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25 марта 2020, 07:00

Картина дня: сотрудничество с Китаем, нефть без премий и перенос Олимпиады

ВЧЕРА

Картина дня. 24 марта

Беларусь рассчитывает нарастить торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, преодолев некоторое отставание, возникшее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином. Беларусь, принимая меры для борьбы с распространением коронавируса, действует профессионально и точечно, исходя в том числе из опыта Китая, отметил глава государства. Президент рассказал о том, что прорабатывается визит в Минск Председателя КНР Си Цзиньпина. Посол Китая передал Лукашенко добрые пожелания от Си ЦзиньпинаВ свою очередь Цуй Цимин заявил, что Китай высоко оценивает уровень развития отношений с Беларусью и готов продолжать работать для реализации важных договоренностей на высшем уровне.

Во время встречи
Во время встречи

Китайская сторона благодарна белорусам за доброе отношение к живущим в их стране гражданам КНР. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин по итогам встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко. У коронавируса нет гражданства и эпидемия не имеет границ, поэтому необходимы совместные усилия для борьбы с этим злом, отметил посол. Китай и Беларусь объединяют усилия для борьбы с коронавирусом.

Цуй Цимин и Александр Лукашенко
Цуй Цимин и Александр Лукашенко

По инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Одной из основных тем разговора стал предстоящий визит главы белорусского государства в Ригу. В связи с введением в Латвии чрезвычайного положения, он перенесен на более поздние сроки. Отдельной темой разговора стало взаимодействие в условиях закрытия границ и запрета на передвижение граждан.

В Беларуси появится возможность оплачивать пользование платными дорогами за определенный период времени. Это предусмотрено указом №108, который 24 марта подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Правительство Беларуси готовит Президенту пакет предложений о поддержке предприятий и бизнеса.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас предлагает плотнее координировать в Союзном государстве действия, которые принимаются с учетом распространения коронавируса. Об этом он сообщил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Сергей Румас во время встречи
Сергей Румас во время встречи

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил предприятие "Изотоп" в Старобине, которое занимается выпуском респираторов. По словам премьера, основной целью поездки было понять, что необходимо предприятию для того, чтобы нарастить выпуск респираторов и полностью закрыть потребности Беларуси в этом виде медицинских изделий.

Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Третий танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти для Беларуси прибыл в порт Одессы, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Правительство утвердило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси №160 от 20 марта 2020 года.

Беларусь принимает наиболее здравые и взвешенные решения в экономике в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин. Белорусское правительство рассматривает комплекс мер для поддержки бизнеса. Свои предложения по смягчению влияния коронавируса на экономику готовят в парламенте. Предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы, а людям, бравшим займы в банках, - кредитные.

Алексей Авдонин. Фото из архива
Алексей Авдонин. Фото из архива

Парламент готовит предложения по смягчению влияния коронавируса на экономику.

Соглашение об упрощении визового режима с ЕС будет ратифицировано 2-3 апреля на весенней сессии парламента, сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

В Беларуси в полной мере обеспечивается потребность внутреннего рынка в мясной, молочной и мукомольно-крупяной продукции, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники провел корректировку стоимости обучения.

Весенние школьные каникулы в Беларуси начнутся 30 марта, сообщили в Министерстве образования.

Первый этап отключений горячей воды в Минске начнется 11 мая.

Весь наземный транспорт Минска ежедневно подвергается обработке, в том числе с использованием дезинфицирующих средств. Об этом сообщил заместитель директора ГП "Столичный транспорт и связь" Андрей Илларионов. Методы и средства обработки вагонов и станций столичной подземки достаточны, сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

БОКК организовало сбор средств на маски и дезсредства для медико-социальной службы. Минздрав открыл благотворительный счет для помощи медучреждениям на фоне коронавируса.

За границей сейчас находятся 1 237 граждан Беларуси, которые покупали путевки в турфирмах. Более 3,9 тыс. белорусов смогли вернуться на родину благодаря усилиям госорганов.

Белорусов предупредили об обязательном двухнедельном карантине при въезде в Литву.

РЕПОРТАЖ: Сотни метров под землей - как покоряют горизонты на Петриковском рудоуправлении.

В Беларуси в целях озеленения населенных пунктов в 2019 году высадили более 550 тыс. деревьев.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио решено отложить на один год в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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Анонсы на 25 марта

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Брифинг к открытию весенней сессии Совета Республики Национального собрания состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.00. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Брестском академическом театре драмы пройдет акция "Прочувствуй ночь в театре".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 марта

80 лет назад родился Зайцев Дмитрий Евгеньевич (г.Минск), кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1981). Окончил ВГИК. С 1966 года на киностудии "Беларусьфильм". Снимал художественные фильмы: "Иван Макарович", "Люди на болоте", "Воскресная ночь" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1970), Государственной премии СССР (1984), Государственной премии Беларуси (1996).

60 лет назад родился Шнип Виктор Анатольевич (д.Пугачи Воложинского р-на Минской обл.), белорусский поэт, переводчик. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Автор поэтических сборников "Поиск радости", "Город-утопия", рассказов. Выступает в периодической печати со статьями и рецензиями по вопросам литературной и культурной жизни страны. Переводит на белорусский язык произведения с русского, украинского, латышского и эстонского языков. Отдельные стихотворения В.Шнипа переведены на русский и украинский языки.

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