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18 октября 2019, 07:00

Картина дня: сотрудничество с Новгородской областью, оздоровление детей и развитие портала 115.бел

ВЧЕРА

Картина дня. 17 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Глава государства предложил по-новому взглянуть на перспективы развития двустороннего сотрудничества и расширить кооперационные связи с Беларусью. Президент призвал не смотреть на белорусов как на врагов, которые якобы повернулись спиной к России, подчеркнув, что эта страна остается главным стратегическим партнером и все текущие проблемные вопросы будут улажены. Александр Лукашенко также прокомментировал ситуацию вокруг информации о якобы имевшем место задержании россиянки Анны Богачевой. Новгородская область России заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью по различным направлениям, заявил в свою очередь Андрей Никитин. Он также отметил, что историческую связь Беларуси и России не разрушат никакие Telegram-каналы.

Во время встречи
Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко награжден высшей наградой Совета командующих Пограничными войсками, сообщил заместитель председателя Совета командующих Погранвойсками - председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов.

Окружные избирательные комиссии 17 октября завершили регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь за неполные 30 лет прошла уникальный путь экономической трансформации. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Беларуси Николай Снопков на открытии XX Международной научной конференции "Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития".

В Минске предлагают обсудить вопрос продления Договора между Беларусью и Россией о совместных усилиях в охране государственной границы Беларуси, сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась на открытии 82-го заседания Совета командующих Пограничными войсками в Минске.

Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили по телефону актуальные вопросы белорусско-российских отношений.

Беларусь намерена во время своего председательства в ЕАЭС в 2020 году добиваться создания полноформатного экономического союза. Об этом заявил начальник управления евразийской интеграции МИД Беларуси Александр Александрович на международной научно-практической конференции "Евразийский экономический союз в контексте процессов региональной интеграции: новые вызовы и возможности".

Фото из архива
Фото из архива

Обеспечение ценовой и финансовой стабильности в январе-сентябре 2019 года, а также повышение роли инструментов торгового финансирования в развитии экспорта рассмотрены на расширенном заседании правления Национального банка Беларуси. По оценкам Национального банка, к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%.

Концерн "Белнефтехим" планирует до конца года определить Стратегию развития нефтехимического комплекса Беларуси до 2030 года, сообщили в пресс-службе концерна.

Концерн "Белнефтехим" работает над снятием всех вопросов по нефтяному соглашению с Казахстаном, сообщил заместитель председателя "Белнефтехима" Владимир Сизов на форуме "Нефтехимия". "Белнефтехим" рассчитывает до конца нынешнего года подписать с РФ баланс поставок нефти на 2020 год. До конца года концерн примет решение о строительстве на "Дружбе" узла проверки качества нефти из РФ.

Фото из архива
Фото из архива

Вопросы цифровой трансформация агропромышленного комплекса сегодня среди приоритетных, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

Сыры под единым брендом начнут производить сыровары Славгородского, Чериковского и Краснопольского районов.

Фото из архива
Фото из архива

Делегация МВД Беларуси во главе с министром внутренних дел Юрием Караевым принимает участие в сессии Генеральной ассамблеи Интерпола. На полях форума руководитель милицейского ведомства Беларуси провел переговоры с президентом Интерпола Ким Чон Яном.

Пользователи портала "Мая рэспублiка" смогут сами контролировать исполнение своих заявок, сообщил директор КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Максим Бардович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. В новом отопительном сезоне приложение 115.бел предложило пользователям функцию поадресной рассылки уведомлений о плановых и аварийных отключениях тепло-, водо-, электроснабжения и других ЖКУ. Товариществам собственников и ЖСПК предлагают подключиться к службе 115. Разработчики портала 115.бел назвали актуальные темы обращений и регионы-лидеры по заявкам. Служба 115 планирует предоставить возможность гражданам заказывать платные бытовые услуги.

Летом 2020 года в белорусских лагерях планируется оздоровить 394 тыс. детей. Об этом в пресс-центре БЕЛТА сообщил заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков. Дети смогли заработать по Br100-300 в летних лагерях труда и отдыха в Беларуси, сообщила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик.

Фото из архива
Фото из архива

Акция "Белавиа": больше всего билетов продали в Москву, Тбилиси и Калининград.

Фото из архива
Фото из архива

Певческая традиция Полоцкого района вошла в список нематериальных ценностей Беларуси.

ЕС и Великобритания достигли соглашения по Brexit.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 октября

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В Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау начнется первый международный исторический хакатон #Hack4histor.

II Минский международный фестиваль полнокупольных фильмов (MIFF) откроется в Минске. Студенты Белорусской государственной академии искусств представят свои работы.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 октября

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50 лет назад родилась Адамович Галина Валентиновна (г.Минск), белорусский режиссер документального кино. В 1994 году окончила Белорусскую академию искусств. С 1995 года работает на киностудии "Беларусьфильм". Среди фильмов: "Полюби меня черненьким", "Фауст Арлена", "Каникулы для сироты", "Боже мой" и др. Фильмы отмечены призами международных кинофестивалей.

95 лет назад родился Полежаев Сергей Александрович, российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Снимался в фильмах "Ошибка Оноре де Бальзака", "Адъютант его превосходительства", "Тени исчезают в полдень", "Земля Санникова" и др. Умер в 2006 году.

120 лет назад родился Мигель Анхель Астуриас, гватемальский писатель, общественный деятель, дипломат, лауреат Нобелевской премии по литературе (1967), Международной премии мира (1966). Автор романов "Сеньор президент", "Страстная пятница", трилогии "Ураган" и др. Умер в 1974 году.

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