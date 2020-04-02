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02 апреля 2020, 07:00

Картина дня: сотрудничество с ВОЗ, работа легпрома Беларуси и лучшие фото БЕЛТА в марте

ВЧЕРА

Картина дня. 1 апреля

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова по поручению Президента провела переговоры с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге и подтвердила приглашение специалистам организации посетить Беларусь. Наталья Кочанова проинформировала руководство регионального бюро ВОЗ об эпидемиологической ситуации в Беларуси, принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом. Она также поблагодарила ВОЗ за тесное сотрудничество с Беларусью.

Беларусь планирует принять участие в клинических наблюдениях ВОЗ по лечению COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Также она заявила, что изоляция контактов первого уровня в медучреждениях не оказывает существенного влияния на работу системы здравоохранения. В Беларуси на сегодня проведено более 32 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Фото из архива
Фото из архива

Медицинская гуманитарная помощь из Китая прибыла в Беларусь, на борту приземлившегося в Национальном аэропорту Минск самолета более 2 тыс. тестов на коронавирус.

Постановление Совмина: рост цен на товары и тарифов на услуги - не более 0,5% ежемесячно.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли открывает телефонную линию по вопросам наличия товаров и существенного роста цен и тарифов.

В Беларуси вводится временный запрет на вывоз отдельных видов товаров за пределы страны. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 марта 2020 года №185.

В Беларуси увеличены лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров №174 от 30 марта 2020 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В Беларуси с 1 апреля увеличена плата для производителей за сбор отходов пластика. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 января 2020 года №24.

Фото из архива
Фото из архива

Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличивается с Br16,9 до Br17,85. Такое решение закреплено постановлением Совета Министров от 20 марта 2020 года №162.

Правительство утвердило порядок проведения профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 марта 2020 года №187.

В Беларуси готовится пакет мер по обеспечению стабильной работы экономики на фоне коронавируса. В числе прочего предлагается сделать отсрочку по арендной плате за помещения, которые находятся в госсобственности. Однако и от арендодателей-частников также ждут послаблений для пострадавшего от коронавируса бизнеса. Об этом сообщил во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по жилищной политике и строительству Виктор Николайкин. Палата представителей на весенней сессии планирует принять во втором чтении поправки в некоторые законы о рекламе. В числе новаций - люди смогут отказаться от того, чтобы в их почтовые ящики бросали листовки.

Виктор Николайкин
Виктор Николайкин

Честный бизнес может рассчитывать на поддержку и защиту со стороны государства. Такое мнение высказал член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш договорились провести двустороннюю встречу в ближайшее возможное время. Прорабатывается визит главы МИД Эстонии в Беларусь.

Европейский банк реконструкции и развития выделяет 7-летний кредит в размере 15 млн евро на строительство лесопильного завода возле Мозыря, сообщили в пресс-службе ЕБРР.

Во время очередного заседания в пресс-центре БЕЛТА проекта "Экспертная среда" - "Легкая промышленность Беларуси: вызовы и риски" специалисты прокомментировали ситуацию с поставками импортного сырья в Беларусь. Производители товаров легкой промышленности предлагают пересмотреть правила игры на рынке из-за ситуации с пандемией нового коронавируса. В Беларуси готовят изменения для магазинов секонд-хенда, им разрешат торговать только поношенной одеждой. Медицинские маски в Беларуси шьют для внутреннего рынка. Первоочередная задача - обеспечить собственные потребности.

Во время заседания
Во время заседания

Треть продукции предприятий Минпрома относится к инновационной. Об этом сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела инновационной деятельности научно-технического управления Министерства промышленности Сергей Кабишов.

Выплаты единовременной материальной помощи к 75-летию Великой Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим от ее последствий людям начались 1 апреля.

Министерство здравоохранения и инициаторы проекта MAMA PRO запустили новый проект - школа для беременных в режиме онлайн.

Белорусские вузы проводят дни открытых дверей в формате онлайн, сообщили в пресс-центре Министерства образования.

"Белпочта" по техническим причинам временно приостановила работу сервиса по перенаправлению международных регистрируемых почтовых отправлений для получения через почтомат.

Лучшие фото БЕЛТА в марте.

ФОТОФАКТ: В Глубокском районе продолжают традицию написания "маляваных дываноў"

Народный мастер Беларуси Светлана Сковырко
Народный мастер Беларуси Светлана Сковырко

Мы не можем остаться в стороне: артисты проведут онлайн-марафон в поддержку врачей.

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение", который в нынешнем году из-за коронавируса отменили, организуют специальное шоу. В нем примут участие музыканты, которые должны были выступить на смотре этого года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 апреля

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В 15.00 начнет работу вторая сессия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Со вступительным словом выступит председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В 16.00 под руководством Натальи Кочановой состоится рабочее совещание для членов Совета Республики - руководителей (заместителей) рабочих групп по сотрудничеству с парламентами иностранных государств.

Купаловский театр в рамках проекта "Тыдзень Купалаўскага online" организует показ записи спектакля "Ураджай".

Республиканский театр белорусской драматургии покажет на своем YouTube-канале трансляцию спектакля "Неба ў дыяментах".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 апреля

95 лет назад родился Филипенко Алексей Афанасьевич (д.Бабичи Чечерского р-на Гомельской обл.), полный кавалер ордена Славы. В Великую Отечественную войну на 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Пулеметчик стрелковой роты ефрейтор Филипенко 24.2.1944 в бою за д.Б.Коноплица севернее Рогачева уничтожил гранатами огневую точку противника, взял в плен "языка", вынес с поля боя раненого командира. 28.6.1944 г в бою у д.Букино возле Бобруйска огнем из автомата уничтожил 12 гитлеровцев. 25.2.1945 г возле населенного пункта Лилиенталь (Восточная Пруссия) за 2 часа боя отбил 5 контратак, был ранен, но не покинул поля боя. После войны был на хозяйственной работе. Умер в 1957 году.

100 лет назад родился Нагибин Юрий Маркович, российский писатель. В 1943-1945 годах военный корреспондент газеты "Труд". Автор сборников рассказов и повестей "Перед праздником", "Далекое и близкое", "Переулки моего детства" и др. Писал статьи о литературе и кино, киносценарии. Неоднократно бывал в Беларуси, писал статьи об освобождении республики от немецко-фашистских захватчиков. По его повести "Страницы жизни Трубникова" поставлен фильм "Председатель"; прообраз главного героя - председатель колхоза "Рассвет" Могилевской области К.Орловский. Повесть "На тихом озере" посвящена нарочанским рыбакам. Умер в 1994 году.

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