларуси санитарно-карантинный контроль прошли около 460 тыс. человек, заявил министр здравоохранения Владимир Караник. У вернувшихся из Китая белорусов признаков коронавируса не выявлено.

"...Ухань трымайся..." - Национальная библиотека запустила бегущую строку в поддержку КНР.

Министерство иностранных дел совместно с популярным в Беларуси мессенджером предложило пользователям оригинальный стикерпак ко Дню родного языка.

В минских загсах 122 пары изъявили желание заключить брак 20 февраля. Так называемые дни-палиндромы пользуются популярностью у молодоженов.

Температурные рекорды побиты в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 февраля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция: "Развитие производств и условий применения отечественных строительных материалов с высокими техническими характеристиками". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Роля мастацкага перакладу ў міжкультурным дыялогу. Сумесныя праекты пісьменнікаў ЗША, Ізраіля і Беларусі". Начало в 13.00.

Национальный пресс-центр организует выездное пресс-мероприятие: "Научные достижения белорусских ученых в области геногеографических и геномных технологий идентификации личности. Реализация программы Союзного государства "ДНК-идентификация". Начало в 10.00.

Торжественное собрание состоится во Дворце Республики ко Дню защитников Отечества.

Во Дворце культуры города Лиды состоится официальное открытие республиканской акции "Культурная столица Беларуси 2020". Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений.

100 лет назад родился Коршак Алексей Игнатьевич (д.Углы Копыльского р-на Минской обл.), белорусский поэт. В 1938-1941 годах учился в Минском педагогическом институте. Литературную деятельность начал в 1937 году. Печатал рецензии и статьи в газете "Лiтаратура i мастацтва" и "Чырвоная змена". Погиб на фронте в феврале 1945 года. В 1963 году вышел сборник его стихов "Обожженные лепестки". Сохранились неопубликованные стихотворения, отрывок из поэмы.

210 лет назад родился Фридерик Шопен, великий польский композитор, гениальный пианист. Точная дата рождения композитора до сих пор неизвестна. Существуют две правдоподобные версии: по одной день рождения Шопена приходится на 22 февраля 1810 года, что подтверждается метрикой. Сам композитор, однако, называл днем своего появления на свет 1 марта. Умер в 1849 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-