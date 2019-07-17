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Картина дня: сотрудничество с Приморским краем, генпланы городов-спутников и лекарства почтой

Общество 17.07.2019 | 07:00

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Картина дня. 16 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России, заявил глава государства. Он отметил готовность Беларуси поставлять в Приморье сельхозтехнику, продукцию машиностроения, транспорт для пассажирских перевозок. Линейка белорусских товаров и продукции, представленных в Приморском крае России, будет расширяться, заявил Олег Кожемяко. Александр Лукашенко наградил губернатора Приморского края орденом Почета.

Беларусь готова участвовать в добыче полезных ископаемых в Приморском крае России, сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал положительную оценку работе Сбербанка в Беларуси. Об этом он заявил на встрече с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом. Сбербанк намерен уделять особое внимание трансферту технологий на белорусский рынок, сообщил Герман Греф. Он также рассказал, что Сбербанк к следующему Дню Независимости построит в Минске светомузыкальный образовательный фонтан. В Беларуси при подготовке к II Европейским играм была создана великолепная инфраструктура для проведения спортивных соревнований, отметил Герман Греф.

Разработкой генеральных планов городов-спутников белорусской столицы будет заниматься Минский областной исполнительный комитет. Это предусмотрено указом №267, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Денежные премии из спецфонда Президента за победу на олимпиадах, чемпионатах, конкурсах получат 925 учащихся.

Мероприятия VI Форума регионов Беларуси и России начались в Санкт-Петербурге. Планируется, что кульминацией форума станет участие президентов Беларуси и России в пленарном заседании 18 июля. Оно будет посвящено межрегиональным связям как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уверен в содержательности предстоящей в Санкт-Петербурге белорусско-российской встречи на высшем уровне. По словам Владимира Макея, по отдельным вопросам существуют некоторые различные оценки, в ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс дальнейшей интеграции.

Под Санкт-Петербургом открыли сборочное производство могилевских лифтов. Более половины акций нового предприятия принадлежит "Могилевлифтмашу".

Правительство Беларуси подпишет соглашения о сотрудничестве с четырьмя регионами России. 

Беларусь и Россия должны до конца года подписать соглашение о взаимном признании виз. Вопрос компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в России в нефтяной сфере нужно решать, а не связывать с вопросом углубления интеграции между странами. Об этом заявил журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко.

II Европейские игры в Беларуси прошли на высоком организационном уровне, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании оргкомитета II Европейских игр по подведению итогов мероприятия.

Венгрия закупает 19 вагонных составов производства "Штадлер Минск".

Беларусбанк и Банк развития подписали соглашения для финансирования малого и среднего бизнеса.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-мае 2019 года составили 107,2% к уровню аналогичного периода 2018 года. Более 33% работников в Беларуси получают зарплату Br1 тыс. и выше.

Проект указа о лицензировании находится на согласовании в Администрации Президента. Ожидается, что документ может быть принят к октябрю текущего года, сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич.

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Межрайонные футбольные стадионы появятся в каждом районе Минска на базе средних школ и гимназий, сообщила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец. По программе капитального ремонта в столичных дворах будет установлено 19 спортивных и детских игровых площадок.

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115 лет назад родилась Родзяловская Елена Павловна (г.Варшава, Польша), актриса, народная артистка Беларуси. С 1926 года работала в Белорусском театре им.Я.Коласа. Создала характерные, драматические и комедийные образы в белорусской драматургии. Среди них: Огудалова, Гурмыжская, Барабошева ("Бесприданница", "Лес", "Правда хорошо, а счастье лучше" А.Островского), Юзефа Томашевская ("Иринка" К.Чорного), Клавдия Суходол ("Сердце на ладони" И.Шамякина) и др. Умерла в 1971 году.

110 лет назад родился Громыко Андрей Андреевич (д.Старые Громыки Ветковского р-на Гомельской обл.), партийный и государственный деятель, дипломат, доктор экономических наук, дважды Герой Социалистического Труда. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в США и Великобритании. Возглавлял советскую делегацию на конференции в Думбартон-Оксе и Учредительной конференции ООН, участвовал в работе Крымской и Потсдамской конференций глав правительств СССР, США и Великобритании. Был постоянным представителем СССР в Совете Безопасности ООН. В 1957-1985 годах - министр иностранных дел СССР. В 1985-1987 годах - Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Автор работ "Внешняя экспансия капитала: история и современность", "Памятное". Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР. Умер в 1989 году.

80 лет назад родился Шутов Геннадий Федорович (г.Запорожье, Украина), художник, заслуженный деятель искусств Беларуси. Автор работ преимущественно в акварели в жанрах натюрморта и пейзажа. Среди картин: "Земля белорусская", "1500-летию Киева посвящается", "Брестская крепость" и др. Умер в 2017 году.

75 лет назад родился Носко Эмануил Викентьевич (д.Волколата Докшицкого р-на Витебской обл.), белорусский композитор. Работает в разных музыкальных жанрах. Среди произведений: кантата "Надя-Надейка" на слова П.Бровки, вокально-симфонические поэмы "Вечный огонь", "Просветители", концерт для баяна и народного оркестра, романсы, хоры, обработки белорусских народных песен и др.

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