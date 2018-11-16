Картина дня: сотрудничество с Египтом, призыв в армию и проект антитабачного декрета

ВЧЕРА

Картина дня. 15 ноября

Беларусь отмечает важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Палаты представителей Египта Али Абделем Аль Сайедом. Президент Египта в первой половине 2019 года намерен посетить Беларусь, сообщил Али Абдель Аль Сайед.

Во время встречи

Беларусь предлагает Египту развивать промышленную кооперацию, сотрудничать в сфере инноваций, в том числе в разработке и производстве беспилотников, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с парламентской делегацией Египта. Беларусь полностью поддерживает подготовку соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Али Абдель Аль Сайед, Владимир Андрейченко и Михаил Мясникович во время подписания соглашения о сотрудничестве

Беларусь готова к дальнейшему развитию взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Иркутской областью и реализации новых совместных проектов, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Сергеем Левченко. В частности, Беларусь рассматривает возможность закупки и предлагает кооперацию при производстве нового российского пассажирского самолета МС-21.

Во время встречи

Беларусь и Иркутская область договорились о создании и развитии совместных предприятий в разных сферах, рассказал губернатор российского региона Сергей Левченко по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Беларусь предлагает Иркутской области осуществить комплексную пилотную поставку белорусской техники, заявил премьер-министр Сергей Румас.

Сергей Румас

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с представителями миссии МВФ обсудил дальнейшее развитие экономики Беларуси. МВФ прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 году на 3,5-3,7%, сообщил глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян. МВФ отмечает рост доверия к национальной валюте в Беларуси.

Во время встречи

Реальные денежные доходы белорусов в январе-сентябре выросли на 7,8%.

Совет по развитию беспилотного автомобильного транспорта создан в Беларуси.

Белорусские электровелосипеды и электроскутеры поступят в продажу в апреле 2019 года, сообщил генеральный директор ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" Национальной академии наук Николай Янкевич. Опытный образец белорусского электромотоцикла будет готов в декабре.

Получить разрешительную документацию на строительство станет значительно проще. В Беларуси уточнен порядок сноса неиспользуемых объектов недвижимости.

Артем Юшкевич

Проект антитабачного декрета проходит процедуру внутригосударственного согласования. В проекте декрета оговорено, что будут места, где польностью запрещено курение, и места, где запрещено курение, за исключением предназначенных для этого мест. Из новшеств - планируется запретить курение на детских площадках и в салонах автомобилей при нахождении в них детей до 14 лет.

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин считает необходимым выработать эффективные всесторонне выверенные меры, чтобы борьба с наркотиками вышла на новый, более высокий качественный уровень.

Андрей Втюрин

РЕПОРТАЖ: Колония для наркопреступников - какова цена за "ошибки молодости"

Тайны потерянной тетради Максима Богдановича.

Авиакомпания "Белавиа" определила новые направления, на которые будут распространяться экспериментальные тарифы. Список акционных направлений пополнили авиарейсы в Казань, Одессу, Брюссель, а также Женеву.

Около 13 тыс. новобранцев планируется отправить в войска в нынешний призыв.

Во время отправки нового пополнения из военного комиссариата Минска

ФОТОФАКТ: Стеклодувы из Березовки изготовили уникальные сувениры к Новому годуу.

Новогодний сувенир

Танк по эскизам Леонардо да Винчи, итальянского художника эпохи Возрождения, создали на Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Число жертв ДТП в Калинковичском районе возросло до шести: водитель микроавтобуса умер в больнице.

Фото УСК по Гомельской области

В ДТП в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси.

Призеры III Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе составят основной резерв национальных сборных по видам спорта, заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук во время чествования юных атлетов по итогам выступления в столице Аргентины в октябре текущего года.

Во время чествования спортсменов

Футболисты сборной Беларуси выиграли в гостях у Люксембурга в Лиге наций со счетом 2:0.

Во время матча. Фото АБФФ

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку.

Доминик Рааб. Фото Reuters

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 ноября

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В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится торжественная церемония награждения победителей Республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах тематики уборочной кампании "Жатва - 2018: И хлебом едины". Участие принимают: Легкий Павел Николаевич - первый заместитель министра информации Республики Беларусь; Гракун Владимир Владимирович - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. В рамках мероприятия будут озвучены итоги уборочной кампании.

Национальная академия наук Беларуси отпразднует 90-летие со дня своего основания. Откроется выставка результатов инновационной деятельности ученых НАН Беларуси, на которой будет представлено свыше 200 научно-технических разработок. Торжественное собрание научной общественности, посвященное 90-летию НАН Беларуси, и награждение лучших ученых страны начнется в 14.30.

V Белорусско-китайский молодежный инновационный форум "Новые горизонты - 2018" пройдет в научно-технологическом парке БНТУ "Политехник". Во время форума запланированы семинары-презентации молодежных научно-технических и инновационных идей и проектов. Будет организована работа научных секций, посвященных IT, приборостроению, робототехнике, искусственному интеллекту, спортивной инженерии, межкультурным коммуникациям Беларуси и Китая.

Международная научно-практическая конференция "Организация и нормирование труда: наука, образование, практика" состоится в Минске.

По 17 ноября во время Недель Германии в Беларуси в столице пройдет трехдневный многожанровый праздник музыки XJAZZ Minsk Edition. 16 ноября состоится большой джазовый концерт XJAZZ Minsk 2018 с участием немецких и белорусских исполнителей - выступят джазовый ансамбль Studnitzky Trio, квартет Михаила Филлипени, трио Константина Горячего, группа "Грезы Пафнутия", берлинская электро-техно-группа Komfortrauschen и минский DJ Лавр.

Belarus Fashion Forum пройдет в Минске 16-17 ноября.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Динамо-Минск" - "Автомобилист" (Екатеринбург). Чижовка-Арена".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день студентов. Установлен в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в 1939 году.

Международный день недоношенных детей. Установлен в 2009 году по инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах.

80 лет назад родился Сукманов Вадим Николаевич, белорусский кинорежиссер. Работал на Минской студии научно-популярных и хроникально-документальных фильмов, на киностудии "Беларусьфильм". Среди работ: научно-популярные и документальные фильмы "Дочь партии" (о В.Хоружей), "Орлиная криница", "Острова капитана Мавра" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1974), призов многих международных кинофестивалей. Умер в 1995 г.

230 лет назад родился Щепкин Михаил Семенович, русский актер, основоположник реализма в русском сценическом искусстве, реформатор русского театра. С 1823 г. в Московском театре (с 1824 г. Малый театр). Среди ролей: Фамусов ("Горе от ума" А.Грибоедова), Городничий ("Ревизор" Н.Гоголя) и др. Умер в 1863 г.

120 лет назад родился Шварц Лев Александрович, российский композитор. Автор музыки к фильмам "Детство Горького", "Мои университеты", "Как закалялась сталь", "Тимур и его команда" и др. Умер в 1962 г.

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