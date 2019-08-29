Картина дня: сотрудничество с Турцией, безопасные полеты и святой источник в Жировичах

ВЧЕРА

Картина дня. 28 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси. Глава государства видит большие возможности и перспективы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с Казахстаном. Президент анонсировал свой скорый визит в Казахстан. В свою очередь Ермухамет Ертысбаев отметил достоинства белорусской социально-экономической модели. Что касается белорусско-казахстанских отношений, он назвал их эталоном отношений между государствами.

Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Беларуси и Турции необходимо систематизировать торгово-экономические отношения и существенно нарастить товарооборот, заявил глава государства. Мевлют Чавушоглу отметил, что его визит нацелен на то, чтобы совместно с коллегами из МИД Беларуси выработать конкретные действия для достижения тех высоких целей, которые были поставлены ранее президентами двух стран.

Мевлют Чавушоглу и Александр Лукашенко

Беларусь и Турция постепенно переходят к более продвинутой форме экономического сотрудничества - промышленной кооперации. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу. Беларусь и Турция должны наметить конкретные шаги по реализации имеющегося потенциала сотрудничества, заявил Владимир Макей. Он также отметил, что у двух стран нет принципиальных разногласий, в том числе в подходах по важным региональным и международным вопросам. В свою очередь Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие инвесторы и представители крупного бизнеса готовы развивать свою деятельность в Беларуси. Турция совместно с Беларусью намерена активно продолжить реализацию договоренностей на высшем уровне.

Мевлют Чавушоглу и Владимир Макей

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал о здоровье пострадавшего в Турции белорусского дипломата.

Турецкий брокер Белорусской универсальной товарной биржи планирует содействовать экспорту белорусских пиломатериалов в страны дальней дуги. Об этом сообщил пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Беларусь и Египет договорились о дальнейшем развитии совместного производства автотехники МАЗ.

Национальная программа по безопасности полетов гражданской авиации Беларуси утверждена постановлением Совета Министров от 22 августа 2019 года №563.

Фото из архива

Оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ изучает ход подготовки к выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Беларуси. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина по итогам встречи руководства Центризбиркома с миссией БДИПЧ ОБСЕ.

Перечислять деньги в избирательные фонды кандидатов в депутаты можно будет с помощью интернет-банкинга. Речь об этом шла на заседании ЦИК.

Генеральная прокуратура усилит контроль за расходованием бюджетных средств на предприятиях, сообщил генеральный прокурор Александр Конюк на заседании республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. Тактику по исправлению недостатков в деятельности правоохранительных органов выработают в Беларуси, заявил Александр Конюк.

Александр Конюк

Белкоопсоюз закупил в этом сезоне уже более 3,4 тыс. т томатов, сообщил заместитель начальника управления заготовок Белкоопсоюза Юрий Соколовский. По его словам, по сравнению с прошлым годом закупочная цена на томаты не снизилась.

МВД Беларуси разъяснило основные моменты безвизового порядка въезда в Беларусь, установленного указом №308 "О подготовке и проведении матчевой встречи по легкой атлетике".

МЧС определило порядок проведения страховщиком оценки состояния пожарной безопасности объекта.

Уполномоченных лиц по управлению общим имуществом и организации собственников планируют наделить правом защищать права потребителей ЖКУ в суде, при этом их предполагается освободить от уплаты пошлины при обращении в суд. Об этом сообщила член Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Наталия Жибуль.

РЕПОРТАЖ: Металлическая артерия: в Гомельском районе новый мост оживит движение по части М8/Е95

Школы получат в этом году 1 тыс. интерактивных сенсорных систем, а по обновленным программам будут обучаться учащиеся с 1-го по 9-й класс.

Учебные эвакуации пройдут в школах 9-10 сентября во время акции "Единый день безопасности".

ИНТЕРВЬЮ: Все самое интересное - в стороне от проторенных дорог

Магия Беларуси в Ереване - БЕЛТА участвует в армянском международном фотофестивале.

Творческая команда Белтелерадиокомпании приступила к съемкам визиток для каждого из 10 финалистов национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019".

Ксения Галецкая. Фото из архива

Белорусская федерация легкой атлетики и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал временное отстранение белорусской бегуньи Марины Арзамасовой за нарушение антидопинговых правил.

В Жировичах после реконструкции открыли святой источник. Считается, что его вода обладает целительными свойствами и имеет очистительную и животворящую силу, дарует исцеление телесных и душевных недугов.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси во время освящения святого источника

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 августа

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Онлайн-конференция об особенностях правовых отношений в садоводческих товариществах пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Участие примут представители министерств экономики и юстиции, Государственного комитета по имуществу, Минского облисполкома, ГПО "Белэнерго". Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04. Ответы будут публиковаться после 12.00 по мере готовности.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Медицинский туризм, как одно из наиболее приоритетных направлений в области оказания услуг отечественного здравоохранения". Начало в 11.00.

Пресс-конференция по случаю завершения в Минске городского медико-социального проекта "Марафон женского здоровья - 2019" состоится в ТЦ "Замок". Начало в 10.00.

Экспозицию военной техники у подножия Кургана Славы пополнит легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2. Торжественное открытие нового экспоната состоится днем.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 августа

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Международный день жертв насильственных исчезновений.

215 лет назад родился Ходька (Борейко) Александр (г.п.Кривичи Мядельского р-на Минской обл.), белорусский поэт, фольклорист, славист, востоковед. Популяризировал славянские языки, фольклор. В 1829 году издал сборник "Поэзия", некоторые баллады которого основаны на белорусском фольклоре. Подготовил труд о памятниках старославянской письменности, разговорник турецкого языка, написал исследование по курдскому языку и др. Умер в 1891 году.

100 лет назад родился Макаров Валентин Николаевич (г.Севастополь, Украина), участник боев в Беларуси в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. С июня 1941 года воевал на Юго-Западном, Западном, Сталинградском, Донском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах. Участник ликвидации бобруйского "котла", освобождения Бобруйска, Минска, Барановичей, Бреста. Командир истребительного авиаполка майор Макаров совершил 635 боевых вылетов, участвовал в 150 воздушных боях, лично сбил 30 и в составе групп 9 самолетов противника. Умер в 1978 году.

75 лет назад родился Шауро Григорий Федорович (д.Малый Полсвиж Лепельского р-на Витебской обл.), белорусский искусствовед, художник, педагог, доктор искусствоведения, профессор. Исследует проблемы развития белорусского профессионального, народного и любительского искусства, творчество современных белорусских художников. Работает в акварели: пейзажи "На Лепельских озерах", "Вечер на Западной Двине", "Октябрьский мажор". Лауреат премии "За духовное возрождение".

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