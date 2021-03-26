Картина дня: сотрудничество с Приморским краем, молодежный парламентский форум и "Уикенд в Лиде"

ВЧЕРА

Картина дня. 25 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в хороших перспективах для развития сотрудничества с Приморским краем России. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Беларусь является для Приморского края России одним из главных и важнейших торгово-экономических партнеров. Регион и в дальнейшем намерен наращивать закупки белорусской техники, заявил Олег Кожемяко. Он отметил, что жители Приморья доверяют качеству белорусской продукции. Олег Кожемяко пригласил Президента Беларуси Александра Лукашенко приехать осенью текущего года во Владивосток и пообещал к этому времени открыть там торговый дом Беларуси.

Александр Лукашенко и Олег Кожемяко

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции в Приморский край России в 2020 году вырос почти на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси по итогам встречи руководителя ведомства Ивана Крупко с делегацией Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко. Приморье заинтересовано в покупке снегоуплотнительных и льдозаливочных машин, а также коммунальной техники BELARUS.

Фото МТЗ

Беларусь и Казахстан за последние годы очень многого достигли в развитии отношений. Еще больший толчок двустороннему взаимодействию может придать визит в Беларусь Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым. Посол Казахстана поблагодарил Беларусь за помощь в решении проблем, связанных с COVID-19.

Аскар Бейсенбаев

Премьер-министры Беларуси и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество.

ФОТОФАКТ: Первый Белорусский молодежный парламентский форум стартовал с возложения цветов к монументу Победы

КОММЕНТАРИЙ: За 20 лет уровень малообеспеченности в Беларуси снизился почти в 9 раз - Минэкономики

В Беларуси строительству современного, качественного и доступного жилья будет уделяться пристальное внимание. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

Госкомимущество прокомментировало новшества указа №116 об отчуждении домов на селе.

Во время пресс-конференции

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси союза поляков.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1141 пациент с COVID-19, выписаны 1083.

Фото из архива

"Белмедпрепараты" начали промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса. Произведенная в Беларуси вакцина "Спутник V" пройдет проверку качества в центре им.Гамалеи.

В Брестскую область доставили партию китайской вакцины против коронавируса.

Фото из архива

Директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой рассказал о разработке нового российско-белорусского спутника.

ФОТОФАКТ: Дети из пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов проходят оздоровление в центре "Птичь"

Проект "Уикенд в Лиде" для развития внутреннего туризма запускают в Гродненской области.

Международный экологический институт БГУ вошел в рейтинг UI GreenMetric 2020.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 марта

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В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол "Чтобы помнили. Беларусь непокоренная. Кто и зачем стремится переписать историю Великой Отечественной войны, принизить роль советского народа в победе над нацизмом?". Начало в 11.00.

Театральная неделя международного молодежного форума "М@rt.контакт" пройдет в Могилеве по 27 марта.

В Футбольном манеже пройдет по 27 марта выставка "Деревянное и каркасное домостроение" и "Баня. Сауна. Спа".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 марта

Международный день театра.

170 лет назад родился Сапунов Алексей Парфенович (Велижский повет Витебской губернии, ныне Псковская обл., Россия), белорусский историк, краевед, археограф. В 1873-1896 годах учитель латинского и греческого языков в Витебской гимназии. С 1896 года архивариус Витебского центрального архива древних актов. В 1907 году избран депутатом от Витебской губернии в Государственную думу 3-го созыва. Инициатор открытия Витебского отделения Московского археологического института. Активно участвовал в создании Витебской ученой архивной комиссии и Витебского церковно-археологического музея. Исследовал историю, литературу, этнографию, археографию, фольклор Беларуси, преимущественно Подвинья. Выявил и сделал полиграфические описания древних рукописных памятников, Борисовых камней, архивов Витебщины, Могилевщины, Минска. Умер в 1924 году.

110 лет назад родился Спешнев Алексей Владимирович (г. Харьков, Украина), белорусский и российский кинодраматург, кинорежиссер. В 1929 году окончил кино-школу им. Б.Чайковского в Москве. В 1958-1967 годах преподавал во ВГИКе. В 1963-1973 годах работал на киностудии "Беларусьфильм". Один из первых в советском игровом кино начал разрабатывать жанр политического фильма. Среди фильмов: "Москва-Генуя", "Черное солнце", "Тысяча окон" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1967). Умер в 1994 году.

75 лет назад родился Данелия Леонид Петрович (г. Брест), белорусский художник. В 1970 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в области художественного проектирования и в разных жанрах изобразительного искусства. Автор проектов, руководитель и исполнитель художественного оформления интерьеров дома отдыха "Белая Русь" на озере Нарочь, композиций "Старый город", "Бабье лето на Припяти" и др.

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