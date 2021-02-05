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05 февраля 2021, 07:00

Картина дня: сотрудничество с Узбекистаном, госпрограмма "Культура Беларуси" и рекордные снегопады

ВЧЕРА

Картина дня. 4 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил значительный прогресс в развитии сотрудничества с Узбекистаном. На этом глава государства акцентировал внимание на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Во время встречи
Во время встречи

Дружественные отношения между Беларусью и Узбекистаном развиваются как на уровне лидеров, так и между людьми. Об этом сказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Создан хороший задел для дальнейшего эффективного развития сотрудничества Беларуси и Узбекистана.

Насирджан Юсупов
Насирджан Юсупов

Глава белорусского государства Александр Лукашенко стал самым популярным иностранным президентом в Украине. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Киевского международного института социологии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №39, который предусматривает повышение привлекательности и доступности механизма поддержки экспорта белорусской продукции. 

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №40 по вопросам дальнейшего регулирования агроэкотуризма, доработанный правительством по результатам совещания у главы государства 21 января 2021 года. 

 

Беларусь рассчитывает на новые проекты с Кыргызстаном. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с премьер-министром Кыргызстана Улукбеком Мариповым в Алматы.

Работу Палаты представителей Национального собрания в части законодательных инициатив необходимо будет оперативно скорректировать с учетом итоговых документов VI Всебелорусского народного собрания. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Совета.

Образование, гражданственность, поддержка молодых семей - БРСМ рассказал о предложениях к ВНС.

Александра Гончарова. Фото из архива
Александра Гончарова. Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Минск и Каракас - планы совместной нефтедобычи и открытия прямого авиарейса.

Стационарная сеть сейсмических наблюдений будет работать в районе Белорусской АЭС. Об этом сообщил заведующий геофизической обсерваторией Центра геофизического мониторинга Национальной академии наук Беларуси Аркадий Аронов в пресс-центре БЕЛТА. На Белорусской атомной электростанции уже выполнили первоочередные меры национального плана действий по итогам стресс-тестов АЭС, сообщил ведущий инженер отдела надежности и анализа безопасности ГП "Белорусская АЭС" Николай Карпенко. Выполнение Национального плана действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС обеспечит дополнительные меры безопасности, сообщил консультант Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев.

Олег Соболев
Олег Соболев

Четырехстороннее соглашение для поддержки работающего населения подписали в Минской области.

Технологии умных городов и мультиканальность госуслуг - что заложено в госпрограмму цифрового развития.

Утверждена госпрограмма "Культура Беларуси" до 2025 года с финансированием Br4 млрд.

Фото из архива
Фото из архива

Новых вариантов вируса SARS-CoV-2 в Беларуси не выявлено, сообщили в Минздраве.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1708 пациентов с COVID-19, выписаны 1959.

Фото из архива
Фото из архива

Использование твердых коммунальных отходов (ТКО) планируют увеличить в Беларуси в 2025 году до 64%. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель на итоговой коллегии Минжилкомхоза. В Беларуси планируется построить 800 станций обезжелезивания воды в текущей пятилетке.

Фото из архива
Фото из архива

"Белавиа" возобновляет полеты в Санкт-Петербург с 12 февраля, в Ростов-на-Дону - с 13 февраля.

Фото авиакомпании "Белавиа"
Фото авиакомпании "Белавиа"

В семи районах Минской области ГАИ ввела специальный план "Погода".

Снегопад в Гродно превзошел рекорд 50-летней давности. Для устранения последствий обильного снегопада и предупреждения травмирования населения в Минске коммунальные службы задействовали 700 единиц техники и 780 уборщиков территорий.

Фото из архива
Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 февраля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Книжные новинки от издательства "Мастацкая літаратура", выпущенные к 100-летию Ивана Мележа". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 февраля

Международный день саамов.

Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах.

115 лет назад родился Згировский Антон Антонович (г.Минск), белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1935). С 1921 года работал в труппе под руководством В.Голубка. Характерный, комедийный актер, искусству которого были свойственны тонкий артистизм, мастерство перевоплощения, мягкий юмор. Наиболее значительные роли: помещик, Василь ("Пинская мадонна", "Плотогоны" В.Голубка), Юсов ("Доходное место" А.Островского) и др. В 1937 году репрессирован. Реабилитирован в 1957 году.

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