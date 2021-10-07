Картина дня: сотрудничество с Россией в транспортной сфере, открытие BelTexIndustry и COVID-детектив

ВЧЕРА

Картина дня. 6 октября

Поддержание контактов Беларуси и России в транспортной сфере крайне важно для обеих сторон. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с министром транспорта России Виталием Савельевым.

Роман Головченко

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с украинскими политиками Александром Морозом, Алексеем Бережным и Василием Цушко. По ее словам, этот визит позволит украинским политикам ознакомиться с реальной ситуацией в нашей стране.

Беларуси нужны и важны отношения с Грузией, заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия.

МИД Беларуси предложил Польше отдать свою гумпомощь Литве или "известным белорусским экстремистам".

Отключение первого энергоблока БелАЭС от сети не влияло на радиационную безопасность. Об этом заявил консультант Госатомнадзора Олег Соболев в пресс-центре БЕЛТА.

Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) одобрит отчет о партнерском обзоре национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС в конце ноября. Об этом сообщил консультант Госатомнадзора Олег Соболев.

Озимые зерновые в Беларуси посеяли почти на 90% площадей.

НАН: из-за глобального потепления озимые культуры имеют преимущества по сравнению с яровыми.

ФОТОФАКТ: Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry открылась в Минске

Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" вышли на подиум вместе с бездомными животными. Показ состоялся в НВЦ "БелЭкспо" в день открытия международной выставки BelTexIndustry.

Польская сторона предприняла попытку одновременного вытеснения в Беларусь нескольких групп беженцев, сообщили в Государственном пограничном комитете.

По основным и дополнительным программам в Беларуси обучаются не менее 25 тыс. иностранных студентов из более чем 100 стран. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко во время пленарного заседания международного образовательного форума единствa иностранных выпускников белорусских (советских) вузов и стран СНГ.

В стационарных учреждениях социального обслуживания Беларуси активно продолжается вакцинация работников и проживающих: двумя дозами препарата привились порядка 76% и 93% соответственно, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1991 пациент с COVID-19, выписаны 1504.

Трансляция богослужений и призывы к вакцинации: как в храмах Минска обеспечат эпидбезопасность.

Обладателями Нобелевской премии 2021 года по химии стали Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан "за разработку асимметричного органокатализа".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 октября

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Ярмарка инновационных разработок "Медицина и охрана здоровья" состоится как часть деловой программы 27-й Международной специализированной выставки "Медицина и здоровье - 2021", которая проходит в столичном спорткомплексе "Чижовка Арена".

Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2021 пройдет по 8 октября в НВЦ "БелЭкспо" по адресу г. Минск, пр. Победителей, 14.

Акция "Молодежь за безопасность!" пройдет по 15 октября в Беларуси. Работники спасательного ведомства вместе с активистами отделений Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и другими заинтересованными окажут шефскую благотворительную помощь одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 октября

Всемирный день яйца.

190 лет назад родился Ельский Михаил Карлович (д.Дудичи, Пуховичского р-на Минской обл.), белорусский скрипач и композитор, музыкальный писатель. С начала 1860-х годах концертировал за границей. Собирал белорусские народные мелодии, используя их в своих произведениях. Написал около 100 музыкальных произведений, в т.ч. два концерта, Сонату-фантазию, скрипичные и фортепьянные полонезы, мазурки, миниатюры и др. Автор работы "Народные танцы Минской губернии", статей и очерков о композиторах и музыкантах-исполнителях. Умер в 1904 году.

90 лет назад родился Семенов Юлиан Семенович, российский писатель, сценарист, основатель и главный редактор (с 1989 года) газеты "Совершенно секретно". Автор остросюжетных повестей "Майор Вихрь", "Семнадцать мгновений весны", "ТАСС уполномочен заявить" и др. Умер в 1993 году.

85 лет назад родился Куравлев Леонид Вячеславович, российский актер, народный артист РСФСР (1976). Снимался в фильмах "Живет такой парень", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня" и др.

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