Картина дня: сотрудничество со Словакией, поддержка экспорта и турмаршрут "Купальское кольцо"

ВЧЕРА

Картина дня. 6 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью, заявил глава государства.

Александр Лукашенко

Беларусь готова идти на более глубокое сотрудничество в отношениях со Словакией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словакии в Беларуси Йозефом Мигашем. Глава государства вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины. Уровень взаимоотношений между Беларусью и Словакией позволяет говорить о возможности существенно увеличить товарооборот, отметил Йозеф Мигаш.

Александр Лукашенко вручает награду Йозефу Мигашу

Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся 6 июня. Александр Лукашенко тепло поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием, а также с успешным преодолением недавней болезни. В разговоре речь шла о развитии белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействии в формате ЕАЭС (Беларусь председательствует в организации в 2020 году).

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с юбилеем. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят огромный личный вклад первого Президента Казахстана в построение многоплановых двусторонних отношений, основанных на исторической дружбе белорусов и казахов, взаимном уважении, доверии и поддержке.

Беларусь и Россия выражают сожаление в связи с решением США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в совместном заявлении сторон, текст которого размещен на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Белорусская торгово-промышленная палата и ОАО "АСБ Беларусбанк" подписали меморандум о совместных действиях по поддержке экспорта на 2020-2021 годы.

Беларусь поднялась на 18-е место среди 166 стран в рейтинге достижения ЦУР.

Анатолий Исаченко во время видеоконференции

МАРТ уточнил перечень социально значимых товаров, цены на которые временно регулирует государство.

МАРТ повысил цену на сжиженный газ в малолитражных баллонах почти на 4%.

Минздрав дал временные рекомендации по организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19.

В Беларуси выздоровели и выписаны 51 120 пациентов с COVID-19.

ИНТЕРВЬЮ: "Приехали в отпуск, а остались навсегда". Как семья беженцев из Украины строит жизнь в Барановичах

"Белавиа" возобновляет ежедневные чартерные полеты в Черногорию с 10 июля.

Институт дополнительного образования создан в БГУ. Он станет координационным центром в сфере дополнительного образования взрослых и довузовской подготовки белорусских и иностранных граждан.

Решение о продлении периода предоставления сезонной скидки для пенсионеров на проезд в пригородном железнодорожном, водном и автомобильном транспорте общего пользования принято с учетом обращений граждан. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления экономики и финансов Министерства транспорта и коммуникаций Светлана Есьман.

Почти 400 человек войдут в белорусскую делегацию на I Играх стран СНГ.

РЕПОРТАЖ: Турмаршрут "Купальское кольцо" - что готовят для гостей праздника в Александрии

Городская ратуша в Шклове

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 июля

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В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси по 12 июля можно полюбоваться цветением декоративной коллекции роз "Фейерверк красок и ароматов".

"#Нескучный онлайн-фестиваль психологии" стартует в БГУ.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 июля

Всемирный день борьбы с аллергией.

70 лет назад родился Райкин Константин Аркадьевич, российский актер, народный артист Российской Федерации (1992). Художественный руководитель Московского театра "Сатирикон", Высшей школы сценических искусств Театральной школы Константина Райкина. Лауреат премии "Золотая маска" за лучшую мужскую роль (1995), Государственной премии Российской Федерации (1997).

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