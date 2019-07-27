Картина дня: сотрудничество с Латвией, ограничения на пластиковую тару и видеорегистраторы для милиционеров

ВЧЕРА

Картина дня. 26 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. В числе обсуждаемых на переговорах вопросов были экономика и торговля, в наращивании которой есть взаимная заинтересованность. Беларусь намерена более серьезно развивать экономические отношения с Латвией, заявил Александр Лукашенко. Он также отметил, что Беларусь никогда и ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией. "Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, с Европой вообще, Евросоюзом, США", - заявил глава государства. Латвия рассчитывает на насыщенные политические и экономические переговоры во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Ригу, сообщил Эдгарс Ринкевичс.

Александр Лукашенко и Эдгарс Ринкевичс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №275 о присуждении государственных наград, в соответствии с которым более 80 представителей различных сфер деятельности удостоены орденов и медалей. В числе награжденных оказался учащийся Новогрудского государственного аграрного колледжа Борис Пивень. В ноябре прошло года молодой человек вместе с друзьями спас женщину, которая провалилась на озере под лед. Также объявлена благодарность Президента работникам различных сфер деятельности.

Государство продает свою долю в "Белвесте", будет создан одноименный холдинг. Соответствующий указ №278 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Создание условий для развития частного бизнеса и привлечение инвестиций являются основными задачами для руководства Солигорского района. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Солигорского райисполкома. Глава государства поручил правительству обеспечить ускоренное развитие 11 городов с численностью населения более 80 тыс. человек. Солигорск - один из них.

Сергей Румас на заседании Солигорского райисполкома. Фото Совета Министров

Правительство готово рассмотреть финансовые стимулы для ускоренного перехода на бумажную упаковку. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, посещая выставку, посвященную вопросам разработки технологий и организации производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья. ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" предлагает запретить бесплатные полиэтиленовые пакеты в магазинах и ограничить использование одноразовой посуды в общепите, сообщила директор предприятия Наталья Гринцевич.

Наталья Гринцевич рассказывает о переработке сырья Сергею Румасу

Беларусь не может оставлять без внимания проблему вывода капитала российским бизнесом из страны. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Проблему вывода капиталов спикер обозначил на VI Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с главой представительства ЕБРР в Беларуси Александром Пивоварским. Макей подчеркнул стратегический характер сотрудничества Беларуси с ЕБРР, а также заверил в поддержке белорусской стороной совместных взаимовыгодных инициатив в различных сферах экономики.

Владимир Макей и Александр Пивоварский. Фото МИД

Совет Министров одобрил проект соглашения между правительствами Беларуси и Узбекистана о межрегиональном сотрудничестве.

ИНТЕРВЬЮ: Модернизация "Олимпийки", строительство порта и аэроэкспресс в Национальный аэропорт - что ждет дорожную отрасль Беларуси

Производство продукции на модернизированных предприятиях "Беллесбумпрома" с 2010 года выросло в 12,4 раза, сообщил заместитель председателя концерна Михаил Касько. Лесхозы Беларуси в первом полугодии увеличили переработку древесины на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество дел по вопросам конкуренции, рассматриваемых МАРТ и Евразийской экономической комиссией, с каждым годом увеличивается, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. В последнее время комиссия рассматривала одиннадцать дел, которые затрагивали интересы белорусских хозяйствующих субъектов.

Владимир Колтович

КОММЕНТАРИЙ: Как новые стандарты безбарьерной среды улучшат жизнь инвалидов

Международный лагерь "Бе-Lа-Русь" - уникальная площадка молодежной дипломатии. Такое мнение высказала секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

На церемонии открытия лагеря

Всех участковых милиционеров планируется оснастить видеорегистраторами, в перспективе каждое общение офицера с гражданами будет проходить при включенном записывающем устройстве.

Белорусские теннисистки Эвелина Ласкевич и Мария Сцецевич завоевали золотые медали на XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку.

Мария Сцецевич и Эвелина Ласкевич. Фото НОК Беларуси

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27-28 июля

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В Бресте на площади Ленина 27 июля состоится праздничный гала-концерт "Вечерняя симфония тысячелетия", посвященный 1000-летнему юбилею города и 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В концерте примут участие ведущие музыканты и солисты Беларуси и творческие коллективы Брестской области. Прозвучат песни на военную тематику, популярная классика, эстрадные произведения. Начало в 21.00.

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоится возложение цветов к Вечному огню мемориала в честь 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Начало в 10.00.

Минский завод колесных тягачей 27 июля приглашает минчан и гостей столицы на праздничные мероприятия, посвященные 65-летию со дня образования предприятия. С 10.00 до 14.00 территорию завода смогут посетить все желающие.

Международный музыкальный фестиваль "Большая бард-рыбалка" пройдет по 28 июля в п.Грудичино Быховского района.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

28 июля

110 лет назад родился Бергер Михаил Аркадьевич (г.Минск), белорусский пианист, педагог, заслуженный артист Беларуси, профессор. Выступал в концертах как солист и ансамблист. Автор фортепианных произведений "Вариации", "Этюды", обработок народных мелодий, пьес для детей, фантазий для скрипки и фортепиано и др. Умер в 1981 году.

95 лет назад родилась Ковалева Евгения Антоновна (г.Рогачев Гомельской обл.), актриса, заслуженная артистка Беларуси. Творческая индивидуальность проявилась в создании правдивых, искренних народных характеров в белорусском национальном репертуаре. Среди ролей: Поля ("Характеры" В.Шукшина), Даша ("Цитадель славы" К.Губаревича), Оксана ("Таблетку под язык" А.Макаенка) и др. Умерла в 2006 году.

80 лет назад родился Ивашов Владимир Сергеевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Баллада о солдате", "Герой нашего времени", "Новые приключения неуловимых" и др. Умер в 1995 году.

50 лет назад родился Спиваковский Даниил Иванович, российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Две судьбы", "Королев", "Мой муж - гений", "Тень самурая" и других.

29 июля

Международный день действий против ядерных испытаний.

110 лет назад родился Тихонович Валентин Николаевич (Литва), белорусский художник. Один из зачинателей анималистического жанра в белорусской графике. Работал в области книжной и станковой графики, экслибриса. Создал иллюстрации к "Белорусским народным сказкам", к книгам "Звери наших лесов", "Рыбы наших рек" и др. Автор станковых линогравюр, посвященных борьбе белорусского народа с белополяками. Написал и иллюстрировал книгу "С ружьем и удочкой". Умер в 1978 году.

80 лет назад родился Вольнов Владимир Николаевич (д.Городно Бешенковичского р-на Витебской обл.), белорусский график, живописец. Среди ранних произведений преобладают графические композиции, выполненные в традиционных жанрах: серии литографий "Земля" и пастелей "Город моего детства". В произведениях 1990-х годов доминирующее место заняли идеи христианской морали, проблемы духовности ("Память", "Путь к храму", "Поклон земле" и др.).

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