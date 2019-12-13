Картина дня: сотрудничество с Татарстаном, молодежный YouTube-канал и чего ждать бюджетникам с нового года

ВЧЕРА

Картина дня. 12 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает необходимость поиска новых точек роста для дальнейшего развития сотрудничества с Татарстаном. Об этом он заявил на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Глава государства отметил, что Татарстан является самым значимым партнером Беларуси в Приволжском федеральном округе Российской Федерации. Татарстан нацелен на развитие двусторонних отношений с Беларусью, заявил Рустам Минниханов. Президент Татарстана уверен в возможности увеличения товарооборота с Беларусью до $2 млрд. Татарстан готов привлекать Беларусь к добыче нефти.

Александр Лукашенко и Рустам Минниханов

Потенциал Беларуси и Татарстана в торговле используется не полностью, заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Сергей Румас и Рустам Минниханов во время встречи один на один

Нефтехимия, транспорт и туризм - Ляшенко рассказал о перспективах сотрудничества с Татарстаном.

Беларусь и Вьетнам многое сделали для более успешного развития торгово-экономических отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Александр Лукашенко и Нгуен Тхи Ким Нган

Беларусь предложила Вьетнаму развивать промкооперацию с выходом на рынки третьих стран. Об этом сообщила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова по итогам встречи с парламентской делегацией Вьетнама во главе с председателем Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган. Беларусь рассматривает Вьетнам в качестве стратегического партнера в регионе Юго-Восточной Азии, заявила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова и Нгуен Тхи Ким Нган

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Кении Ухуру Кениату с Днем Независимости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственное письмо Президенту Сербии Александру Вучичу за теплый прием, оказанный всей белорусской делегации во время официального визита в Сербию.

Макей рассказал о главных дипломатических итогах 2019 года.

Беларуси и Вьетнаму принципиально важно придать дополнительный импульс своему диалогу. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Владимир Андрейченко и Нгуен Тхи Ким Нган в Овальном зале

Совет Министров утвердил специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Это предусмотрено постановлением Совмина от 11 декабря 2019 года №847.

В Беларуси предлагается увеличить базовую величину до Br27. Соответствующий проект постановления находится на рассмотрении в Совете Министров, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

КОММЕНТАРИЙ: Меньше расчетник, но не зарплата - чего ждать бюджетникам с нового года.

Концерн "Белнефтехим" рассчитывает до конца года решить вопрос по компенсации за загрязненную нефть, сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков. Потери Беларуси от недопрокачки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" из-за ситуации с грязной нефтью предлагается учесть в тарифах на транзит. Белорусские НПЗ (ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ) в состоянии переработать в 2020 году 24 млн т российской нефти, предусмотренных индикативным балансом.

Министр иностранных дел Владимир Макей провел традиционную встречу с главами диппредставительств и представительств международных организаций по случаю новогодних и рождественских праздников. В этом году дипломатам решили продемонстрировать информационные технологии и IT-cферу Беларуси на примере одного из мировых флагманов в данной области - компании Wargaming.

Владимир Макей приветствует участников приема

Европейский союз приветствует сильное политическое желание Беларуси вступить в ВТО. Это отметил заместитель постоянного представителя ЕС при ВТО Паоло Гарзотти на встрече с экспертами и журналистами, которая состоялась в Женеве (Швейцария) в штаб-квартире Постоянного представительства Европейского союза при Всемирной торговой организации. Двусторонние переговоры ЕС и Беларуси по присоединению ее к Всемирной торговой организации в части вопросов торговли товарами вступили в финальную стадию.

Паоло Гарзотти

Предприятия концерна "Беллесбумпром" планируют в 2020 году представить свой экспортный потенциал на 10 крупнейших международных выставках, сообщили в пресс-службе концерна.

Ученые подготовили уникальное исследование почв Беларуси.

В Беларуси запустили YouTube-канал о жизни молодых людей, их проблемах и увлечениях. Старт проекту в Орше дал министр образования Игорь Карпенко вместе с лауреатами конкурса "Блогосфера 1.0".

Во время символического запуска молодежного Youtube-канала

Через национальные студенческие форумы молодые люди имеют возможность донести свои позиции относительно развития системы образования, ее содержания и подготовки специалистов. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко. В Беларуси созданы все условия для развития молодежного волонтерского движения.

Игорь Карпенко

Из Минска в Москву за шесть часов - новый поезд планируется запустить до конца 2020 года.

Брестский облисполком подписал с Палатой туризма Польши меморандум о сотрудничестве.

Мурал "Лічбавы свет" белорусского художника Евгения Сосюры, созданный на доме №134 по ул. Притыцкого в минском микрорайоне Кунцевщина, назван лучшим в мире по версии сообщества международной платформы Street Art Cities.

Фото из Instagram-аккаунта Urban Myths

Туристический бренд города презентовали в Гродно.

Температура воздуха в Беларуси до конца недели будет выше климатической нормы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Журналисты БЕЛТА награждены за освещение II Европейских игр.

Фотокорреспондент БЕЛТА Андрей Покумейко награжден в жанре "Репортаж"

Хоккеисты юниорской сборной Беларуси победили Казахстан на международном турнире в Елгаве.

Белорусские хоккеисты в овертайме победили сборную Республики Корея и вышли в финал Турнира шести наций.

Белоруска Алеся Царенок завоевала бронзу юношеского ЧЕ по тяжелой атлетике.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 декабря

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В Национальном пресс-центре в 10.00 пройдет пресс-конференция: "Профилактика обморожений и зимних гололедных травм".

Во Дворце Республики состоится шоу "Новогодний голубой огонек".

В здании Президиума НАН Беларуси в 14.00 состоится презентация 100-томного уникального книжного проекта "Беларускі кнігазбор", в котором представлены лучшие произведения художественной литературы, отечественного литературоведения и истории.

Министерство информации совместно с Национальной книжной палатой и Национальной библиотекой Беларуси даст старт проекту "Книги Беларуси. Год 2019".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 декабря

230 лет назад родилась Шимановская Мария, виртуозная польская пианистка и композитор. Умерла в 1831 году.

95 лет назад родился Капур Радж, индийский актер, режиссер, продюсер, сценарист. Постановщик и исполнитель главной роли в фильмах "Бродяга", "Господин 420". Снял фильмы "Сангам", "Мое имя клоун", "Бобби". Умер в 1988 году.

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