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03 декабря 2019, 07:00

Картина дня: сотрудничество с Сербией, отборы на "Славянский базар" и прогноз погоды на декабрь

ВЧЕРА

Картина дня. 2 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Сербию. В аэропорту Александра Лукашенко встретил Президент Сербии Александр Вучич. Он приветствовал белорусского коллегу у трапа самолета, затем главы государств уехали к мемориальному комплексу в честь освободителей Белграда.

Александр Лукашенко и Александр Вучич
Александр Лукашенко и Александр Вучич

Беларусь и Сербия стремятся увеличить товарооборот до $500 млн, заявил Президент Сербии Александр Вучич.

Беларусь и Сербия. Почему развитие политических отношений опережает экономическое сотрудничество

Белорусские и сербские ученые выполнят 10 совместных научно-технических проектов в 2020-2021 годах, а также активизируют совместное участие в рамочной программе Европейского союза по науке и инновациям "Горизонт 2020".

Беларусь и НАТО обсудили актуальные вопросы взаимодействия.

Белорусская железная дорога презентует свой потенциал в Швеции.

Официальное мобильное приложение Белорусской железной дороги "БЧ. Мой поезд" доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS.

Национальное агентство инвестиций и приватизации презентовало потенциал Беларуси на ведущей европейской выставке для международных корпораций и агентств по привлечению инвестиций Going Global Live 2019.

Фото investinbelarus.by
Фото investinbelarus.by

В Беларуси хотят запретить плату торговле за продвижение товаров при введении госрегулирования цен. Соответствующий проект указа размещен для общественного обсуждения на сайте МАРТ.

Около $92 млн возвращено в бюджет Беларуси в 2018 году благодаря Департаменту финансового мониторинга КГК.

В Беларуси изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей.

Урожай льнотресты в Беларуси на 14% выше прошлогоднего - Минсельхозпрод.

Международный торговый городок появится в особой экономической зоне "Бремино-Орша".

Движение транспорта открыто по мосту через реку Сож к Голубой кринице в Славгородском районе. Об этом сообщил заместитель председателя Славгородского райисполкома Александр Осмоловский.

С начала 2019 года Гродненская региональная таможня по бестранзитной технологии оформила более 2,5 тыс. большегрузов. Технология была внедрена региональной таможней в качестве эксперимента в 2017 году.

ГАИ рекомендует водителям в гололед выбирать безопасную скорость и держать дистанцию.

Более 300 тыс. кустарников и 22 тыс. деревьев были высажены в этом году на территории столицы, а также на МКАД. Об этом сообщила начальник отдела по благоустройству УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова.

Минск вошел в тройку городов мира, где возможна оплата проезда в метро бесконтактной банковской картой.

Фото из архива
Фото из архива

Региональные отборы на конкурсы "Славянского базара - 2020" начинаются в Беларуси.

Культурно-образовательный центр Беларуси создан в Китае.

Фото БГУ
Фото БГУ

Белорусские хоккеисты станут участниками Матча звезд КХЛ.

Городские соревнования по хоккею "Золотая шайба" стартовали в Минске.

Белорусская спортсменка Ольга Федорович завоевала серебро в рапиде на чемпионате Европы по шашкам-100, который прошел в Нетании (Израиль).

Белорусские саблисты выиграли медали этапа молодежного Кубка Европы в Польше.

Белорусы победили словаков на турнире по мини-футболу в Иране.

Белорусские самбисты завоевали три награды на турнире в Казахстане.

Владислав Саяпин. Фото Международной федерации самбо
Владислав Саяпин. Фото Международной федерации самбо

Декабрь в Беларуси в этом году ожидается теплее обычного, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 декабря

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Пресс-конференция на тему "Итоги первого участия Республики Беларусь в исследовании PISA" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 15.00. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню волонтеров на тему: "Международное сотрудничество, поддержка и развитие волонтерского движения в Республике Беларусь". Начало в 11.00.

Состоится выездное пресс-мероприятие: "Организация предпраздничной торговли в городе Минске. Подготовка ведущего предприятия торговли г.Минска - Главного универсального магазина - к рождественской и новогодней торговле". Начало в 10.00.

Круглый стол "Доступный интернет", приуроченный к Международному дню людей с инвалидностью, пройдет в офисе ПРООН в Беларуси с участием постоянного представителя ПРООН в Беларуси Александры Соловьевой. Начало в 10.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

145 лет назад родился Альперович Лев Абрамович (д.Куренец Вилейского р-на Минской обл.), белорусский живописец. Писал портреты, пейзажи, бытовые композиции. Всего в музейных фондах хранится около 50 его живописных и графических работ. Принимал участие в художественных выставках Москвы и Минска. Умер в 1913 году.

90 лет назад родился Борозна Леон Тимофеевич (д.Новое Село Толочинского р-на Витебской обл.), белорусский художник. Автор серий рисунков "Белорусская народная одежда", "Орнамент южной Беларуси", "Ткани Гродненщины", "Белорусский сценический костюм", эскизов сценических костюмов для народных ансамблей песни и танца. Умер в 1972 году.

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